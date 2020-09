Potsdam

Eine Mauer soll in Potsdam zum Feier des Tages der Einheit aufgebaut werden – allerdings, damit Graffiti-Künstler sie Bemalen können. Die Motive zum Thema der 30-tägigen Einheits-Expo „Auf zu neuen Ufern“ werden von drei professionellen Sprayern und einer Jugendgruppe unter der Leitung des Künstlers Mark Straeck auf die vor der Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) aufzubauenden Wand gesprüht.

100 Meter Leinwand an einem Bauzaun

Auf einer Länge von 100 Metern soll der ehemalige Bauzaun, der von der Errichtung es ILB-Gebäudes übrig geblieben ist, im Nuthepark in den kommenden Tagen wieder aufgestellt werden. Diesen werden die Graffiti-Künstler am 26. und 27. September bemalen. Danach wird er bis zum 4. Oktober dort stehen bleiben, bevor er wieder abgebaut wird – Besucher haben also eine Woche Zeit, um die Kunstwerke im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit zu besichtigen.

„Wir haben uns überlegt, was wir unter Corona-Bedingungen machen könnten“, sagt Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der ILB. „Da das draußen ist, bietet sich das ja an. Außerdem können wir so auch etwas mehr mit jungen Leuten in Kontakt treten“, sagt er. Sie könnten sich Gedanken darüber machen, was in den vergangenen 30 Jahren geschafft wurde und was es in den nächsten noch zu erledigen gebe. „Ich bin gespannt, was dabei rauskommt“, so Stenger.

Graffiti nach dem Expo-Leitspruch „Auf zu neuen Ufern“

40 Meter der Fläche werden von einer Jugendgruppe von Zwölf- bis 18-Jährigen bemalt. Angeleitet werden die Jugendlichen vom Künstler Mark Straek, der auch schon beim Graffiti-Projekt zur Eröffnung der ILB beigetragen hatte. Die restliche Länge wird in drei Segmente unterteilt, die von Levin Henning, Reinhart Deutschmann und der Gruppe Geebounce besprüht werden sollen. Genaue Motive wurden keine vorgegeben – als Inspiration gibt es nur den Spruch „Auf zu neuen Ufern,“ dem Leitmotiv zur Einheits-Expo in Potsdam.

Zusätzlich zur reinen Besichtigung der Wandgalerie können Besucher am Wochenende auch selbst von Profis lernen, wie man richtig Graffiti sprüht. Außerdem können sie sich auf eine Licht- und Lasershow auf der Seite des ILB-Gebäudes, sowie auf eine Breakdance-Show freuen, kündigt die Bank an. Weitere Informationen findet man unter www.ilb.de/graffiti.

Von Linus Höller