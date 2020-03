„Deutschlands große Clans“: ZDF startet neue Doku-Reihe mit dem Potsdamer Wolfgang Joop

Potsdam/Mainz

Knapp eine dreiviertel Stunde widmet das ZDF Wolfgang Joop (75) und seiner Familie in der Dokumentation „ Deutschlands große Clans“, die am Dienstag, 10. März, ausgestrahlt wird. In einer wilden Mischung aus dokumentarischen und szenischen Abschnitten, aus alten Fernsehbeiträgen und Familienfotos wird der Modeschöpfer als Kopf eines Unternehmerclans inszeniert. Joop kommt selbst zu Wort, ebenso seine Exfrau Karin, sein Ehemann Edwin Lemberg und Freunde der Familie. Von der Kindheit im beschaulichen Bornstedt führt die Dokumentation nach Hamburg und New York, nach Bahrain – und schließlich zurück nach Potsdam.

Im Einsatz für die Modeindustrie des Ostens

Der ungeplante Aufstieg eines jungen, unsicheren Mannes zu einem der erfolgreichsten Designer der Bundesrepublik wird erklärt: Wie er mit Karin einen Mode-Wettbewerb gewann, immer gefragter wurde und schließlich seinen Namen zu einer Marke machte, die abgesehen von Karl Lagerfeld ihresgleichen sucht. Viele der Bilder sind neu, spannend auch der Fakt, dass Wolfgang Joop von den DDR-Oberen überredet wurde, die Modeindustrie des Ostens anzukurbeln. Das Faustpfand der Funktionäre war, so absurd es klingt, die Reisefreiheit.

Die Familie Joop ist in den 1950er-Jahren in den Westen gegangen, doch Wolfgang besucht seine Heimatstadt Potsdam regelmäßig. „In Potsdam war Wolfgang ruhiger, entspannter, belastbarer, freundlicher“, sagt Karin Joop, „es war immer ein Ort, wo wir besonders glücklich waren.“

Man versprach ihm, dass die aufreibenden Diskussionen um das DDR-Visum wegfallen, er nach Potsdam kommen könne, wann immer er will. Joop schlug ein. In der Doku erinnert er sich an die versteinerten Mienen der Repräsentanten des Arbeiter- und Bauernstaats, als er seine Ideen präsentiert. „Ich war ein Vermittler aus einer anderen Welt“, sagt Wolfgang Joop in der Doku. Nach dem Mauerfall wird ihm diese Zusammenarbeit als mögliche Spionage ausgelegt, gegen ihn ermittelt. Die Verletztheit, die der Designer damals spürte, wird dem Zuschauer auch heute sofort nachvollziehbar. Er zieht sich nach New York zurück – und baut sein Modeimperium weiter aus.

Das Manko des Films

Dem Dokumentarfilm der Macher Annebeth Jacobsen und Manfred Oldenburg gelingt es, tatsächlich neue Facetten des schon seit Jahren bestens ausgeleuchteten Werdegangs Joops zu zeigen. Ein Manko ist, dass die Töchter Jette – deren Karriere immerhin die gewagte These des Clan-Daseins der Joops untermauern soll – und Florentine nicht selbst zu Wort kommen. Florentines eigener Erfolg als Autorin und Malerin ist der Doku gar keine Erwähnung wert. Trotzdem lohnt das Einschalten, ist doch Joops Leben eine einzige Liebeserklärung an die Stadt.

„ Deutschlands große Clans – Die Joops“ läuft am Dienstag, 10. März um 20.15 Uhr im ZDF.

