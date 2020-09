Innenstadt

Horst Müller durfte man zurecht als Vater der Singakademie Potsdam bezeichnen, deren Wurzeln bis zur Gründung des „Gesangsvereins für klassische Musik” im Jahr 1814 zurück reichen.

Die Tradition des Vereins wurde über unterschiedliche Formationen, Fusionen und Ausgründungen nahtlos fortgesetzt bis zu einem Madrigalkreis, dessen Leitung schließlich 1958 von Horst Müller übernommen wurde. Zu den regelmäßigen Aufführungsorten zählte damals der alte Nikolaisaal, heute das Foyer des Potsdamer Konzerthauses.

Anzeige

„Da war schon sehr viel Liebes dran“

Die Arbeit des Chorleiters wurde von altgedienten Singakademikern als zielstrebig, konsequent, kompetent und geduldig beschrieben.

Weitere MAZ+ Artikel

Baustellenkonzert der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam, der Singakademie Potsdam und des Potsdamer Männerchores in der Baugrube für den neuen Nikolaisaal. Quelle: Christel Köster

Unverwechselbar war auch der Humor Horst Müllers, der das Ensemble anspornte mit Sprüchen wie „Wir wollen jetzt mal so singen, wie sich’s irgendwann mal anhören müsste” oder „Da war schon sehr viel Liebes dran”. Stand ein Auftritt an, hieß es in der Probe: „Freut euch doch jetzt schon innerlich, nicht erst beim Konzert.”

1969 erhielt der von Horst Müller geleitete Chor in Anerkennung seiner künstlerischen Arbeit den Titel Singakademie Potsdam.

Ehrung mit dem Georg-Friedrich-Händel-Ring

In den folgenden Jahren entwickelte sich die Singakademie mit dem großen sinfonischen Chor zu einer Vereinigung mit mehreren Ensembles: 1970 wurde der Kinder- und Jugendchor gegründet, 1975 der Spatzenchor. 1976 folgte der Jugendkammerchor, 2009 das auf A-cappella-Musik spezialisierte Claudius-Ensemble.

Horst Müller wurde im Jahre 2000 vom Verband Deutscher Konzertchöre mit dem Georg-Friedrich-Händel-Ring geehrt.

Geboren 1934 in Potsdam, hatte Horst Müller von 1953 bis 1958 an Klavier, Dirigieren und Chorleitung an der Hochschule „ Hanns Eisler“ in Berlin studiert.

Abschied mit dem Brahms-Requiem

Der Hochschule blieb er bis in den Ruhestand hinein als Dozent für Chordirigieren verbunden. Mit Edgar Hykel übernahm 2003 einer seiner Studenten die künstlerische Leitung der Singakademie.

Thomas Henning, Horst Müller und Edgar Hykel (v.l.n.r.) im Oktober 212 im Nikolaisaal. Quelle: Joachim Liebe

Seinen offiziellen Abschied nahm Horst Müller 2002 mit der Aufführung des Brahms-Requiems im neuen Nikolaisaal. Es war zugleich das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Singakademie. Ein letztes Mal stand er beim Festkonzert zum 60. Jubiläum der Singakademie am Pult.

Dies war das einzige Mal, dass mit Horst Müller, Edgar Hykel und dem 2010 gefolgten Thomas Henning alle bisherigen Chorleiter der Singakademie gemeinsam in ein Konzertprogramm eingebunden waren.

Horst Müller ist am 12. September im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Trauerfeier am 9. Oktober auf dem Goethefriedhof kann wegen der momentanen Situation nur im engsten Familienkreis stattfinden, wie die Hinterbliebenen am Wochenende mitteilten.

Singakademie plant Sonderkonzert

Die Singakademie will mit einem Sonderkonzert von Horst Müller Abschied nehmen: „Wir denken über den 31.Oktober nach“, teilte Geschäftsstellenleiterin Kornelia Karauß auf Anfrage mit: „An diesem Tag hätten wir eigentlich unser Herbstkonzert geplant. Aber den Termin können wir noch nicht veröffentlichen, weil die nötigen Absprachen mit dem Nikolaisaal erst nächste Woche erfolgen können. Wir müssen erst sehen, was überhaupt möglich ist.“

Die Chöre der Singakademie proben nach ihren Angaben seit August in kleinerer Besetzung in der Schinkelhalle: „Ab Oktober hoffen, wir, in kleinen Gruppen wieder im Nikolaisaal proben zu können.“

Wie die anderen Chöre auch, habe die Singakademie seit dem Lockdown im März alle Auftritte absagen müssen: „Der Termin für unser Konzert im Dezember steht noch, aber wir wissen natürlich nicht, wie die Lage dann sein wird.

Von Volker Oelschläger