Potsdam

Seit 20 Jahren heißt es im Potsdamer Norden: „Betreten des Rasens erbeten!“ Der Volkspark Potsdam ist seit der Eröffnung zur Bundesgartenschau 2001 ein über die Stadtgrenzen hinaus beliebter Ort zum Spielen, Radfahren, Skaten, Spazierengehen, Sonnenbaden oder einfach nur Faulenzen. Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie, ob auf der Suche nach Ruhe und Erholung oder nach Sport und Spaß, ob Gartenfreund, Picknickfan oder Kulturgenießer – im Volkspark Potsdam ist jeder richtig.

Nicht umsonst ist die 65 Hektar große Anlage der beliebteste Freizeitpark der Landeshauptstadt – jährlich tummeln sich dort beinahe 400.000 Besucher. Kaum zu glauben, dass hier über Jahrhunderte hinweg das Militär den Ton angegeben hat – angefangen bei Friedrich II., der im Bornstedter Feld Manöver durchführte, über die Truppen der Wehrmacht und bis hin zu sowjetischen und zuletzt GUS-Einheiten. Sie hinterließen bei ihrem Abzug 1994 eine verkommene, zerklüftete Landschaft.

Früher standen hier Lastwagen und Panzerfahrzeuge der Roten Armee; jetzt tummel sich hier die Bevölkerung von Potsdam. Am Sonntag feierte der Volkspark Potsdam den 20. Geburstag.

Von der Militärbrache zum Freizeit-Hit mit weit mehr als 100 Veranstaltungen rund ums Jahr: Klar, dass so eine Erfolgsgeschichte gefeiert wird – wenn auch durch die Coronavirus-Pandemie in kleinerem Kreise als gedacht und gewünscht. Bis zu 1000 Gäste gleichzeitig waren beim Geburtstagspicknick erlaubt.

Sie haben die Geburtstagssause verpasst? Kein Problem. Tauchen Sie doch einfach ein in den entspannten Volkspark-Alltag und in den Veranstaltungskalender. Am Dienstag, 17. August, etwa lädt die Potsdamer Heilpraktikerin Susanne Hackel zum Kräuterworkshop ein. Thema dieses Mal: Superpower für das Immunsystem. Für Donnerstag, 19. August, laden die Hyzernauts zum Potsdamer Frauen-Discgolfen ein. Die Runde Fußballschule bittet am Sonntag, 22. August, zum offenen Fußballtreff... Und so geht es immer weiter im Volkspark Potsdam. Auf die nächsten 20 Jahre!

