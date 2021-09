Haren / Potsdam

Die „Katja“ hat es in die Werft geschafft. Bei der Firma Kötter in Haren an der Ems hat man sie an Land gezogen und aufgeschnitten, genau da, wo sie eingeknickt war beim Schlammbeladen im Sacrow-Paretzer Kanal von Potsdam. Seit jenem tragischen Unfall vom 15. Juli, als sie mit ihrem Mittelteil auf Grund sank, lag der Frachter fest und machte dramatische Geschäftsverluste. Jeden einzelnen Tag verlor Eigentümer Georg Kolodziej 2189 Euro, weil das Schiff nicht arbeiten konnte; bis zur Abfahrt zur Werft am Mittwoch letzter Woche waren also fast 79.000 Euro Umsatz ausgeblieben. Und das Loch im Portemonnaie wird immer größer: „Wir rechnen mit einer Reparaturzeit von sechs bis acht Wochen“, stöhnt der Eigner. Die Lage ist so schlimm, dass seine Frau schon ihr Auto verkaufen muss, damit sie die Miete eines Bungalows an der Ostsee bezahlen können, in das sie von Dresden umgezogen sind.

Das kleine Örtchen Kräpelin ist seit drei Monaten nicht nur Wohnsitz des Eigners und seiner Frau, sondern auch der „Heimathafen“ der „Katja“, obwohl das Schiff dort gar nicht liegen kann. Dieser Tage soll der Frachter nun endlich auch vom früheren „echten“ Heimathafen Duisburg ab- und in Mecklenburg angemeldet sein; der Antrag läuft ja schon lange.

Diese Kontroll-Luke im Umgang des Frachtarums gilt als ein Schwachpunkt, der beim Beladen mit Schlamm in Pitsdam nachgegeben hat. Quelle: privat

„Der Heimathafen ist da, wo man seinen Geschäftssitz hat“, erklärt Kolodziej, und das ist eben seine Wohnung. „Zu Hause ist das Schiff, wo es gerade einen Liegeplatz findet und neue Fracht.“ Zu Hause ist es also in Europa, weil es viel in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland unterwegs ist.

Reparatur kostet 250.000 Euro

Die Reparatur veranschlagt Kolodziej mit 250.000 Euro, für die er das Schiff erneut beleihen musste. „Zum Glück ist es noch mehr wert, als die Werft uns kostet“, sagt er: „Da werde ich wohl ein paaar Jahre länger fahren müssen als ich wollte, um das Geld wieder reinzukriegen.“ Rein rechnerisch könnte er das Schiff auch verkaufen, sagt er: „Doch wer kauft ein Schiff, das schon mal untergegangen ist?!“ So bleibt die „Katja“ ihm erhalten und er ihr, noch viele Jahre, in denen es viel besser laufen muss als jetzt: „Ich habe keine Wahl: Ich muss mit Katja weiter fahren.“

Aus der Not Auto verkauft

Sorgen macht dem Binnenschiffer mit 30 Jahren Berufserfahrung nicht nur das fehlende Geschäft, auch seine Wohnung, die er mangels Einkünften nicht bezahlen kann. Deshalb muss seine Frau ihr Auto verkaufen. Ihnen bleibt dann noch seins, ein Baujahr 2014, das gerade eben noch den TÜV geschafft hat. „Ich habe meine Frau, die Erzieherin in Dresden war, zehn Jahre überzeugen müssen, zu mir auf’s Schiff zu ziehen“, sagt der 49-Jährige der MAZ: „Und kaum hat sie das getan, hat sie kein Einkommen mehr.“

Steuermann entlassen

Auch den Steuermann musste er entlassen, weil er ihn nicht mehr bezahlen kann. Die Fahrt zur Werft hat der Mann aber noch mitgemacht, denn es müssen immer mindestens drei Leute am Bord sein, wenn man fährt. Es könnten deutlich mehr sein, für die es in einer dreistöckigen Kabine im Vorschiff Unterkünfte gibt, sogar mit eigenen Bädern, Küche und Satellitenfernsehen.

Die gestauchten und gedehnten Teile der Bordwand müssen herausgetrennt und ersetzt werden. Quelle: privat

Auf der Werft wird der „Katja“ an jeder Seite ein v-förmiges Stück aus den Seiten des Laderaums geschnitten, wo die Bordwände am Deck esxtrem gestaucht und am Boden extrem gedehnt worden waren, als das Schiff unter der Schlammlast einknickte.

Geknickt ist es genau da, wo der frühere polnische Eigentümer auf der Werft Stettin das Schiff hatte kürzen lassen, indem ein Stück heraus getrennt und auch jene Kontroll-Luke in den seitlichen oberen Umgang geschnitten wurde, die als Schwachpunkt für die Katastrophe gilt, denn hier war die Stabilität des Umganges gestört. Das ist ein Thema für die Gutachter, doch ist Kolodziej zufoge seit einigen Tagen zumindest klar, dass die Versicherung für den Unfallschaden aufkommt.

Von Rainer Schüler