Alle Jahre wieder wechselt die Fraktion Die Anderen ihre Stadtverordneten aus; und alle Jahre wieder ziehen die „Alten“ ihre Bilanz. Erstmals hatte die linksorientierte Fraktion sechs Sitze im Stadtparlament, einen Posten im Präsidium und den Vorsitz im Kulturausschuss, bis dahin fest in der Hand der Linken.

Mehr als die Hälfte der Anträge beschlossen

Vor der Presse zogen am Freitag vier der sechs ein überwiegend positives Fazit: 53 Anträge gestellt, sechs davon mit anderen Fraktionen oder Einzelabgeordneten, 26 angenommen, wenn zuweilen auch mit Änderungen. „Einen Beschluss durchzukriegen, ist das Eine. Die Umsetzung dann auch einzufordern, etwas Anderes“, sagt der scheidende Stadtverordnete Lutz Boede, der aber weiter Fraktiongeschäftsführer bleibt und ein paar Beschlüsse nennt, bei denen man noch nicht weiß, wie sie Wirklichkeit werden.

Ungerechte Gebühren für Flüchtlinge

Beispiel Flüchtlingsunterkünfte – ein Schwerpunkt der Fraktionsarbeit: Hier soll die Stadt im August eine neue Gebührensatzung vorlegen, denn die alte ist nach Ansicht der Fraktion höchst ungerecht und sorgt für Härtefälle. Zunächst werden Gebühren von 138,24 bis 201,32 Euro pro Monat und Person erhoben. Wenn eine Unterbringung in der Gemeinschafts­unterkunft länger als 6 Monate bzw. ein Jahr andauert, erhöht sich diese Gebühr auf 184,33 bis 395,21 Euro monatlich. Damit will die Stadt nach Einschätzung Boedes auf den Auszug der Flüchtlinge drängen, doch vielfach hat die Ausländerbehörde den Auszug gar nicht erlaubt.

Sammelunterkunft teurer als Wohnung

„Völlig willkürlich“ erscheint es Boede, keinerlei Differenzierung nach der Lage und Art der Unterkunft vorzunehmen. Menschen, die in Mehrbettzimmern gemeinsam mit fremden Menschen untergebracht werden, zahlen grundsätzlich die gleiche Gebühr wie Menschen, die mit ihren Familien abgeschlossene Wohnungen in einem Wohnungsverbund zugewiesen bekommen. Nach der geltenden Gebührensatzung ist es zulässig, dass eine Person für mindestens sechs Quadratmeter Wohnfläche in einem Gemeinschaftszimmer monatlich 395,21 Euro bezahlt - also 65,83 Euro pro Quadratmeter. „Da kommen für drei Leute im Zimmer schnell 1200 Euro zusammen“, sagt Boede. Dagegen wird für die Unterbringung in einer eigenen Nutzungswohnung nur eine Gebühr von 6,48 Euro pro Meter und Monat erhoben. Die neuen Abgeordneten der Fraktion werden die neue Satzung genau unter die Lupe nehmen, denn die Fraktion verlangt, das die Gebühr für Gemeinschaftsunterkünfte nicht höher ist als für Wohnungen.

Offenes Tarifproblem am Klinikum

Auch bei der Tarifbezahlung für alle Bereiche des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ müssen die Neuen weiter Druck machen, denn bislang sind laut Boede nur das Haupthaus und die Diagnostik GmbH (das Labor) zum Tarifverbund des öffentlichen Dienstes zurückgekehrt; es sollte aber alle Bereiche sein.

Ausgebremst fühlt sich die Fraktion in vielen Klima-Initiativen. So wurde zwar durch mehrere Fraktionen der Klimanotstand für Potsdam verkündet, doch hatte das keine Handlungsfolgen. Mit Änderungen angenommen wurde ein Antrag zum Vogelschutz, mit dem die Fraktion zumindest für städtische Gebäude erreichen will, dass Vögel nicht mehr gegen Fassaden oder Fenster fliegen und dabei verletzt werden oder sterben. Fassenbegrünung und Klebefolien an den Fenstern könnten das verhindern, doch der Kommunale Immobilienservice hatte Bedenke; der Antrag wurde entschärft.

Lichtschutz wurde abgelehnt

Ganz abgelehnt hat man die Forderung einer Lichtschutzsatzung, um Menschen, Vögel und Insekten vor zu viel Licht zu schützen. Statt dessen will die Stadt Leitlinien herausgeben, die in den Augen der Fraktion zu unverbindlich sind.

Die sechs neuen Abgeordneten sollen im August vorgestellt werden. 84 Kandidaten der Wählergruppe stehen für fünf Jahre zur Verfügung. Bei sechs Sitzen werden also 30 von ihnen tatsächlich als Stadtverordnete gebraucht.

Von Rainer Schüler