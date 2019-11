Weggeher, Dableiber, unerlöste Geschichten

Potsdam

In der DDR Gebliebene und aus ihr Weggegangene oder Ausgewiesene haben es bis heute schwer, miteinander zu reden. Musste man gehen, durfte nicht bleiben, musste man bleiben, durfte nicht gehen? Ab wann galt das, wenn es überhaupt galt? Für welche Berufsgruppen? Oder war das nur eine reine Privatsache? Oder immer auch beides: eine private und sozusagen öffentliche Entscheidung? Wie waren die „Seelenlagen“, die soziale Psychologie des Gehens, Bleibens, des Weder-noch? Wie gelang es, sich nach dem Mauerbau wieder zu finden als Weggegangener, als Dagebliebener, wie, wenn man einander begegnete? Stand da der eine als Sieger, der andere als Verlierer, bevor noch ein Wort fiel? Fielen so wenige, so unbeholfene, so missverständliche Worte, weil das nicht mehr existierte, worüber man sich geschieden hatte?

Unser Autor Martin Ahrends erlebte die deutsche Teilung als schmerzhaftes Entweder-Oder. Quelle: Christine Oppe

>> Lesen Sie dazu auch: Martin Ahrends im Porträt

Weil diese große, oft schmerzhafte, niemals nur richtige Lebensentscheidung, zu gehen oder zu bleiben, beleidigt, ja lächerlich wurde, als die Mauer in den Staub fiel nach 28 Jahren, einem halben Menschenleben, als ginge das so einfach, wie es an diesem Tag wirklich ging. Konnte diese Maueröffnung nicht auch als ein Hohn empfunden werden, eine Verhöhnung der Lebensentscheidungen, die mit ihrer unabsehbaren Dauer hatten rechnen müssen?

Distanz zu gewinnen zu den prägenden DDR-Verhältnissen, dazu hatten die „Antragsteller“ mehr Anlass, auch mehr Muße, sie hatten gründlich über den Abschied nachgedacht, da sie ihn bewusst und willentlich vollzogen. Um sich lösen zu können, mussten sie mit der DDR abschließen. Ihr Abschiednehmen nötigte sie zu einer radikalen Kritik, die die Dableiber sich nicht leisten konnten oder nicht nötig hatten. Das Thema Gehen-oder-Bleiben mit allem, was dranhängt, scheint mir bis heute unerlöst.

Der verengte Blick auf DDR-Verhältnisse, den die endgültige Entscheidung zur Ausreise erforderte, hat sein Pendant in einer Distanz der Dableiber zu den Weggehern, deren Entscheidung man leichter ertrug, wenn man sie als Ausreißer sah, als Gescheiterte oder als Verführte. Vieles von diesen alten Mustern hat sich bis heute bewahrt, weil ein genaueres Hinsehen, eine Differenzierung des Bildes von den jeweils Anderen auch die eigene Entscheidung, zu gehen oder zu bleiben nachträglich in Frage stellen müsste. Das Dilemmatische der Entscheidung würde sichtbar, eine für Viele unzumutbare Entscheidung, der Wolf Biermann Worte gab: „Ich möchte am liebsten weg sein/ und bleibe am liebsten hier“.

„Ich wollte nicht kapitulieren, den Kampfplatz nicht verlassen, also musste ich bleiben“, sagte der Regisseur Frank Beyer. „Ich wollte bleiben, der ich bin, also musste ich gehen“, sagte der Schauspieler Hilmar Thate. Durchaus oppositionelle Künstler sind geblieben und haben ihr Ansehen allein dadurch beschädigt, allerdings nur im Westen und erst nach der Wende. Auch die weggetriebenen und -gegangenen haben ihr Ansehen allein durchs Weggehen beschädigt, allerdings schon vor der Wende und vor allem im Osten, wo man, als sie zu Lesungen und Konzerten „heimkehrten“, kaum mehr etwas von ihnen wissen wollte.

