Der letzte Flug von Tegel: Dieser Potsdamer war dabei (mit (Video)

Ralph Richter ist ein leidenschaftlicher Vielflieger. Der Geschäftsmann und gebürtige Potsdamer ist für sein Unternehmen RaRiTec im Laborbereich regelmäßig dienstlich im In- und Ausland unterwegs. Seine Einsätze verschlagen ihn regelmäßig nach ganz Europa, Asien, auch Afrika stand bereits auf seiner Reiseliste. Richters Heimatflughafen stand bislang in Tegel. „Das war für mich stets supergünstig mit den Öffentlichen zu erreichen“, sagt er. Von Tegel aus absolvierte er seinen ersten Flug, “1990, gleich nach der Wende. Nach Mallorca gings“, erinnert er sich. Am Sonntag, den 8. November, saß er nun im letzten Flieger, der jemals das Rollfeld des Flughafens mitten in der Hauptstadt verlassen würde: Die Airfrance schloss das Kapitel der Flugreisen von „TXL“ aus mit ihrem Flug mit der Nummer AF1235 nach Paris ab. Mit einer Maschine dieser Fluglinie hatte vor mehr als 60 Jahren, am 2. Januar 1960, die Geschichte Tegels begonnen. Kein Wunder dass der Airline somit auch der letzte Flug aus Tegel vorbehalten blieb. Am Sonntag war es ein Airbus A320, der von der Berliner Rollbahn aus in Richtung Paris abhob.

Zutritt zum Terminal nur für geladene Gäste und Passagiere von Flug AF1235

Ins Terminal kamen am Sonntagnachmittag neben den Passagieren von Flug AF 1235, darunter auch Ralph Richter, nur noch geladene Gäste. „Nachdem meine Stamm-Fluglinie Airberlin im Jahr 2017 den Betrieb aufgeben musste, bin ich anschließend fast ausschließlich mit Airfrance und KLM geflogen. Als ich mitbekommen habe, dass der letzte Flieger von Tegel aus durch die Airfrance erfolgt, habe ich spontan vor wenigen Tagen ein Ticket für diesen Flug nach Paris gebucht.“ Etliche Bonusmeilen gingen dafür drauf, das jedoch sei es ihm wert gewesen.

Wenngleich sich der Flughafen wie ausgestorben und menschenleer präsentierte – der Bahnhof an Gate C38 am Sonntagnachmittag war groß, erzählt der Potsdamer. Unter den Anwesenden: auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Zunächst drehte die Maschine, in der es jede Menge freie Plätze gab und „rund 70 Prozent der Passagiere aus Journalisten bestand“, so Richter, auf dem Flughafengelände noch eine Sonderrunde. Anschließend wurde der Flieger von der Flughafenfeuerwehr mit Fontänen verabschiedet, ehe es schließlich auf’s Rollfeld ging. „Das waren schon sentimentale Momente“, räumt Richter ein.

Airfrance lässt sich für den letzten TXL-Flug etwas einfallen

Mit einiger Verspätung hob der für 15 Uhr geplante Flieger ab. „Mit diesem letzten Start beenden wir ein Kapitel 60 Jahre europäischer Flughafengeschichte. Genießen Sie es“, sagte Pilot Christophe Ruch kurz bevor er den Airbus in die Luft brachte. Zu diesem Zeitpunkt war es im Flieger schließlich „mucksmäuschenstill“, so Richter. Der Flug selbst verlief ohne großes Brimborium. Eine Besonderheit hatte sich die Airfrance dennoch einfallen lassen: „Unter allen anwesenden Passagieren wurde eine Reise für zwei Personen verlost. An ein beliebiges Wunschziel“, erzählt Ralph Richter. Das Gewinnerticket versteckte sich unter Sitz 12D und damit unter genau dem Sitz, den Richter gebucht hatte. Indes: „Ich hatte meinen Platz kurzfristig gewechselt, wollte lieber am Fenster sitzen, um bei diesem besonderen einen besseren Blick bei Start und Landung zu haben“, sagt er lachend.

In Paris selbst hielt sich der Potsdamer nur kurz auf. Über Amsterdam ging es noch am Sonntagabend wieder zurück in die Heimat. „Es ist Wahnsinn, was Corona mit den Flughäfen macht. Paris und Amsterdam platzen sonst aus allen Nähten, heute war kaum eine Menschenseele dort zu sehen“, sagt er. Spät am Abend, kurz vor 22 Uhr, landete Richter schließlich wieder in Berlin. Am BER. „Den Flughafen kenne ich noch gar nicht. Ich bin gespannt“, sagte er vor dem Abflug aus Amsterdam.

Tegel für den Vielflieger „Startpunkt vieler Emotionen“

Dem Flughafen Tegel weint er nicht nur eine Träne nach. „Ich habe so viele Erinnerungen an Tegel. Alle meine Reisen starteten hier, dienstlich ebenso wie privat. Ich verknüpfe daher eine Menge Momente und Eindrücke damit, Tegel ist für mich ein Startpunkt vieler Emotionen.“ Viele Flughäfen habe er in seinem Leben schon gesehen. „Aber nur Tegel ist so individuell und hat solch eine Seele“, findet er, wohlwissend: „Entweder liebt man Tegel oder man hasst den Flughafen. Dazwischen gibt es nur wenig.“ Er selbst habe den Flughafen sehr gemocht, aus vielerlei Gründen: „Die Wege sind kurz, zum Gepäck hat man es auch nicht weit. Der Flughafen liegt mitten in der Stadt und ist optimal angebunden. Ich hätte es schön gefunden, Tegel wäre als Flughafen erhalten geblieben“, sagt er bedauernd.

Ralph Richter sammelt „letzte Flüge“

Wirklich realisiert habe er die Schließung Tegels erst, nachdem er sich schon wieder auf dem Heimflug befand, sagt Ralph Richter, der all die Eindrücke an diesem denkwürdigen Tag für das Fluggeschehen von und nach Berlin „regelrecht in sich aufsaugte. Beim letzten Flug von Tegel aus dabei zu sein, das war schon etwas Besonderes.“ Ähnliches erlebte der leidenschaftliche Flieger bereits vor drei Jahren. Auch beim letzten Flug einer Airberlin-Maschine vor deren unumstößlicher Insolvenz vor ziemlich genau drei Jahren war der Potsdamer dabei.

Heimwärts mit Umstieg in Amsterdam

Rund 1:45 Stunde dauerte die Flugreise am Sonntag nach Paris. Der Rückweg mit einem Umstieg in Amsterdam dauerte für Ralph Richter wesentlich länger. „Zukünftig beim Landeanflug nach Berlin nicht mehr den Fernsehturm zu sehen, das fühlt sich komisch an. Es war immer ein Stück Heimatgefühl, wenn man den gesehen hat. Man wusste, jetzt hat man es gleich geschafft und ist wieder zu Hause.“ Mit dem BER müsse er sich wohl erst noch anfreunden, sagt er. Gespannt auf den neuen Hauptstadtflughafen ist er dennoch. Womöglich ist für ihn ja auch der BER zukünftig ein Startpunkt zum Sammeln von jeder Menge Emotionen. Allein die Entstehungsgeschichte des Flughafens ist ja förmlich dafür prädestiniert, Ausgangspunkt ganz besonderer Erinnerungen zu sein.

Von Nadine Bieneck