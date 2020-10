Innenstadt

Die Eröffnung eines neuen Restaurants läuft überall gleich: Freunde der Betreiber und der Angestellten, potenzielle Gäste, die Nachbarschaft und die Finanziers der Gaststätte verbringen einen schönen Abend gemeinsam, probieren sich durch die Karte, genießen und schaffen gemeinsam die ersten Erinnerungen an einen neuen Ort. Als Mariia Novodvorska (28) und ihr Lebensgefährte Alexander Spira (40) jedoch die Tür zu ihrem Restaurant „Zum Starstecher“ erstmals öffneten, waren sie ganz allein: Wegen der Corona-Pandemie war damals, Anfang Mai, die Gastronomie in der Stadt heruntergefahren. Das Paar musste ohne Gäste in eine ungewisse Zukunft starten, die doch eigentlich die Erfüllung eines Lebenstraumes sein sollte.

Schlüssel übernommen, dann kam der Shutdown

„Alex ist ein Vollblutgastronom, einer, dem Service sehr am Herzen liegt“, sagt Mariia Novodvorska. Schon seit Jahren habe ihr Partner sich selbstständig machen, ein eigenes Restaurant führen wollen. Mit dem Traditionslokal Starstecher im Graefehaus in der Leiblstraße kam die Gelegenheit. Hier habe alles gestimmt, erinnert sich die gebürtige Ukrainerin, die seit fünf Jahren in Deutschland lebt. „Die Voraussetzungen hier sind sehr gut, wir konnten ein voll eingerichtetes Lokal übernehmen und hätten eigentlich direkt durchstarten können.“ Eigentlich – denn als alle Verträge unterschrieben und die Schlüssel übergeben waren, kam der Shutdown. Zu Hause zu sitzen und zu warten, sei für sie nicht in Frage gekommen, sagt Mariia Novodvorska. „Wir haben ganz klein angefangen, haben natürlich auch viel Werbung gemacht, geliefert und an der Tür an Selbstabholer verkauft.

Damit war das Starstecher-Team nicht allein. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu erschweren, waren im März sämtliche nicht-lebensnotwendigen Geschäfte in der Stadt geschlossen worden, auch die Gastronomie. Später konnten im Zuge der Lockerungen zumindest einige Plätze wieder vergeben werden, bis heute gelten strenge Hygienevorschriften in den Gaststätten. Viele Wirte aber haben in der Schließzeit weiter gearbeitet, an den Fenstern verkauft, Gutscheine an Unterstützer verteilt oder eben ihre Speisen und Getränke nach Hause geliefert. „Wir hatten ja alle keine Wahl“, sagt Mariia Novodvorska heute.

Klassisch-preußisch trifft Gastro-Dauerbrenner

Kulinarisch besinnt sich das Paar gemeinsam mit zwei Köchen auf klassisch-preußische Küche mit modernen Anklängen, dazu gibt es gastronomische Dauerbrenner: Boulette und Senfgurke trifft auf Potsdamer Kartoffelplinsen, Königsberger Klopse auf den Kartoffeltopf „Alter Fritz“. Neben den Speisen bietet die Karte Anekdoten und Historisches zur Entwicklung der Küche in der Region und, natürlich, zum Namen des Restaurants.

Mittlerweile läuft der Laden, wenn auch pandemiebedingt noch nicht so, wie es sich die Betreiber vorgestellt haben. „Wir haben tolle Gäste, auch viele Stammgäste“, sagt Mariia Novodvorska, „und wir sehen, dass es den Leuten bei uns gefällt. Auch die Bewertungen, die über Online-Portale erfolgen, sind gut.“ Zugleich muss sie zugeben, dass der Start in der Krise eine Zerreißprobe ist. „Wir haben eine kleine Tochter, das Restaurant und natürlich noch ein normales Leben“, sagt die 28-Jährige, „dass es hart werden würde, war uns klar. Aber dass es so holprig wird, das konnte keiner absehen.“

Aufgeben ist aber keine Option für das Paar. „Wir wollen das schaffen und wir werden das schaffen“, sagt Mariia Novodvorska. Für den Winter seien die Aussichten gut, zu Weihnachten sind die 50 Plätze schon ausgebucht. „Wir haben ja auch Ideen, jetzt kommt die gemütliche Zeit, in der wir Ente und Haxen auf eigens gefertigten Holzbrettern anbieten.“ Außerdem könne sie es kaum erwarten, die beiden Kamine in den Gasträumen anzuheizen, die das gemütlich-rustikale Flair des Traditionslokals besonders unterstreichen sollen.

