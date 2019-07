Babelsberg

Mit dem 25. Oktober schließt die Filiale der Deutschen Bank in Babelsberg. Kunden müssen sich dann bis zur Wilhelmgalerie in der Innenstadt begeben, wo die acht Babelsberger Mitarbeiter auch tätig sein werden, teilte das Finanzunternehmen auf MAZ-Anfrage mit.

Schließfachkunden seien bereits benachrichtigt. Auch Geldautomaten werden nicht in Babelsberg verbleiben. Diese Veränderungen hätten aber nichts mit dem aktuellen Strukturumbau der Deutschen Bank zu tun, sondern seien seit längerem geplant, heißt es weiter.

Unverändert bestehen bleiben die für Potsdamer räumlich interessanten Filialen in der Charlottenstraße ( Wilhelmgalerie) und in Berlin-Kladow und auch die Finanzagentur in Werder. Im Land Brandenburg wurden bereits vor zwei Jahren mehrere Standorte aufgegeben.

Von Alexander Engels