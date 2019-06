Der „Tag der Architektur“ in Potsdam

Potsdam Führungen am Sonntag - Der „Tag der Architektur“ in Potsdam Am Sonntag führen sechs Architekten durch von ihnen gestaltete Häuser. Die MAZ stellt alle Objekte vor. Darunter gibt es zwei Besonderheiten – einmal eine Baustellenführung durch die neue Grundschule in den Roten Kasernen und eine Sonderführung zur sanierten Fassade des Schloss Cecilienhof.

Das „Haus am See“ in Werder – eines von sechs Häusern, die am Sonntag. Quelle: Brüggen