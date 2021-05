Potsdam

Der Viktoriagarten in der Potsdamer Geschwister-Scholl-Straße ist eine von drei Buchhandlungen in Brandenburg, die Chancen auf den diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis hat. Bereits zum vierten Mal können sich die Inhaberinnen Stefanie Müller und Andrea Schneider über eine Nominierung freuen. Mit dem Preis zeichnet Kulturstaatsministerin Monika Grütters seit 2015 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen aus, die sich um das Kulturgut Buch verdient machen. Dabei werden das literarische Sortiment, das Veranstaltungsprogramm, das Engagement für die Lese- und Kulturförderung und ein innovatives Geschäftsmodell bewertet. Bewerben müssen sich die Buchhandlungen selbst. 366 Bewerbungen gab es in diesem Jahr.

Buchhandlung im Café in der Brandenburger Vorstadt

Die Kiezbuchhandlung von Stefanie Müller und Andrea Schneider ist spezialisiert auf Belletristik, Bücher zu den Themen Film und Fotografie und hat – passend zum kinderreichen Kiez – eine große Kinderbuchabteilung. Sechs bis acht Mal im Jahr lesen Autoren aus ihren Büchern. Die beiden Inhaberinnen engagieren sich zudem in der Stadt unter anderem bei „Made in Potsdam“ und beim landesweiten Vorlesetag im Treffpunkt Freizeit.

Das Besondere am Viktoriagarten: das kleine Café im Laden. „Wir lesen beide gern und gehen gern ins Café. Also haben wir hier beides zusammengebracht“, sagt Andrea Schneider.

Für die Nominierten ist ein Preis auf jeden Fall sicher, doch erst bei der Auszeichnungs-Veranstaltung am 7. Juli werden die Potsdamerinnen erfahren, wie hoch ihr Preisgeld ausfällt. Dann steht fest, ob sie zu den 100 in Deutschland gehören, die 7000 Euro erhalten, unter den fünf sind, die mit 15.000 Euro belohnt werden oder ob sie zu den drei Besten gehören, für die 25.000 Euro ausgelobt werden.

Was heute schon klar ist, die Siegprämie wird für ein Fest zum zehnjährigen Bestehen der Buchhandlung im November eingesetzt. „Das soll ein Dankeschön für unsere Kunden werden, die uns mit ihrer Neugier und Leselust immer wieder begeistern“, erzählt die ausgebildete Buchhändlerin Andrea Schneider. Schließlich hätten die Kundinnen und Kunden mit ihrer Treue einen großen Anteil am Erfolg des Geschäfts.

Der erste Gratulant ist Vorjahres-Preisträger Carsten Wist

Andrea Schneider ist Inhaberin der Buchhandlung Viktoriagarten in der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das vergangene Jahr sei ein gutes Jahr für die Buchhandlung gewesen, berichtet Schneider. Trotz – oder gerade wegen der Corona-Krise. Es sei sehr viel gelesen worden im Lockdown, erzählen die beiden Unternehmerinnen. Sie haben allerdings im Laden nicht nur auf die Kunden gewartet. Sie haben auch auf Facebook und Instagram ihr Angebot beworben, haben online bestellte Bücher in der Stadt ausgeliefert oder die Bücher für Kunden in Müselers Brotladen gegenüber zum Abholen hinterlegt.

Zu den ersten Gratulanten gehörte am Freitag im Übrigen Vorjahrespreisträger Carsten Wist. Er wurde 2020 mit dem Buchhandlungspreis ausgezeichnet – und kam bei den Kolleginnen am Freitag mit dem Rennrad vorbei.

Ebenfalls nominiert sind aus Brandenburg in diesem Jahr der Buchkontor Teltow und die Buchhandlung Mahler in Eberswalde. Insgesamt haben sich bundesweit 366 Buchhandlungen für den Preis beworben, 118 aus ganz Deutschland sind nominiert.

Von Elvira Minack