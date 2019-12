„O Tannenbaum“ – ein Lied aus Potsdam

Innenstadt

Wie treu sind die immergrünen Zweige des Tannenbaums, wie untreu dagegen so manche Frau. So fühlte August Zarnack wohl, als er vor 200 Jahren in Potsdam die Feder ansetzte und Verse dichtete, die heute in der Weihnachtszeit in aller Munde sind. Das Lied „Oh Tannenbaum“ fand im Jahr 1819 seinen Ursprung in Potsdam. Der Autor hatte allerdings kein Weihnachtslied im Sinn, sondern eine tragische Liebesgeschichte.

Der Theologe August Zarnack ist heute weitgehend vergessen. Weder ein Foto noch sein Grab existieren, sein Werdegang ist allerdings gut dokumentiert. Zarnack wurde im Jahr 1777 in Mehmke bei Salzwedel in der Altmark als Sohn eines Predigers geboren. Er studierte Theologie in Halle und arbeitete anschließend in Beeskow als Pfarrer, wo er erfolgreich eine Schule begründete, bevor man ihn nach Potsdam an das Große Militärwaisenhaus holte.

Der Autor des Liedes August Zarnack lebte ab 1815 in Potsdam

„Das Waisenhaus wurde damals von einem Militär als Verwaltungschef und einem Erziehungsdirektor geleitet. Diese Rolle übernahm 1815 August Zarnack“, sagt René Schreiter. Der Historiker befasst sich seit fast 20 Jahren mit der Geschichte des Militärwaisenhauses und leitete bis zum Sommer das Museum der Waisenhausstiftung. Und er hat sich auf die Suche nach dem Kern des Liedes gemacht.

„ Zarnack war ein Multitalent, hat Volkslieder gesammelt und selbst Gedichte und Lieder geschrieben. Auch die erste Chronik des Waisenhauses zum 100-jährigen Bestehen hat er verfasst“, sagt René Schreiter. Bei seiner Beschäftigung mit Volksliedern muss der Theologe auf eine schlesische Melodie aus dem 16. Jahrhundert gestoßen sein.

Ein junger Mann klagt darüber, wie eine Frau ihn um Herz und Geld brachte

Zarnack dichtete darauf im Jahr 1819 ein kurzes Lied mit dem Titel „Der Tannenbaum“. Ein junger Mann klagt darüber, dass ihn eine Frau um sein Herz und sein Geld gebracht hat. „Der Liebeskummer hat aber keinen biografischen Hintergrund“, sagt Schreiter. Zarnack sei glücklich verheiratet gewesen.

Einige Jahre später wurde aus dem Liebeslied ein Weihnachtslied

Nachdem der Theologe und Autor 1820 ein Buch mit seinen gesammelten und selbstverfassten Liedern veröffentlicht hatte, wurde „Der Tannenbaum“ 1824 vom Leipziger Lehrer Ernst Anschütz aufgegriffen und umgedichtet. „ Anschütz behielt die erste Strophe bei, dichtete zwei neue hinzu und schuf ein Weihnachtslied“, sagt Schreiter.

Zur Galerie Das Große Militärwaisenhaus zu Potsdam hat eine fast 300-jährige Tradition. In der Einrichtung wurde natürlich auch Weihnachten gefeiert.

Und was für eines: „Das Lied ist das weltweit verbreitetste Weihnachtslied ohne religiösen Bezug“, sagt der Historiker. Auch die Melodie hat ihren Weg um den Globus gemacht. Die US-Bundesstaaten Florida, Michigan, Iowa und Maryland haben ihre Hymnen darauf ebenso getextet, wie die Fans mehrerer britischer Fußballclubs, die ihre Gesänge auf diese Melodie singen.

Vom Erfolg der ersten Verse seines Liebesliedes hat August Zarnack jedoch keine Kenntnis gehabt. Auch mit Ernst Anschütz, der sein Lied umtextete, ist kein Kontakt belegt. Zarnack war ganz auf die Reform der Erziehung im Waisenhaus konzentriert. „Er richtete eine Schülerbibliothek ein, wandte die Regeln Pestalozzis an, überarbeitete das Ernährungskonzept“, sagt Schreiter.

1822 wird der Autor verleumdet – ein Komplott

Doch 1822 wurde der erfolgreiche Erziehungsdirektor verleumdet. „Es gab Anschuldigungen eines Mädchens, das ihn bezichtigte übergriffig geworden zu sein. Er unterlag in zwei Instanzen vor Gericht, wurde suspendiert, verlor seine staatsbürgerliche Ehre und seine Rentenansprüche“, sagt Schreiter. „Meine Theorie ist, dass es sich dabei um ein Komplott gegen den Pädagogen gehandelt hat“, so Schreiter. Dahinter stünden die militärischen Kräfte des Waisenhauses, die einen wachsenden Einfluss auf die Erziehung der Kinder durchsetzen wollten.

Demnach hat die Verleumdung Erfolg: Kurz nach Zarnacks Entlassung aus dem Dienst 1824 werden die Kinder für ihre Unterkunft im Waisenhaus dienstverpflichtet. „Für jedes Jahr, dass sie im Waisenhaus gelebt haben, müssen sie nun Dienst bei der preußischen Armee leisten“, sagt Schreiter. Jahre später werden die Anschuldigungen fallen gelassen. Das Mädchen widerruft und Zarnack wird in dritter Instanz freigesprochen.

Sein Grab lag in Babelsberg – doch der Friedhof existiert nicht mehr

Doch der Theologe, der ein empfindsamer Geist gewesen sein soll, zerbricht an den Prozessen und stirbt kurz nach dem endgültigen Freispruch im Jahr 1827 mit nur 49 Jahren.

Er wurde vermutlich auf dem Waisenhaus-Friedhof begraben, der sich in Babelsberg am Beginn der Straße Alt Nowawes befand. „Sein Grab existiert leider nicht mehr. Der Friedhof wurde in den Siebzigern aufgelassen, damit die Nutheschnellstraße darüber hinweg geführt werden konnte“, so Schreiter.

Ob „O Tannenbaum“ von seinen Zöglingen jemals im Militärwaisenhaus gesungen wurde, ist unbekannt. Ein weihnachtliches Vermächtnis hatte seine Arbeit als Erziehungsdirektor allerdings: „Seit Zarnacks Zeiten bastelten die Waisenkinder in der Adventszeit Spielzeug für sich und für andere“, sagt Historiker René Schreiter.

Der Originaltext des Liebeslieds von August Zarnack O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter! Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter! O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte! Du schwurst mir Treu in meinem Glück, nun arm ich bin, gehst du zurück. O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte! Die Nachtigall, die Nachtigall, nahmst du dir zum Exempel. Sie bleibt so lang der Sommer lacht, im Herbst sie sich von dannen macht. Die Nachtigall, die Nachtigall, nahmst du dir zum Exempel. Der Bach im Thal, der Bach im Thal, ist deiner Falschheit Spiegel. Er strömt allein, wenn Regen fließt, bei Dürr er bald den Quell verschließt. Der Bach im Thal, der Bach im Thal, ist deiner Falschheit Spiegel.

Von Peter Degener