Sich zuhause fühlen am Schwielowsee und dabei das Können des neuen israelischen Spitzenkochs Ronen Dovrat Bloch und seines Teams im Harbour Restaurant genießen – das Restaurant in Werder bietet seit zwei Wochen exquisites Essen in maritimer Lage. Die MAZ-Restaurant-Testerin war jedenfalls voll des Lobes, als sie kürzlich zu Gast war.

Und es läuft sehr gut an, er habe sogar schon Freundschaft mit den ersten Stammgästen geschlossen, die per Boot anreisen, erzählt der gut ausgelastete Gastronom strahlend. Mindestens zehn Stunden am Tag arbeitet der Chef eines internationalen Küchenteams in seinem neuesten Restaurant, aber er erzähle auch sehr gerne. Für die MAZ hat sich Ronen Dovrat Bloch eine kleine Auszeit von den Gesprächen mit Großhändlern und Mitarbeitern genommen und von seinem außergewöhnlichen Leben berichtet.

Direkt aus Tel Aviv ist der erfolgreiche Restaurant-Betreiber und Koch an die Havel gekommen. „Like a french chateau“ dachte er – wie ein französisches Schloss – und war sofort überzeugt, als ihm Ron Haim, seit 2017 Eigentümer des Precise Resort Schwielowsee, Bilder von der Hotelanlage schickte und anfragte, ob er nicht Lust habe, eine Spitzenküche im Harbour-Restaurant aufzubauen.

Der heute 49-jährige Ronen Dovrat Bloch ist zum Kochen erst nach einer Polizei-Laufbahn beim Drogendezernat in Tel Aviv gekommen, und zwar durch seine Frau. „Sie hat mich nach Paris eingeladen“ erzählt er begeistert, und zu der Fahrt gehörte ein eintägiger Kochkurs. Er habe sich immer fürs Kochen interessiert, aber an der Seine erlebte er einen Schlüsselmoment: Er merkte, das ist seine Begabung, das will er jetzt immer machen.

Drei Monate später zog die Familie nach Paris. Der Polizeidienst war gekündigt, die Ausbildung begann. Am Ende kochte er für französische Sterneköche in berühmten Schlössern. „Wenn man etwas will“, gibt er 20 Jahre später seinen beiden Töchtern mit auf den Weg, „dann muss man es ausprobieren und nicht lange darüber nachdenken“. Schließlich gebe es immer auch neue Chancen.

Hebräisch, arabisch, englisch und französisch spricht der Chefkoch. Deutsch ist nicht dabei, obwohl er einen deutschen Nachnamen trägt. Den hat er von seiner Frau übernommen, die polnischer und deutscher Abstammung ist. Seine Eltern sind aus Fes in Marokko nach Israel eingewandert.

Ausgezeichnet zu kochen, das hat der Israeli bei französischen Sterneköchen gelernt, bevor er Restaurants in St.Petersburg, Paris, Jerusalem oder Tel Aviv aufgebaut hat. Er sei ein moderner Nomade sagt Petra Wolf, Marketingleiterin im Resort Schwielowsee. Dazu passt, dass der leidenschaftliche Familienmensch jetzt in Deutschland seßhaft werden will, sagt Bloch lachend. Er liebe die Landschaft am Schwielowsee und er habe sogar schon eine Wohnung in Berlin bezogen. Seine israelische Küche, die polnische, orientalische und französische Einflüsse zusammenbringt, ist hier bereits gut gefragt.

Mitgebracht hat er auch das gut gelaunte Tempo, die „Non-Stop-Action“ aus Tel Aviv, einer der lebendigsten Städte der Welt. Die Liebe zum erholsamen Landleben gehört aber ebenfalls dazu. Schließlich leben seine Frau und seine beiden erwachsenen Töchter zehn Minuten von Tel Aviv entfernt. Das soll sich aber ändern. „Zuhause ist, wo meine Familie lebt“, sagt der 49-Jährige und hofft auf deren Nachzug: Ein Rückfahrticket habe er nicht in der Tasche und seinen Hauptwohnsitz habe er bereits in Berlin angemeldet.

Dort möchte er am Anhalter Bahnhof auch ein weiteres israelisches Restaurant eröffnen – im kommenden Jahr und gemeinsam mit Ron Haim, dem Eigentümer des Precise Resort Schwielowsee. Viel Arbeit? Da lacht Ronen herzlich. Das sei typisch deutsch, immer Arbeit und Freizeit zu trennen. „Kochen ist einfach meine Passion“, erklärt er auf Englisch.

An Tel Aviv schätze er vor allem die unvergleichbare Offenheit. Um 23 Uhr oder später Essen zu gehen, da stelle sich nur die Frage, auf welche Art Küche man gerade Lust habe. Die Auswahl ist riesig und die angesagte Kochkunst mit den Einflüssen der unterschiedlichsten Einwanderer aus allen Kontinenten entstand erst in den vergangenen Jahren. Einen Eindruck kann man aber jetzt am Schwielowsee erhalten, wenn der Küchenchef aus Tel Aviv und sein aus Holland, Frankreich, Deutschland und Island kommendes Team die Tische mit kulinarischen Kreationen eindeckt. Und haben sie nicht alle Hände voll zu tun, dann freuen sie sich auf nette Gespräche – allerdings vorerst auf Englisch.

Von Gesine Michalsky