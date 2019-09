Das will der neue Braumeister in der Meierei verändern

Potsdam

Bierliebhaber müssen jetzt stark sein: Weil er eine Ausbildung zum Meister beginnt, hat der Brauer Kai Pister (29) nach sechs Jahren die Meierei im Neuen Garten verlassen. „Ein Praktiker vom Allerfeinsten“, lobt ihn Meierei-Chef Jürgen Solkowski– und präsentiert sogleich den geschätzten Nachfolger. Per Ludwig Issel (33), Diplom-Braumeister mit bayrischen Wurzeln, ist nun der Herr der Kupferkessel und längst Meierei-Bier-Fan. Dass ein Bayer ein preußisches Weizen lobt, freut Jürgen Solkowski besonders.

Wenn im Wein Wahrheit liegt, was liegt dann im Bier?

Per Ludwig Issel: Sagen wir es mit einem Reim: In vino veritas – und im Bier ist auch so was. Im Bier liegt die Ehrlichkeit. Für mich ist Bier auch ein ehrliches Getränk. Wasser, Malz, Hopfen, Hefe: Es sind nur vier Rohstoffe, die wir verwenden, aus denen wir aber sehr viele, sehr komplexe Sachen machen können. Das ist auch die Faszination des Biers. Beim Wein ist das anders – da ist man nicht so beschränkt.

Was ist Ihre früheste Bier-Erinnerung?

Issel: Ich war ungefähr vier, als ich mich bei einer Familienfeier unter dem prall gefüllten Tisch versteckt und mir heimlich eine der leer getrunkenen Flaschen gegriffen hatte. Ich habe damals den letzten Tropfen, der noch in der Flasche war, gekostet. Meine Mutter erzählt noch heute, dass ich danach „Bitzel, bitzel“ gesagt habe. Mich hatte wohl die Kohlensäure überrascht. Darüber bin ich heute natürlich längst hinweg – Bier ist toll.

Weshalb haben Sie aus Ihrer Bier-Liebe einen Beruf gemacht?

Issel: Das war keine Laune und auch gar nicht so einfach, wie es sich zunächst anhört. Ich habe mir nach der Schule sehr genau überlegt, was ich studieren und was ich mit meinen Leben anstellen möchte. Das war eindeutig mehr als zu denken: Ah, ich mag Bier so gern – dann werd’ halt Braumeister! Das Studium ist nicht ohne und die Durchfallquoten sind hoch. Mich hat der naturwissenschaftliche Bereich gereizt: Biologie, Mikrobiologie – das liegt mir.

Ich wollte auch gern einen Beruf lernen, in dem ich überall im Ausland arbeiten kann und der vielfältig ist. Als Braumeister kann ich in einem kleinen Betrieb, aber auch in der Industrie arbeiten. Und falls ich die Brauerei mal an den Haken hängen sollte, könnte ich zum Beispiel auch in die Pharmaindustrie gehen oder in die Kosmetik und Lippenstifte zusammenmixen. Ich habe in Weihenstephan studiert – eine Zweigstelle der TU München und die älteste Brauerei der Welt. Die Ausbildung, die ich dort bekommen habe, ist sehr gut und geht weit über das Brauen hinaus.

Was macht eigentlich ein Bayer wie Sie hier in Preußen – so hoch im Norden?

Issel: Ich bin halb Bayer, halb Norweger – so weit im Norden bin ich also gar nicht. Ich bin zunächst wegen einer Braumeisterstelle nach Spandau gezogen, was sich dann aber zerschlagen hat. Dann hab ich eine sehr kleine, sehr sympathische Anzeige in einer Fachzeitschrift entdeckt und mich kurz und knapp beworben, denn ich weiß, dass man in einer Gasthausbrauerei nur wenig Zeit hat. Ich wohne zwar in Berlin, aber ich finde, dass Potsdam eine wunderschöne Stadt ist. Ich war zu einem Schulausflug das erste Mal in Potsdam und danach einige Male privat – allerdings habe ich mich schon immer in Großstädten wohlgefühlt. Berlin ist eine interessante Stadt, die viel zu bieten hat. Ob Berlin meine Lieblingsstadt wird, kann ich aber nicht sagen.

Herr Solkowski, was macht einen guten Brauer aus?

