Landesweit gehen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht auf die Straße. Doch immer häufiger treffen sie dabei auf Gegenprotest. Auf Brandenburgerinnen und Brandenburger, die für eine solidarische Gesellschaft eintreten, die nicht wollen, dass ihre Städte von Gegnern der Corona-Maßnahmen eingenommen werden. Wer sind diese Märker und was treibt sie an?

Die Petition: Johannes Lachmann (37) aus Neuruppin

Johannes Lachmann hat gemeinsam mit anderen Neuruppinern eine Petition gestartet Quelle: privat

„In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gibt es eine lose Gruppe an Leuten, die politisch sehr aktiv sind. Mitte Dezember tauchten im Internet Flyer auf, die zu einem unangemeldeten „Spaziergang“ in Neuruppin aufriefen. Wir haben dann überlegt: Was können wir machen? Schließlich standen wir eine halbe Stunde vor der eigentlichen Veranstaltung auf dem Schulplatz und zwei Ärzte haben über die Lage in den Krankenhäusern berichtet. Irgendwann waren rund 1300 Demonstranten der Gegenseite auf dem Platz und die Polizei bat uns zu gehen, weil sie nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren konnte. Wir waren von diesem Erlebnis negativ überwältigt.

Der stillen Mehrheit eine Stimme geben

Im Anschluss überlegten wir, wie man der stillen Mehrheit eine Stimme geben könnte, ohne dafür auf die Straße zu gehen. Jemand berichtete von einer Petition gegen die Corona-Demos in Königs Wusterhausen. Am 23. Dezember luden wir unsere Petition hoch. Wir wollen damit Menschen hörbar machen, die nicht gegen die Demos der Maßnahmen-Gegner auf die Straße gehen würden, aber trotzdem zeigen wollen, dass sie solidarisch sind.

Grundsätzlich finden wir, dass die Polizei härter gegen Verstöße gegen die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot durchgreifen müsste. Ich frage mich, wie eine Veranstaltung genehmigt werden kann, wenn dort NS-Propaganda-Rhetorik verwendet wird. Der ehemalige AfD-Bürgermeisterkandidat Klaus Baumdick verglich bei einer der Veranstaltungen den Holocaust mit der Impfpflicht. Das können wir nicht nachvollziehen. So was desensibilisiert und ist gefährlich.“

Die Mahnwache: Nadja Körner (44) aus Treuenbrietzen

Nadja Körner möchte ihre Stadt nicht den Schwurblern überlassen. Quelle: Thomas Wachs

„Anfang Dezember habe ich mitbekommen, dass zu einem Montagsmarsch gegen die Corona-Maßnahmen in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) aufgerufen wurde. Da habe ich gedacht: Das kann nicht sein. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass es diese Aufmärsche auch hier in der Stadt geben könnte. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Menschen ihre Meinung äußern. Für uns alle ist die Situation schwer zu ertragen. Aber wir sind doch moralisch verpflichtet, einander zu schützen so gut wie es geht.

Kein Verständnis für Umsturzphantasien

Bei diesen Protesten geht es ja auch längst nicht mehr nur um die Corona-Maßnahmen. In den Telegram-Gruppen wird der Sturz des Staates diskutiert oder der Klimawandel wird als Lüge bezeichnet. Dafür habe ich kein Verständnis. Viele dieser Menschen regen sich darüber auf, dass sie ausgegrenzt werden und ziehen teilweise krude Vergleiche heran. Zum Beispiel mit der Widerstandsgruppe der Weißen Rose, die sich gegen die Nazis gestellt hat. Bei solchen Vergleichen bekomme ich eine Gänsehaut.

Weil ich das nicht hinnehmen wollte, habe ich am 13. Dezember zu einer Mahnwache gegen die Proteste aufgerufen. Seither haben wir uns zwei Mal am Rathaus in Treuenbrietzen getroffen. Es kamen immer so um die 50 Leute zu unserem Protest. Besonders gefreut hat mich, dass viele junge Menschen kamen. Wir können nicht jede Woche gegen die „Spaziergänge“ auf die Straße gehen, aber ich denke, ein Mal im Monat werden wir am Rathaus stehen und zeigen: Wir sind die Mehrheit.“

Das breite Bündnis: Holger Zschoge (59) aus Potsdam

Holger Zschoge ist Sprecher des Potsdamer Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“. Quelle: Friedrich Bungert

„Wir haben uns kurz vor Weihnachten nach dem ersten vollkommen unbegleiteten Aufmarsch von rund 700 Leuten durch die Stadt getroffen. Seither ist da ein breites Bündnis von über 20 Initiativen und Gruppen entstanden. Wir stellen uns aktiv gegen die Aufzüge in unserer Stadt. Das ist eine Bewegung, die demokratiefeindlich ist, da geht es um viel Egoismus. Damit möchte ich nicht implizieren, dass die gesamte Bewegung rechts wäre. Aber die Werte, die dort auf die Straße getragen werden, sind sehr anschlussfähig für rechte Akteure und Verschwörungserzählungen.

