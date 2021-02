Potsdam

Der März bringt neue Baustellen – auf diesen Straßen in und um Potsdam brauchen Autofahrer in der kommenden Woche besonders viel Geduld:

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

Am Mittwoch erfolgt die Einrichtung einer neuen Bauphase am Leipziger Dreieck. Hierzu ist die zeitweise Abschaltung mehrerer Ampeln notwendig. Dies betrifft die Ampeln am Leipziger Dreieck und an der Kreuzung Lange Brücke/Friedrich-List-/Babelsberger Straße. Erhöhte Aufmerksamkeit ist erbeten. Für Gleisbauarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße vom Leipziger Dreieck kommend in Fahrtrichtung Babelsberg in Höhe Hauptbahnof/ZOB für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

In der Heinrich-Mann-Allee stehen weiterhin 2 Fahrspuren zur Verfügung. Im unmittelbaren Bereich des südlichen Einganges des Hauptbahnhofs zu den Bus- und Straßenbahnhaltestellen finden Arbeiten am Gleis statt. Hierzu ist die signalisierte Fußgängerquerung verschoben worden. Der Verbindungsweg zwischen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Friedrich-Engels-Straße parallel zum Straßenbahngleis muss aufgrund von Arbeiten an einer Fernwärmeleitung gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über das Leipziger Dreieck. Aufgrund der veränderten Verkehrsführungen bitten wir um erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Bereich.

B273 – Autobahnbrücke

Für den Abriss der Autobahnbrücke A10 Fahrbahn Richtung Havelland muss die B273 vom 06.03.2021 18 Uhr bis 07.03.21 9 Uhr vollgesperrt werden. Eine Umleitung wird über L204, Priort, Kartzow wieder zur B273 ausgeschildert. Empfohlen wird die Umfahrung über die Autobahn und die jeweils nächste Autobahnanschlussstelle.

L40 – Nutheschnellstraße

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadteinwärtiger Richtung. Die stadtauswärtige Abfahrt zur Friedrich-List-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen. Die Verkehrsführung für Radfahrer in der Leipziger Straße wird aufgrund des Baufortschrittes angepasst. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt wird verkürzt. Die Umleitung für Radfahrenden wird über die südliche Speicherstadt (Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) ausgeschildert. Die Umleitung über die Straße Brauhausberg wird aufgehoben.

Kaiser-Friedrich-Straße in Eiche

Für eine Kabelverlegung ist die Kaiser Friedrich Straße zwischen Ecksteinweg und Amundsenstraße in mehreren Abschnitten punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird unter Beachtung des Gegenverkehrs an der Baumaßnahme vorbeigeführt.

Potsdamer Chaussee – Groß Glienicke

Für den Neubau der Haltestellen Theodor-Fontane-Straße wird es tagsüber zu halbseitigen Einschränkungen auf der Potsdamer Chaussee kommen. Die Haltestellen wurden verlegt.

Puschkinallee

Wegen der Sanierung der Fahrbahn im Gleisbereich muss die Puschkinallee zwischen Nr. 4 und Beyerstraße voll gesperrt werden.

L20 – Ortsdurchfahrt Seeburg

Für Straßen- und Leitungsbauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Seeburg (L20) für den Verkehr gesperrt werden. Großräumige Umleitungsstrecken über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die Landesstraße 92 sind in beiden Richtungen mit den Zielen Falkensee bzw. Potsdam ausgeschildert.

Von MAZonline/nf