Das Verräter-Stigma steht unausgesprochen im öffentlichen Raum. Und da es unausgesprochen ist, lässt sich schwer klären, ob es ein Relikt der SED-Propaganda ist. An Biermann scheiden sich immer noch die Geister, obschon die Zeiten vorüber sind, die es Tausenden von Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern, Sportlern, Lehrern, Arbeitern, Staatsbediensteten der DDR abverlangten, sich zu erklären gegen einen Liedermacher, den damals kaum einer kannte, weil er nicht auftreten oder publizieren durfte. Was bleibt von einer solchen Unterschrift, solch einem Armaufheben in jenen unentrinnbaren Versammlungen und Einzelkonsultationen, was bleibt einem vom Zukreuzekriechen, wenn man es aus der Erinnerung getilgt hat? Schwer, sich die erpresste Entscheidung als eigene Niederlage bewusst zu machen. Viel leichter, die diffuse Aversion aufrechtzuerhalten, mit der man das Geschehen ummanteln und im Vergessen ablegen konnte.

Wenn man wegging, riss die ostdeutsche Biographie nicht ab, sie setzte sich fort, anders als bei den Dableibern, aber auch als ostdeutsche Biographie. Diese Lebensgeschichten sollen da ankommen, wo sie hingehören: in Ostdeutschland. Sie sollen ostdeutsche Denkweisen möglicherweise differenzieren und bereichern. Die Erfahrung einer Minderheit, sich selbst aktiv von der DDR zu lösen und zuletzt von ihr ausgespuckt zu werden, diese Erfahrung fehlt den Dableibern.

Der letzte Vorsitzende des DDR-Schriftstellerverbandes, Reiner Kirsch, hat 1990 alle weggegangenen oder ausgewiesenen Autoren zu einer Anthologie und Lesereise eingeladen als einen Akt der Wiedergutmachung. Ich habe das damals als hohe Ehre empfunden und habe mich sehr darauf gefreut, endlich vor dem Publikum zu lesen, für das ich schon immer geschrieben hatte und bis heute schreibe. Allerdings wurde der Verband mit der DDR abgewickelt, es kam weder zu der Anthologie noch zur Lesereise, aus der DDR vertriebene Autoren haben es bis heute schwer in Ostdeutschland.

Das Licht, das seit 1989 von außen auf uns fällt, beleuchtet uns einseitig und wirft lange Schatten, in denen wenig erkennbar ist. Es gibt da einen Gefühlsbrei aus Verletzung, Demütigung, ungeklärter, vielleicht gar nicht vorhandener Schuld. Wir Ostdeutschen müssten uns miteinander erinnern, welche Entscheidungen wir warum getroffen haben. Es gibt es etwas, das Ostdeutsche mit Ostdeutschen abzumachen haben. Unsere Geschichte kann nicht stellvertretend aufgearbeitet werden, doch wir Ostdeutschen haben eigentümliche Berührungsängste vor einander, wo nicht Aversionen.

Die Sprachlosigkeit zwischen dagebliebenen und weggegangenen Ostdeutschen hängt mit zwei Sichten auf die DDR zusammen, die sich in Lebenslagen gebildet haben, als sie schwerwiegende Entweder-oder-Entscheidungen tragen mussten. Eine historisch gerechtere Tiefenschärfe könnte entstehen, wenn beide Sichten sich miteinander vermittelten. Westdeutsche Stimmen, die über das Leben in der DDR urteilen ohne es gelebt zu haben, können leicht abgetan werden als die von Ahnungslosen. Bei den Stimmen derer, die weggegangen sind, ist es anders. Sie beschreiben etwas, das sie ebenso gut kennen wie die Dagebliebenen, nur unter einem anderen Aspekt, einem Aspekt, den man nun nicht mehr abschieben oder ausreisen lassen kann.

Ich halte diese nachgetragenen Gespräche für wichtig, damit Ostdeutsche sich mit Ostdeutschen aussöhnen können. Im Grunde geht es nicht nur darum, einander zu verstehen, sondern auch, einander und sich selbst zu vergeben. Die eigene Entscheidung oder Unentschiedenheit als eben eigene und nicht gemeinverbindliche sehen und akzeptieren zu lernen. „Da durfte man einfach nicht weggehen“ oder „Da musste man einfach weggehen“ – beide Sätze gelten nicht für die DDR. Und „einfach“ war das alles schon gar nicht.

Von Martin Ahrends