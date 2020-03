Kurt Baller ist blind, aber nicht für die Geschichte

Potsdam

Noch wenige Wochen, dann liegt die Chronik „ Potsdam zwischen 1933 und 1939“ lückenlos vor. Der Autor Kurt Baller sitzt hinter zugezogenen Vorhängen in einem aparten Neubauriegel im Zentrum von Bergholz-Rehbrücke. Seine Frau Karin hat mehr als zehn Bücher von ihm auf den Tisch gestapelt. Baller kann sie nicht sehen. Manchmal fährt er vorsichtig eine Hand aus, um sie zu ertasten.

Erschwerte Arbeit

Durch den Grünen Star und mehrfache Netzhautablösungen ist Baller fast völlig erblindet. Deshalb ist er kein Kind von Traurigkeit. Seine Frau lernte er vor 33 Jahre im Bus kennen. Und mit Marlies Reinholz verbindet ihn eine lange Arbeitsfreudschaft. Von ihr lässt sich der Historiker in der Stadt- und Landesbibliothek oder im Stadtarchiv Potsdam alte Dokumente wie Tageszeitungen, Journale oder archivierte Tagebücher vorlesen. Ihre Worte nimmt Baller mit dem Diktiergerät auf und tippt dann eine Essenz in den häuslichen Computer. Das Arbeitszimmer muss völlig abgedunkelt sein. Nur aus nächster Nähe vermag Baller etwa zehn Zentimeter große Buchstaben erkennen und zwar weiß auf schwarzem Grund. „Ich kann nie einen ganzen Satz übersehen, meist nur Worte“, sagt er über die Anstrengung seiner Arbeit.

Bilddokument aus der Potsdam-Chronik von Kurt Baller. Bei einem Umzug in Hamburg schmückt sich der Potsdam-Wagen mit der Garnisonkirche. Das Datum verweist auf den „Tag von Potsdam“. Quelle: Kurt Baller

Auf diese Weise ist nun auch noch das Buch über die Jahre 1938/39 fertig geworden, mit dem Baller seine Potsdam-Chronik vervollständigt. Die fünf Bände dokumentieren, was vom „Tag von Potsdam“ (31. März 1933, Staatsakt in der Potsdamer Garnisonkirche) bis zur „Nacht von Potsdam“ (14. April 1945, Luftangriff) in der Stadt geschehen ist. Unter dem 1. Mai 1936 verzeichnet Baller zum Beispiel zwei Einträge: „in den deutschen Standesämtern wird damit begonnen, an Brautpaare ein Exemplar von Adolf Hitlers ,Mein Kampf' zu übergeben“. Und: „im Postgebäude am Wilhelmplatz (heute Platz der Einheit) beginnt das täglich kostenfreie Fernsehen zwischen 20.00-22.00 Uhr“. Für jedes Jahr hat der heute 72-Jährige mehr als 300 Fakten zusammengetragen, die auch Banalitäten wie Eiserne Hochzeiten oder den Auftritt eines Männergesangsverein einschließen. Der Leser bekommt ein Gefühl dafür, wie sehr auch in historisch bedenklichen Zeiten der Alltag das gesellschaftliche Leben dominiert.

Lesebücher, keine Fachbücher

Die Taschenbücher sind professionell gestaltet und werden von einem Magdeburger Print-and-demand-Unternehmen hergestellt. Baller wendet sich an ein breites Publikum. Fachleute können mit der Chronik wenig anfangen, da keine Quellen aufgeführt werden. „Das wäre zu aufwändig gewesen“, sagt Baller, „aber manchmal rufen Leute an und fragen nach. Ich habe die Quellen ja im Computer stehen.“

Lange Verweildauer im Krankenhaus

„Das Oberliner Kreiskrankenhaus behandelt 2444 Patienten im Jahr 1936. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 23,58 Tage“, heißt es zum Stichtag 31.12. 1936. Unter diesem Datum wird auch die aktuelle Einwohnerzahl Potsdams vermerkt; 87.028. Dass Babelsberg, wo das Oberlinhaus heute noch steht, damals die größte Stadt im Landkreis Teltow war und erst am 1. April 1939 von Potsdam geschluckt wurde, wird an dieser Stelle nicht erwähnt.

