Sanssouci

Der Winzerberg von Sanssouci liegt noch im Winterschlaf. Wenn der Frühling beginnt, soll in diesem Jahr nach rund 15 Jahren andauernder Rekonstruktion des königlichen Weinbergs endlich der letzte Abschnitt angepackt werden. Beim ehrenamtlichen Bauverein hofft man, dass man sich spätestens in zwei Jahren nur noch um den Betrieb des Ensembles sorgen muss.

Umfassungsmauern 260 Meter lang

Augenscheinlich für jeden Passanten ist, dass der Weinberg an der Schopenhauerstraße gegenüber vom Park Sanssouci zwar funktionsfertig erscheint, die äußere Umfriedung aber zu wünschen übrig lässt. Die 260 Meter langen Mauern mit den nur noch teilweise vorhandenen Pergolen sind abschnittsweise abgestützt. Sie sollen bis Ende 2022 instandgesetzt sein. Neuer Blickfang wird der rekonstruierte „Brunnentempel“, der auch außen wieder Wasser spenden soll. Die Dachornamentik wird originalgetreu rekonstruiert durch Stukkateur Rudi Moisel und Handwerker der Schlösserstiftung. Großzügige Unterstützung kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Anzeige

Sonnensegel sollen Pflanzen schützen

In diesem Jahr will man verschiedene Formen von Sonnensegeln auf den Terrassen ausprobieren zum Schutz der Pflanzen in den heißen Monaten. Außerdem werden ein neues Konzept für die Führungen erstellt sowie ein Fakten- und Geschichtenbuch, auf das jeder bei Führungen zurückgreifen kann. Man wird mehrere bebilderte Stationen auf dem Berg einrichten und den Internetauftritt des Vereins anders gestalten.

Hobby-Glaser dringend gesucht

Inzwischen sind alle 6000 Scheiben in den großen Verglasungsfenstern des Weinbergs offiziell an Spender verkauft; sie werden mit den Namen der Käufer graviert. Rund 4000 Scheiben müssen aber noch eingesetzt werden. Dafür sucht der Verein dringend Helfer. „Keiner muss Vorkenntnisse haben“, sagt Vereinschef Roland Schulze: „Jeder ist willkommen in unserer Glasertruppe, die zwischen 50 und 91 Jahren alt ist.“ Spender zahlen pro Scheibe 30 Euro. 2000 Scheiben sind bereits eingefügt.

Bacchuslaube als Vereinshaus

Der größte Zugewinn auf dem Gelände war 2020 die Bacchuslaube – ein Vereinsgebäude mit eigener Küche. Dazu wurden überzählige Fenstergitter verglast; in die Scheiben gravierte man Sprüche zur Motivation.

Die Bacchuslaube wurde aus überzähligen alten Fenstergittern montiert und verfügt über eine kleine Küche. Quelle: Bauverein

Das nötige Geld hat sich der Verein selbst erwirtschaftet, mit Tomatenstullen etwa und agrarischen Erzeugnissen vom Berg, die den Besuchern zu den abendlichen Bacchusstunden angeboten wurden, gesellige Weinabende für jedermann. Die Laube war gerade in der Corona-Zeit ein Glücksgriff, weil man dort gut die Abstandsregeln einhalten kann. Viele Potsdamer erlebten die Abende als kleinen Italien-Urlaub. Mit den Veranstaltungen hat sich der Verein eine stabile wirtschaftliche Basis geschaffen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verantwortung breiter verteilt

Schon 2019 hat der Verein angefangen, die Verantwortung breiter zu verteilen. So sind eigenständige Gruppen entstanden, die auch im Lockdowns unabhängig agieren. Die Glaser hatten mit Abstand die meiste Arbeit und schafften es, in der obersten Ebene die Hälfte der Scheiben einzusetzen. Dafür war wegen des Lockdowns im Frühjahr viel weniger Zeit als geplant.

Die Glaser hatten viel zu tun auf der obersten Terrasse. Quelle: Bauverein

Die Gruppe der „Rebläuse“ hat sich neu organisiert. Sie teilte die Winzerinnen auf die Ebenen auf. Jetzt hat jede Ebene ein Team. Unter Coronabedingungen kann man unabhängig arbeiten.

Waschbären und Diebe haben geplündert

Die ersten Trauben hatten sich im letzten Jahr gnadenlos die Wespen und Vögel geholt. Leider entdeckten zudem eine Waschbär-Familie und menschliche Diebe die saftigen Schatz, so dass die Ernte für den traditionellen „Terrassenwein“ klein ausfiel. In diesem Jahr nun will die Gruppe „Reben“ neue Rebpaten gewinnen, die mithelfen, Weinstöcke zu pflegen. Um das Gemüsebeet und die fast schon legendären Tomaten vom Winzerberg hat sich eine kleine, fleißige Gruppe gekümmert. Kontinuierlich verwandeln sie die erste Terrasse in einen Gemüsegarten und versorgen von dort die Bacchusstunden.

Oberlinwerkstätten bauten Tor nach

Schlosserlehrlinge der Oberlinwerkstätten haben das zweiflügelige Tor an der Bacchustreppe nach- und dann auch eingebaut. Der Tischler Christian von Domarus zimmerte die unteren Holztüren und beschenkte den Verein mit bemerkenswerten Bänken.

Die Oberlinwerkstätten haben dieses Tor originalgetreu nachgebaut. Quelle: Bauverein

Und trotz aller Corona-Beschränkungen konnte der Grundstein für ein neues Projekt gelegt werden. Mit Elka Beutel haben die „Gartenkinder“ Einzug auf dem Winzerberg gehalten.

Mit der kleinen Küche in der Bacchuslaube gibt es jetzt auch die Möglichkeit, alles, was der Gemüseacker der Kinder auf der ersten Ebene hergibt – direkt neben den „alten“ Gärtnern – gleich zu verkosten. So soll auch der Nachwuchs mit dem Weinberg verbunden bleiben. Wenn der Winterschlaf erst vorbei ist, wird der Winzerberg viel mehr bieten, also reinen Wein.

Die „Gartenkinder“ erobern sich den Weinberg. Quelle: Bauverein

Von Rainer Schüler