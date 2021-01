Der leise Rebell: Der Potsdamer Regisseur Rainer Simon wird 80

Potsdam

Heute, so sagt Rainer Simon, müsste man alles, was mit der Flüchtlingskrise zusammenhängt, thematisieren. Filmisch verarbeiten, was die betroffenen Menschen erlebt haben, bevor sie nach Deutschland kommen. Weil es unvorstellbar ist und irgendwie auch absurd. Vor dem Unvorstellbaren, dem absurd Schrecklichen ist der Regisseur, der heute, am 11. Januar seinen 80. Geburtstag feiert, nie zurückgeschreckt – auch wenn er dafür Vorführverbote in Kauf nehmen musste.

So wie für seinen Film „Jadup und Boel“ aus dem Jahr 1980, der auf dem Roman „Jadup“ von Paul Kanut Schäfer basiert und eine Geschichte voller düsterer Geheimnisse erzählt. Um eine ungeklärte Vergewaltigung geht es, um Verdrängung von Schuld und die Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber der Schwächeren. Trotz Überarbeitung durfte der Film nach seiner Fertigstellung nicht in der DDR gezeigt werden. Zu dieser Zeit überlegte Simon kurzzeitig, die DDR zu verlassen, habe es aus privaten, familiären Gründen nie ernsthaft in Erwägung gezogen, wie er später sagt.

Erst 1988 wurde das Verbot aufgehoben, die wenigen Verleihkopien erreichten aber damals nur ein kleines Publikum. Ab dem 15. Januar ist der Film neben drei weiteren Filmen des Regisseurs für einen Monat im Onlineangebot des Filmmuseums Potsdam zu sehen.

Als einziger Defa-Regisseur auf der Berlinale ausgezeichnet

Rainer Simon lebt selbst in Potsdam, im Filmmuseum ist er ein häufiger Gast, nicht selten sieht man ihn dort auch als einfachen Zuschauer. Geboren ist er 1941 im sächsischen Hainichen, von 1961 bis 1965 hat er an der heutigen Filmuniversität Babelsberg Regie studiert und wurde anschließend von der Defa übernommen. Als Assistent der Regisseure Konrad Wolf und Ralf Kirsten war er an Filmen wie „Ich war neunzehn“ und „Der verlorene Engel“ beteiligt. Bis heute zählt er zu den wichtigsten Defa-Regisseuren – obwohl oder gerade, weil er nie zu den Angepassten gehörte.

Wegen seiner eindeutigen Haltung zur Ausbürgerung von Wolf Biermann und seinen politischen Äußerungen wird der Regisseur von der Staatssicherheit überwacht. Filme macht er trotzdem. Zu seinen bekanntesten Werken zählen neben „Jadup und Boel“ eine Version von „Till Eulenspiegel“ (1975) nach einer Filmerzählung von Christa und Gerhard Wolf. Für „Die Frau und der Fremde“ (1985) wurde Simon 1986 als einziger Defa-Regisseur überhaupt auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

„Ohne Natur ist der Mensch nichts“

Auch das ist so ein Film, der absurd Schreckliches zeigt: Zwei Männer lernen sich im Krieg kennen, der eine verheiratet, der andere ledig. Als der Verheiratete für tot erklärt wird, nimmt der Freund seinen Platz ein. Obwohl die Frau weiß, dass es nicht ihr Mann ist, der aus dem Krieg zurückgekehrt ist, entsteht eine Beziehung zwischen den beiden. Sie wird schwanger und auf einmal steht der totgeglaubte Ehemann wieder vor der Tür. Trotz aller Dramatik erzählt Simon die Geschichte in leisen zurückhaltenden Bildern, die dem Film eine noch tiefere Intensität geben.

Einige Märchenadaptionen hat Simon gedreht, sein Film „Die Besteigung des Chimborazo“ beschreibt das Leben von Alexander von Humboldt. Nach der Wende drehte er noch zwei Spielfilme: „Der Fall Ö.“ (1990) und „Fernes Land Pa-isch“ (1993). Es folgten Dokumentarfilme mit und über Indigenas. Die Begegnung mit der indianischen Kultur lehrte ihn, die Natur zu respektieren: „Ohne sie ist der Mensch nichts. Wer inmitten solcher Berge oder im Urwald lebt, weiß dies.“ Überhaupt habe er die Begegnung mit dem Fremden immer als Bereicherung empfunden.

Von Sarah Kugler und Maria Kröhnke