Bilddokument aus der Potsdam-Chronik von Kurt Baller. Telegramm vermeldet am 15. November 1938 die Arisierung eines Betriebes. Quelle: Kurt Baller

Sicher lässt sich Ballers Methode, Alltagsereignisse durch Meldungen darzustellen und aufzubereiten, auch kritisch beleuchten. Mit der Aneinanderreihung verschiedenster Sachverhalte schafft es der Regionalhistoriker aber, wertvolle Hinweise darauf zu geben, wie Geschichte im Horizont einer ehemaligen Residenzstadt entsteht. Das Vorgängerprojekt „ Potsdam im Zweiten Weltkrieg. Eine Chronik“, das er 2010 publizierte, brachte ihm nach fünfjähriger Arbeit neben Lob auch Kritik ein. In den Potsdamer Neuesten Nachrichten wurde darauf verwiesen, dass Baller bis 1989 beim FDGB-Bezirksvorstand tätig war und vielleicht auch aus ideologischen Gründen manche Volten der Geschichte unterschlagen hätte. Baller steht über dieser Kritik. „Ein Historiker muss auch ein bisschen Partei ergreifen und sich positionieren“, sagt er und verweist auf den 2016 herausgebrachten Band „Gedenktafeln, - steine und Stelen in Potsdam“. Wer seine Porträts über die geehrten Potsdamer liest, erfährt natürlich auch etwas über den Autor.

„Heute würde ich vieles anders schreiben“

Wie hat das ehemalige SED-Mitglied die Abkehr der Potsdamer Bevölkerung vom Sozialismus erlebt? „Es war für mich weder eine Niederlage, noch eine Freude“, sagt er nüchtern, wie man das von einem Chronisten erwartet. „Es gab Teilbereiche, da war ich froh, dass es vorbei war.“ Für seine beiden Veröffentlichungen über die regionale Gewerkschaftsbewegung musste Baller in der DDR von Geschichtskommissionen und anderen staatlichen Stellen Druckgenehmigungen einholen. Er räumt ein: „Heute würde ich vieles anders schreiben.“

Münchner Verlag druckte sofort

Der gebürtige Sachse, der 1967 zum Studium an die Pädagogische Hochschule in Potsdam kam, hatte in seiner Freizeit etwa 1000 Bauern- und Wetterregeln gesammelt, die er 1986 dem Rostocker Hinstorff Verlag anbot. „Eine Veröffentlichung wurde für 1992 in Betracht gezogen“, erzählt Baller. Als er das Manuskript nach der Wende nach München schickte, druckte der Ludwig-Verlag das Buch prompt unter dem Titel „Abendrot – Gutwetterbot“. Doch Baller ärgerte sich später über seine Zusage, denn andere Verlage hätten ihm mehr Honorar gezahlt.

Bilddokument aus der Potsdam-Chronik von Kurt Baller. Die Vorläufer der Musikfestspiele Sanssouci im NS-Staat. Quelle: Kurt Baller

Mit sympathischen Elan nimmt Baller seit 2006 seine Publikationen selbst in die Hand. Die neue Freiheit und die Entwicklungen in der digitalen Drucktechnik nutzte er für zahlreiche interessante Buchprojekte auf eigene Rechnung. Baller hat den Reiz und den Wert von liebevoll gestalteten Kleinauflagen erkannt. Dreien seiner vier Enkel hat er bereits ein ganz persönliche, liebevoll gestaltete, private Chronik geschrieben, die er jeweils 15 Mal drucken ließ.

Leitet mehrere Singegruppen

Von seinen historischen Büchern wird er nicht reich, aber die Unkosten spielt er bei Auflagen von mehreren hundert Stück allemal wieder ein. 1995 zog Baller nach Bergholz-Rehbrücke und verfasste seitdem auch schon mehrere historische Schriften über diesen Ort. In Bergholz-Rehbrücke tritt er aber vor allem als Musiker in Erscheinung. Baller leitet mehrere Singegruppen, spielt Gitarre, komponiert und veranstaltet auch einen regelmäßigen Lyrikwettbewerb. „Doch ohne meine Frau würde ich das alles nicht schaffen“, sagt er und zeigt auf das Hochzeitsfoto an der Wand.

Von Karim Saab