Potsdam

Mit ihrem Lebensthema war Antje Strubel ihrer Zeit 20 Jahre voraus. 2001 legte sich die gebürtige Potsdamerin den zweiten Vornamen Rávik zu. Warum das? Sollte das so seltsam klingen wie Rainer Maria Rilke oder Oscar Maria Graf? Wollte sich hier eine interessant machen?

Die zweite Realität

Sie verstand es als Signal für ein anderes Selbstbewusstsein. Die angehende Großschriftstellerin bekannte öffentlich, dass sie sich meistens in Frauen verliebt und sich in ihrem Körper wie ein Mann fühlt. „Mich interessiert die Auflösung von scheinbar festen Identitäten, das Unterlaufen von festgefahrenen Wahrnehmungen, die Personen in Korsette stecken“, sagte Antje Rávik Strubel 2007 im MAZ-Interview. Gerade war ihr von der Kritik gefeierter Roman „Kältere Schichten der Luft“ erschienen, indem sich die 30-jährige Anja in eine rätselhafte Frau namens Siri verliebt. Beide praktizieren ein sexuelles Rollenspiel, das der Bewusstseinserweiterung dient. Anja gibt vor, ein 14-jähriger Junge zu sein und „entdeckt eine mögliche zweite Realität hinter der eigentlichen“, so Strubel. Anja habe ja schon „einiges erlebt und stellt sich die Frage, ob ihre Gefühle nicht längst bloße Imitate von Filmen oder Popsongs sind, ob überhaupt noch ein authentisches Gefühl möglich ist“. Dank Siri gelingt es ihr, zu sich zu finden.

Biologisch kein Mann

Aktuell wird hitzig darüber diskutiert, ob es ein drittes Geschlecht gibt und ob sich das weibliche Geschlecht und die queere Community nicht in der maskulin geprägten Alltagssprache niederschlagen müssten. Für sich persönlich hat Antje Rávik Strubel jedenfalls keine medizinische Behandlung angestrebt, um auch biologisch als Mann zu erscheinen. Vielmehr besteht die Frau mit dem kantigen Haarschnitt auf einer Identität, die dem Entweder-Oder trotzt. Als leidenschaftliche Motorradfahrerin trägt sie gern Lederjacken. Und treibt gern Ausdauersport.

Profitierte vom Mauerfall

Als die Mauer fiel, war sie ein fünfzehneinhalbjähriges Mädchen, das gern Handball spielte und Bücher las. Vom Fall der Mauer erfuhr sie in ihrem Kinderzimmer in einem Neubaublock in Ludwigsfelde. Plötzlich verlor die Welt ihren bipolaren Schrecken. Kategorien wie West und Ost, Gut und Böse gingen zusehends ineinander über. Antje Rávik Strubel gehört einer Generation an, die vom Ende des Kalten Krieges und von der Öffnung der Welt absolut profitierte.

Ihr Vater war Englischlehrer, aber nicht in der Partei. Er liebäugelte ständig damit, die DDR zu verlassen und blieb doch aus Angst, die Kinder könnten dadurch Nachteile erleiden. Die harten ideologischen Zumutungen in der Schule bekam das Mädchen noch voll mit. 1992, als sie nach Australien flog, erlebte sie, noch Teenagerin, erstmals „das berauschende Gefühl, draußen zu sein“.

Journalistische Schreibroutine

Aber gegen ein vereinfachtes DDR-Bild, wie es vor allem in den 1990er Jahren im Westen kursierte, setzte sich Antje Rávik Strubel dann auch deutlich zur Wehr. Sie absolvierte in Westberlin eine Buchhändler-Ausbildung, um anschließend an der Potsdamer Uni und in New York Germanistik, Anglistik und Psychologie zu studieren. Sie entwickelte Schreibroutine, indem sie über viele Jahre als freie Mitarbeiterin für die Potsdamer Neusten Nachrichten über Kulturveranstaltungen berichtete. Sie schrieb mit lässigem Pragmatismus, ohne lange über den journalistischen Texten zu brüten. Wenn sie erzählte, sie säße nebenher noch an einem Roman, wollte man ihr einen literarischen Ton kaum zutrauen.

