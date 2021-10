Innenstadt

Kritik an der neuen Debatte zur Öffnung weiterer Abschnitte des historischen Potsdamer Stadtkanals äußert der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg: „Der Stadtkanal kann warten“, erklärte er am Freitag gegenüber MAZ.

Die aktuellen Diskussionen um den Stadtkanal weckten „falsche Hoffnungen“ und gingen „an den Realitäten vorbei“, so der Stadtpolitiker: „Angesichts der vielfältigen Entwicklungsprobleme der Stadt sind klare Prioritäten zu setzen. Es ist absehbar, dass der Stadtkanal nicht dazu gehört.“

Biosphäre und Rechenzentrum wichtiger

So werde es „viel Kraft kosten, um die mit dem Haushalt 2022/23 verbundenen Fragen zu klären, wie zum Beispiel den dauerhaften Erhalt der Biosphäre oder den weiteren Umgang mit dem Rechenzentrum“.

Vor diesem Hintergrund mache es „wenig Sinn, den Eindruck zu erwecken, als ob der Stadtkanal über eine öffentliche Diskussion zu einem aktuellen Projekt gemacht werden könne“.

Die Öffnung des in den 1960er Jahren zugeschütteten rund 1,8 Kilometer langen Wasserlaufs aus der Zeit des Soldatenkönigs war in den 1990er Jahren Bestandteil des damals formulierten Ziels einer teilweisen Rekonstruktion der historischen Innenstadt. 2001 wurde von den Stadtverordneten ein Grundsatzbeschluss zur Öffnung des Kanals verabschiedet.

Erster und einziger Abschnitt 2009 geflutet

Die Bemühungen erlahmten nach der Öffnung eines ersten Abschnitts ohne Wasserzugang 2001 in der Yorckstraße und des Kanalausgangs am Kellertor zum Tiefen See, der im September 2009 geflutet wurde.

Als ein Hindernis für die baldige Komplett-Öffnung gilt die zentrale Mischwassergefälleleitung, die in den 1960er Jahren im Kanalbett in der Dortustraße verlegt wurde. Die Öffnung dieses Abschnitts ist nach Einschätzung von Experten erst sinnvoll, wenn die Kloake erneuert werden muss – etwa um 2050.

Neuen Schwung in die Debatte brachte der 2018 gewählte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der die Öffnung des Stadtkanals bei seinem ersten Neujahrsempfang 2019 zum Herzensprojekt erklärte. Das Rathaus relativierte allerdings kurz darauf, dass es sich dabei um einen Zeitraum von 30 Jahren handeln könne.

Kleiner Kiel Kanal als Vorbild für Potsdam

Für Diskussionen sorgte Schubert mit der Erklärung, Teile des Stadtkanals nach dem Vorbild anderer Städte modern gestalten zu wollen. Er verwies dabei auf Kiel in Schleswig-Holstein, machte sich schließlich zum Tag der Deutschen Einheit 2019 selbst ein Bild vom neuen „Kleiner Kiel Kanal“ im Bett des historischen Kieler Stadtgrabens.

Fragen nach angekündigtem Bürgerdialog

Irritationen blieben nach der Ankündigung eines Bürgerdialogs zur künftigen Gestaltung des Potsdamer Stadtkanals, der nichts folgte. Erst vor wenigen Tagen teilte das Rathaus auf Stadtverordneten-Anfragen mit, die geplante Bürgerbeteiligung sei durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Das Rathaus kündigte zugleich einen studentischen Gestaltungswettbewerb für die Kanalabschnitt zwischen Berliner Straße und Hauptpost an, der jedoch bei Aktivisten wie dem Bauverein Potsdamer Stadtkanal 1722 ebenso auf Kritik stieß, wie bei der linksalternativen Fraktion Die Andere.

Von Volker Oelschläger