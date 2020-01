Die Andere kritisiert Arbeitsbedingungen von VHS-Kursleitern

Potsdam

Die Fraktion der Wählergruppe Die Andere kritisiert die Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte an der Volkshochschule ( VHS) Potsdam. In einer großen Anfrage hat sie deswegen die Stadtverwaltung nach Information über die Beschäftigung der Männer und Frauen befragt. Damit will sie Bestätigung von offizieller Seite.

„Die Stadt muss ihrer Fürsorgepflicht nachkommen“

„Aktuell arbeiten immer mehr Bildungsträger in Potsdam ausschließlich mit fest angestellten Lehrkräften“, heißt es in der Begründung der großen Anfrage. „Dennoch gibt es an der VHS Potsdam nur wenige feste Stellen für Lehrkräfte. Viele von ihnen sind aber heute darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt durch die Kursleitenden-Honorare zu decken“, ist weiter zu lesen.

„ Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Lehrkräfte an der VHS sollten sich an denen orientieren, die für Lehrkräfte an den Regelschulen gelten. Die Stadt Potsdam muss endlich der Fürsorgepflicht für alle Beschäftigten nachkommen, die in ihrem, das heißt im öffentlichen Auftrag, arbeiten.“

Nur selten höheres Honorar

Viele Antworten der Stadt auf die einzelnen Fragen der Fraktion Die Andere bestätigen das Bild, das die Gruppe der Stadtverordneten von den Arbeitsbedingungen der VHS-Honorarkräfte hat. So stehen 120 Kursleiter auf Honorarbasis 17 Festangestellten gegenüber. Das wird damit begründet, dass Kursleiter immer auf Honorarbasis an der VHS in Potsdam arbeiten.

Das Honorar werde gekürzt, sollte nicht eine Mindestanzahl von Teilnehmern zu einem Kurs angemeldet sein. Eine höhere Vergütung für einen Kurs erfolge nur in Einzelfällen, nämlich dann, wenn „stark individualisierte Lernprozessbegleitung und/oder nachzuweisendes Fachwissen“ erforderlich seien.

Kein Anspruch auf unbezahlten Urlaub

Allerdings gebe es spezielle Angebote der VHS für Kursleiter, die sie entgeltfrei wahrnehmen können. Einer der wenigen positiven Aspekte, die sich in den Antworten der Stadt finden. Denn gleich im Anschluss heißt es: „Kosten für Arbeitsmittel, Reise- und Aufwandkosten für die Veranstaltung sowie darüber hinausgehende Aufwendungen sind mit der Vergütung abgegolten.“ Zudem haben Honorarkräfte, anders als die Festangestellten, keinen Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub.

Die Antworten auf die Fragen, wie viele der Honorarkräfte Rentenversicherungsbeiträge zahlen und ob sie mittlerweile Schulden bei der Rentenkassen haben, weil sie ihre Beiträge nicht zahlen können, blieb die Verwaltung schuldig. Diese Informationen lägen der VHS nicht vor, weil sie sie nicht sammle.

Keine Sozialversicherungsanteile von VHS

Die Andere fragte auch nach den Gründen, warum die VHS keine Sozialversicherungsbeitragsanteile für ihre Honorarkräfte übernehme. Die Antwort: Würde die VHS diese Anteile übernehmen, könnte das Vertragsverhältnis als Beschäftigung gewertet werden und die Kursleiter hätten einen Anspruch darauf, dass die Versicherungsbeiträge rückwirkend abgeführt werden, was der Stadt hohe Kosten verursachen würde.

Von Annika Jensen