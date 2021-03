Babelsberg

Ein dicklicher junger Mann hat am Samstag am Bahnhof Medienstadt eine Jugendliche und ihre Mutter belästigt. Sie saßen auf dem Bahnsteig von Gleis 1 auf einer Bank und warteten gegen 10 Uhr auf einen Zug. Aus Richtung Großbeerenstraße näherte sich ein Mann, der bereits von Weitem beide Frauen ansah und obszöne Gesten machte. Als er bei ihnen ankam, berührte er die 15-Jährige mit seinem Bein und machte weiterhin anzügliche Gesten und Äußerungen. Als die Mutter ihn aufforderte, dies zu unterlassen und mit der Polizei drohte, verschwand der Unbekannte schnell in Richtung Wetzlarer Straße/Ecke Großbeerenstraße.

17-Jähriger in die Kniekehlen getreten

Auf diesem Weg allerdings trat er noch einer 17-Jährigen von hinten in die Kniekehle, bevor er sich in Richtung August-Bebel-Straße/Medienstadt entfernte. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen den Unbekannten. Beschrieben wird er als 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß, untersetzte und dickliche Gestalt, kürzere blond-rote Haare, ungepflegter Dreitagebart.

Er trug eine beige Jacke mit Fellkragen, eine graue Jogginghose mit schwarzem Schriftzug am rechten Bein, weiße Turnschuhe und weißen Earpods.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Inspektion Potsdam, unter 0331-55080, zu wenden.

Von MAZonline