Wir wollen mir unserem Protest zeigen, dass es auch eine andere Öffentlichkeit gibt. Eine, die sich für ein solidarisches Potsdam einsetzt. Auch wir üben Kritik an einigen der Maßnahmen, aber die monothematische Verkürzung auf das Thema Impfen verkürzt jede Art von gesellschaftlicher Auseinandersetzung.

Politik muss eine klare Position beziehen

Wir sind bereits an mehreren Montagen auf die Straße gegangen. Eine ganz große Stärke der Stadt ist, dass wir es das erste Mal seit Jahren geschafft haben, ein breites Bündnis auf die Straße zu bringen. Der Oberbürgermeister hat auf einer Kundgebung gesprochen, da sind die „Omas gegen Rechts“ dabei, verschiedene Parteigliederung, junge Antifas und Kultureinrichtungen. Das ist ein breites Netz von Menschen, die den Corona-Leugnern nicht einfach die Öffentlichkeit überlassen wollen.

Wenn es keinen Gegenprotest gibt, dann werden diese Leute noch bestärkt. Es ist daher wichtig, dass man diesen Aufmärschen etwas entgegensetzt und das sich Politik und die zivile Öffentlichkeit positioniert. Geschützt und mit Abstand, aber mit einer klaren Haltung.“

Der offene Brief: Christoph Polster (72) aus Cottbus

Christoph Polster ist ehemaliger Pfarrer und Vorsitzender des Fördervereins „Cottbuser Aufbruch“. Quelle: privat

„Mitte Dezember letzten Jahres haben sich hier in der Stadt verschiedene Akteure zusammengetan, um zu überlegen, was man den Anti-Corona-Protesten entgegensetzen kann. Daraus ist die Idee eines Offenen Briefes entstanden. Wir als Verein „Cottbuser Aufbruch“ haben uns dazu bereit erklärt, diesen auf unserer Website zu veröffentlichen. Unterschrieben haben mittlerweile mehr als 950 Menschen.

Dank an die Menschen, die sich an Regeln halten

Auch wenn hier jede Woche rund 3000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, ist das nur eine Minderheit. Die übergroße Mehrheit der Cottbuser zeigt sich solidarisch und hält sich an alle Maßnahmen. Das machen wir auch in unserem Brief deutlich und bedanken und bei all denjenigen, die sich an die Regeln halten.

Bei diesen Aufzügen zeigt sich eine krude Mischung aus Verunsicherung und planmäßiger Zerstörung des Gemeinwesens. Da muss man etwas entgegensetzen. Wir wollen diesen Leuten keine Bühne geben, denken aber darüber nach, eigene Aktionen auf die Straße zu bringen. Natürlich unter Wahrung der bestehenden Regelungen.“

Der einsame Protest: Bärbel Treutler (67) aus Groß Breese

Bärbel Treutler stellt sich offen gegen die Demos der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“. Quelle: privat

„Kurz vor Weihnachten hatte meine Mutter einen Aufruf des „III. Wegs“ im Briefkasten, für eine Demonstration in Wittenberge (Prignitz). Darauf hin schrieb ich E-Mails an den Bürgermeister von Wittenberge und den Stadtverordnetenvorsteher, mit der Bitte um einen gemeinsamen Protest. In der Antwort hieß es, man werde die Demonstration beobachten.

Aufstehen gegen rechte Parolen

Da habe ich gedacht: Nur beobachten das reicht nicht mehr. Ich bin dann zur Demo gegangen und habe mich in die Menge gestellt, um zu schauen, was dort besprochen wird. Ich hatte ein paar Plakate dabei. Eins habe ich dann auspackt. Das Schild gedenkt 183 Corona-Toten aus der Prignitz.

Nachdem der Demo-Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, hallten diese dumpfen Parolen durch die Straßen. Das hat einfach nur wehgetan. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn Menschen sagen, sie sind doch nur impfkritisch und dann hinter den Nazis herlaufen. Das geht doch nicht. Ich finde, man muss gegen diese Aufmärsche aufstehen, auch als Stadtgemeinschaft. Diese Courage fehlt mir hier.“

Von Gesa Steeger