Literarische Sprache

Doch seit 2001 sind von ihr sieben Romane und zwei Erzählbände erschienen, die allein schon durch ihre eindringlichen Landschaftsbeschreibungen und ihr sprachliches Feingefühl auffielen. Wenn es bei ihr heißt, eine Figur kommt aus Halberstadt, meint sie das nicht nur realistisch, sondern „weil in diesem Wort etwas Fehlendes, auch Verlorenes mitschwingt“.

Antje Rávik Strubel erhielt viele Förderungen. In Brandenburg war sie 2000 Stipendiatin im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf und 2016 Stadtschreiberin in Rheinsberg. Neidern entgegnete sie: „Während meines Arbeitslebens hatte ich noch keinen einzigen Tag bezahlten Urlaub.“ An Fleiß und Effektivität ist sie kaum zu übertreffen. Neben ihrer Prosa verfasste sie zwei Sachbücher, eines über Potsdam und Brandenburg und eines über das Skifahren. Zudem hat die 47-Jährige ein bemerkenswertes Werk als Übersetzerin vorzuweisen. Die Verlage vertrauen ihr die Klassiker der angelsächsischen Literatur an – darunter Joan Didion und Virginia Woolf.

Eine große Leserin

Bei einem Stipendium der Villa Aurora 2004 in Los Angeles lernte Strubel ihre Partnerin Zaia Alexander kennen, die in diesem Jahr mit dem Roman „Erdbeerwetter“ debütierte. Hier kam ihr die Rolle der Ermutigerin zu. Das Paar pendelt gemeinsam zwischen Potsdam-Babelsberg und Kalifornien. Auch wenn es Antje Rávik Strubel liebt, über Monate in Schweden oder in Helsinki zu weilen, ihre Verwurzelung in Potsdam steht außer Frage. 2018 unterbrach sie einen Aufenthalt in Pennsylvania (USA), um die von ihr angeregte Aktion „Potsdam liest ein Buch“ anzustoßen. Der von ihr vorgestellte Titel „Die Liebe unter Aliens“ von Terézia Mora machte dann auch das Rennen. Überhaupt ist Strubel eine große Leserin von Kollegen-Büchern. Davon künden zahlreiche Empfehlungen auf Buchrücken, wie etwa: „Die Schwedin Lina Wolff hat eines jener seltenen Bücher geschrieben, die man nicht langsam genug lesen kann, Satz für Satz, in der Hoffnung, die Verzauberung möge noch ein wenig dauern.“

Wenn der Text knirscht

Auch wenn in ihrem preisgekrönten Buch „Blaue Frau“ wieder eine mysteriöse Frauenfigur eine zentrale Rolle spielt, ist Antje Rávik Strubel nicht auf ein Thema festgelegt. Sie kann mit Fug und Recht behaupten: „Zuerst ist bei mir immer die Sprache da.“ Dabei ist es ein entscheidender Vorteil, dass sich diese Schriftstellerin selbst so gut kennt. Sie weiß zum Beispiel, dass Wut beim Schreiben schaden kann. Wut empfand sie aber beim Thema Vergewaltigung. „Als ich merkte, dass der Text anfängt zu knirschen, weil sich zu viel Zorn eingeschlichen hatte, habe ich das Manuskript zur Seite gelegt. Ich bin ja auch Übersetzerin. Also habe ich übersetzt und dann meinen Episodenroman ,In den Wäldern des menschlichen Herzens’ geschrieben, der sich inhaltlich um ganz andere Dinge dreht“, erzählte sie im MAZ-Interview. Leider ist ihr preisgekrönter Roman „Blaue Frau“ derzeit im stationären Buchhandel nicht lieferbar. Die großen Online-Händler haben die Auflage für sich geblockt.

Von Karim Saab