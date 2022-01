Deutlich mehr Suizide im ersten Corona-Jahr in Potsdam

Potsdam

Die Anzahl der Selbsttötungen in Potsdam hat sich im ersten Corona-Jahr im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. 2020 wurden in Potsdam insgesamt 27 Fälle registriert, darunter 18 Männer und neun Frauen. Das hat das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

2019 waren es im Vergleich dazu 19 Fälle, darunter zwölf Männer und sieben Frauen. Die sogenannte Selbsttötungsrate je 100.000 Einwohner ist demnach von 10,54 im Jahr 2019 auf 14,9 im Jahr 2020 angestiegen.

Vergleichbare Werte zuletzt 2005

Eine dem Corona-Jahr vergleichbare Suizidrate hatte es in Potsdam zuletzt 2005 mit damals 28 Fällen von Selbsttötung und einer Selbsttötungsrate von 18,97 gegeben. 2006 fiel die Anzahl der Suizide auf 20, die Selbsttötungsrate auf 13,44.

Das waren Werte, die seither bis zur Pandemie nicht mehr registriert werden mussten. Die geringsten Werte wurden im Jahr 2011 mit fünf Suiziden und einer Selbsttötungsrate von 3,17 festgehalten.

Zumeist mehr Männer als Frauen

Auffällig ist, dass zumeist mehr Männer als Frauen unter den Opfern waren. Am deutlichsten fiel das Verhältnis in den Jahren 2012 mit zehn zu eins und 2010 mit 16 zu zwei aus. Lediglich 2006 gab es in der vorliegenden, bis 2003 zurückreichenden Statistik zehn männliche und zehn weibliche Opfer.

Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) erklärte am Freitag die aktuelle Entwicklung gegenüber MAZ: „Die aktuelle Pandemielage hat das Thema psychische Gesundheit, insbesondere Depressionen, Angststörungen und natürlich Suizid, endgültig in den allgemeinen Fokus gerückt.“

Beigeordnete: Gesellschaft sensibilisiert

Das Thema treffe „glücklicherweise auf eine dafür immer sensibilisiertere Gesellschaft“, so die Beigeordnete: „Hier besteht tatsächlich noch an einigen Stellen Handlungsbedarf, auch für die Landeshauptstadt Potsdam. Diesem müssen wir uns in den kommenden Jahren verstärkt annehmen.“

Die Fraktion Die Andere hatte die Entwicklung der Fallzahlen in der Pandemie kürzlich in einer kleinen Anfrage an die Stadtverwaltung thematisiert. Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede kommentierte die vom Landesamt bekannt gegebenen Zahlen gegenüber MAZ mit Sorge.

Der Kommunalpolitiker stellte sie in einen Zusammenhang mit anderen nach den ersten Corona-Wellen bekannt gewordenen sozialen Problem- und Konfliktlagen in Potsdam, darunter einer massiven Zunahme von Gewalt in der Familie überwiegend gegen Frauen und Kinder.

Von Volker Oelschläger