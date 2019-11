Der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor steht

Innenstadt

Der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor schmückt seit diesem Samstag wieder das Ende der Brandenburger Straße. Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes „Blauer Lichterglanz“ haben die Nordmanntanne in der Mittagszeit in rund einer Stunde aufgerichtet.

Zwölf Meter hoch ist der Baum

Zwölf Meter misst die Tanne. Geschlagen wurde sie am gleichen Morgen in Seegrehna bei Lutherstadt Wittenberg. „Dort stand sie nahe an einem Privathaus.

Die Eigentümer fürchteten den nächsten Sturm und haben den rund 20 Jahre alten Baum deshalb zur Verfügung gestellt“, sagt Eberhard Heieck, Geschäftsführer des Weihnachtsmarkt-Organisators Coex.

Während die Hülse mit den schweren Betonplatten vorbereitet wurde, lag der Baum auf dem Vorplatz des Brandenburger Tors. Quelle: Peter Degener

Rund eine Stunde lang dauerte die Aufstellung des Baums

Die Vorbereitungen dauerten fast eine Stunde. Die Hülse wurde mit rund sechs Tonnen Gewicht gesichert, dann hob der Kran den Baum in wenigen Augenblicken bis zur Hülse.

Nach einigem Justieren mit dem Kran auf Handzeichen von Eberhard Heieck– die Tanne soll ja gerade stehen – wurden noch ein paar Keile eingeschlagen. Schon war das Werk vollbracht. Am Sonntag und am Montag wird der Baum geschmückt. Spätestens dann wird er auch bei grauem Nieselwetter wie an diesem Samstag ein Hingucker sein.

Der Cottbusser Eberhard Heieck ist für den Baum und den Aufbau des gesamten Weihnachtsmarkts verantwortlich. Quelle: Peter Degener

Anfang der Woche folgen noch zwei weitere Tannen, die direkt auf dem Luisenplatz und an der Kirche St. Peter & Paul aufgestellt werden. An diesem Ende der Fußgängerzone beginnt am Montag auch der Aufbau der zahlreichen Holzbuden.

Am 25. November öffnet der Markt

Zwei Wochen dauert es noch: Am 25. November, dem Montag nach Totensonntag, wird der Weihnachtsmarkt im blauen Lichterglanz eröffnet. Dann wollen auch die Spender des Baums aus Seegrehna einen Blick auf „ihre“ Tanne werfen.

Die Hülse wird mit jeweils rund eine Tonne schweren Betonplatten gesichert. Quelle: Peter Degener

Eberhard Heieck kündigte zudem bereits an, dass am 18. November auch in Babelsberg eine rund zwölf Meter hohe Tanne an der Rathauskreuzung aufgestellt wird. Die stammt aus Cottbus und musste einem geplanten Neubau weichen.

Von Peter Degener