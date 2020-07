Potsdam

Das Kennenlernen brauchte schon so einige Zeit, aber als er sie dann endlich angesprochen hatte, war es Liebe auf den ersten Blick. Vor mehr als 60 Jahren lernten Inge und Herbert Lehmann sich kennen. Und die Liebe hielt. Am 16. Juli 2020 feiern sie ihre diamantene Hochzeit.

„Weil ich so verliebt war“

„Als ich Herbert neulich fragte, warum er mich damals geheiratet hat, sagte er: ,Weil ich so verliebt war.’“, erzählt die 84-jährige Inge Lehmann. „Und auch heute, nach 60 Jahren, lieben wir uns noch“,betont Herbert Lehmann (80).

Foto von Inge (24) und Herbert (20) Lehmann am Hochzeitstag Quelle: privat/Repro: Bernd Gartenschläger

Das Paar lernte sich in Luckenwalde kennen, wo sie aufgewachsen waren und wo ihre Familien lebten. „Ich habe damals als Spinnerin in Luckenwalde gearbeitet“, erinnert sich Inge Lehmann, „ Herbert war bei der Armee. Über ein Jahr lang saßen wir häufig im gleichen Zug nach Trebbin, um dort Freunde zu besuchen. Aber wir stiegen nie gleichzeitig aus. Als wir es dann doch einmal taten, blieben wir an der Bahnhofsgaststätte sitzen und es war um uns geschehen.“

1960 das Ja-Wort in Luckenwalde

Schon Monate nach dem Kennenlernen verlobte sich das frische Paar und gab sich 1960 im Standesamt von Luckenwalde das Ja-Wort. 1961 gebar Inge den ersten von vier Söhnen. Vier Jahre später verschlug es die Eheleute nach Potsdam. Dort war Herbert Lehmanns bei der Armee stationiert. Und dort blieben die Lehmanns dann wohnen. Heute leben sie in einer Wohnung am Stern.

„Wir halten auch nach so langer Zeit immer zusammen. Uns verband schon immer unsere schwere Vergangenheit. Wir waren beide elternlos, hatten nie vier Geld, doch wir haben immer alles gemeinsam geschafft“, erzählt Inge Lehmann über ein Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe. Den Zusammenhalt hat das Ehepaar auch seinen Söhnen vorgelebt und mit auf den Weg gegeben. „Wir sind ehrlich zueinander und sind heute froh, dass wir in unserer großen Familie, mit sieben Enkeln und vier Urenkeln den Zusammenhalt spüren, den es in unserer Ehe immer gab und geben wird“, sagt Inge Lehmann stolz.

Große Feier im Forsthaus

Am Donnerstag wird die feine Garderobe angelegt. Pünktlich zum Termin wird gefeiert – so groß, wie es unter den derzeitigen Gegebenheiten eben möglich ist. Erst stoßen Inge und Herbert Lehmann im engen Familienkreis daheim an. Anschließend geht es ins Forsthaus Templin. Dort blicken sie gemeinsam mit Familie und Freunden auf 60 Jahre Ehe zurück.

Von Mirja Gottschalkson