Jürgen Solkowski: Interesse am Handwerk und an allem, was in der Branche dahinter steht. Als Braumeister studiert man ja Lebensmitteltechnologie – das ist ein Riesenüberbau für das Handwerk. Wir züchten hier zum Beispiel unsere eigenen Hefestämme und rauschen damit schon in den Bereich der Mikrobiologie. Wie gesagt: Der Beruf des Brauers ist vielschichtig und abwechslungsreich.

Sind Brauer ein besonderes Völkchen?

Solkowski: Aber sicher! Und wir sind untereinander sehr loyal – wir Brauer halten zusammen. Wir treffen uns nicht nur auf Fachtagungen, viele haben darüber hinaus Kontakt. Ich treffe mich zum Beispiel auch heute noch regelmäßig mit meinen Studienkollegen. Wir Brauer sind nicht gern alleine. Wir sind eine gemütliche, atmosphärische Gemeinschaft, auch wenn wir Konkurrenten sind. Es würde niemals ein Brauer über den anderen herfallen uns sagen, dass sein Bier schlecht ist.

Was ist das Besondere an der Meierei?

Solkowski: Das Besondere in dieser Gasthausbrauerei ist, dass der Brauer von A bis Z alles macht: Schroten, Einmaischen, die Sudherstellung, den Gärkeller überprüfen, die Gärführung, den Lagerkeller... Am Schluss sind wir stolz auf unser Produkt – dazu gehört auch dass man kritisch ist und überlegt, ob es schon reif ist, ob wir es schon ausschenken und dahinerstehen können. Über allem schwebt dabei, dass man absolut, dass man außerordentlich sauber arbeitet. Bier ist ein sehr empfindliches Lebensmittel, das schnell verderben kann.

Issel: Für mich ist das Besondere, dass ich hier wirklich alles selbst mache. Ich begleite das Bier von Anfang bis Ende. Selbst, wenn an der Zapfanlage etwas nicht stimmt, bin ich es, der die Anlage kontrolliert. Austrinken darf der Gast allerdings alleine! Auch der Kontakt zum Gast gehört hier in der Meierei dazu – das ist eine schöne Sache. Die Gäste erkundigen sich, wie was funktioniert und was wir gerade brauen. Viele loben unsere Arbeit, wobei es das beste Lob ist, wenn es den Gästen schmeckt und wenn sich die Leute auf ihr Meierei-Bier freuen.

Nun ist der Wechsel von Brauer zu Brauer vollzogen...

Solkowski: ...und das ist richtig gut gelaufen. Die beiden haben zwei Monate gemeinsam gearbeitet. Es ging beim Übergang nicht darum, zu zeigen, wie man Bier braut, sondern wie die Anlage funktioniert, wie die Leitungen verlaufen, welche Biere wir zur Verfügung stellen.

Issel: Jede Anlage ist anders konzipiert. Die Anlage hier ist toll, man sieht, dass sie schon bei der Planung genaustens durchdacht wurde und eine Menge Knowhow dahinter steckt.

Wird sich denn etwas mit Ihnen verändern?

Issel: Das Bier hat eine hervorragende Qualität, die Rezepte sind ausgefeilt – was sollte man daran ändern? In der Meierei gibt es ein hervorragendes Helles, das Weizen ist spitze. Und die Meierei-Weisse – da kann ich hier noch sehr viel lernen. Bei den Spezial- und Saisonbieren wird es sich mit der Zeit sicher ergeben, dass ich meine Ideen einbringe. Ich plane aber nicht die Revolution.

Solkowski: Das Helle werden wir nicht anrühren! Aber bei den Spezialbieren werden wir weiter herumprobieren – das kann man als Brauer einfach nicht lassen.

Gerade ist Herbstbock-Zeit – was kommt noch in diesem Jahr?

Solkowski: Neumond- und Weihnachtsfestbier, im Winter dann ein Red Ale und wenn wir es nebenher noch schaffen, ein Porter.

Wie durstig waren die Potsdamer und ihre Besucher in diesem Sommer?

Solkowski: Nun, der heiße, trockene Sommer 2018 war super-bombastisch und wir dachten, da kommen wir nie wieder ran. Aber wir haben das Ergebnis auch in diesem Sommer erreicht und sogar übertroffen. Insgesamt schenken wir übers Jahr um die 1200 Hektoliter aus. Der mit Abstand stärkste Tag ist der Herrentag mit 1600 Litern. Zum Vergleich: Wenn ein Wochenende gut läuft, kommen wir pro Tag auf 800, manchmal auf 1000 Liter.

Von Nadine Fabian