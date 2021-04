Die Baustellen der Medienstadt Babelsberg 2021

Babelsberg

Die Medienstadt Babelsberg scheint von der Corona-Pandemie unbeeindruckt. Zahlreiche Projekte rund um das Gelände der Babelsberger Filmstudios werden in diesen Wochen begonnen oder fertiggestellt. Die MAZ hat mit den Bauherren über die Entwicklung gesprochen.

Neues Wohnprojekt „The Seven“ fast verkauft

Jan Kretzschmar von der KW Development GmbH gehört zu den umtriebigsten Projektentwicklern in Babelsberg. Kürzlich wurden seine Neubauten an der August-Bebel-Straße fertiggestellt, die bei Baustart noch für Schlagzeilen gesorgt hatten – die Erschütterungen der Baustelle machten die Studioarbeit des Filmorchesters Babelsberg unmöglich und sorgten für Sonderförderung des Orchesters, um dessen Bestand zu sichern. In dem Bau ist mittlerweile das Call-Center SNT Regiocom mit mehr als 500 Mitarbeitern eingezogen. Nun drehen sich an zwei anderen Stellen Kretzschmars Kräne.

An der Emil-Jannings-Straße errichtet die Firma die sieben Wohngebäude „The Seven“ im Art-Déco-Stil. Seit Baustart Anfang des Jahres wurde bereits das Kellergeschoss fertiggestellt. Drei Viertel der 133 Wohnungen sind schon reserviert oder verkauft, verrät Kretzschmar.

An der Marlene-Dietrich-Allee entstehen drei „Gewerbevillen“, wie Kretzschmar es nennt. „Normalerweise würden wir jetzt Grundsteinlegung machen, aber ich will das nicht online“, sagt er. Schon Mitte 2022 sollen die Häuser fertig sein. Mieter gibt es hier noch nicht. „Das ist ein spekulativer Bau. Die Interessenten wissen wegen Corona noch nicht genau, wie es weiter geht.“ Mit drei weiteren Gewerbebauten an diesem Standort wartet die KW Development erst einmal ab.

So sollen die Gewerbebauten von KW Development in der Marlene-Dietrich-Allee aussehen. Quelle: Fuchshuber Architekten

Eine Mensa für die Filmuniversität und ein Depot für das Filmmuseum

An der Marlene-Dietrich-Allee beobachtet man in der Filmuniversität „Konrad Wolf“ staunend den Baufortschritt vor der eigenen Haustür. Der Rohbau des neuen Depotgebäudes für das Filmmuseum, einem Institut der Hochschule, ist bereits fertig. „Ich freue mich absolut über den unglaublichen Fortschritt, in dem das Gebäude wächst“, sagt Hochschulsprecherin Julia Diebel.

Der Rohbau des neuen Depots für das Filmmuseum ist schon fertig. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das technisch anspruchsvolle Gebäude soll bereits in einem Jahr fertig sein, verspricht Filmpark-Chef Friedhelm Schatz, der das Depot für die Universität baut.

Einige Verzögerung gab es dagegen beim großen Erweiterungsbau der Filmuni. Eigentlich sollte dieser Bau mit großer Mensa und neuen Räumen für die Schauspiel- und Animationsstudenten schon 2018 fertiggestellt sein. Nun ist es soweit: Am 7. Mai wird das vom Landesbetrieb für Bauen und Liegenschaften errichtete Haus offiziell in Betrieb genommen, kündigt Diebel an.

Der Anbau für die Filmuniversität „Konrad Wolf“ mit der Mensa ist mit drei Jahren Verzögerung nun fertig. Im Mai wird der Bau eröffnet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neue Grundschule am Filmpark oder doch auf dem Sportplatz Sandscholle?

Noch immer fraglich ist der Standort der dringend benötigten Grundschule für diesen Teil Babelsbergs. Die Stadt und Filmpark-Chef Friedhelm Schatz wollen das Projekt an der Ecke von Großbeerenstraße und Emil-Jannings-Straße realisieren. Doch weil die Stadt sich hier für Jahrzehnte in ein privates Gebäude einmieten würde, muss das die Kommunalaufsicht genehmigen. Womöglich hält die Aufsichtsbehörde es langfristig für wirtschaftlicher, wenn die Stadt die Schule selbst baut.

Direkt neben der Fröbelkita an der Emil-Jannings-Straße wollen Friedhelm Schatz und die Stadt eine Grundschule bauen. Quelle: Varvara Smirnova

Dann müsste allerdings der nahegelegene Sportplatz Sandscholle weichen. Schon zum Schuljahr 2023/24 soll die Schule laut Stadt eröffnen, weil die Schulplätze dringend benötigt werden. Jedoch: „Eine Entscheidung der Kommunalaufsicht liegt noch nicht vor“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Dort wird noch immer das Angebot von Friedhelm Schatz bewertet. Im Juni soll die Entscheidung fallen.

Schatz selbst sagt dazu: „Es war ein sehr komplexer Abstimmungsprozess, aber die Signale aus der Politik sind positiv.“ Wenn er die Schule baut, verspricht er etwas besonderes: „Es soll natürlich eine Schule sein, die zu uns passt. Die wird nicht einfach eckig. Das sind wir dem Standort schuldig.“

Im Modell der Medienstadt von Friedhelm Schatz steht die Grundschule schon. Sie ist hier links mit einem Schwung entlang der Straße dargestellt. Quelle: Peter Degener

Neue Nutzung für Lokzirkus

Südlich der Großbeerenstraße ist nach vielen Jahren der Baustart für ein augenfälliges Denkmal absehbar. Der sogenannte Lokzirkus mit seiner weiten Kuppel wird saniert. Nachdem der Eigentümer, die Paranet Deutschland GmbH von Jürgen Wowra, in den vergangenen Wochen zahlreiche Container im Umfeld des Gebäudes entfernt hat, entfaltet der Lokzirkus schon eine ganz andere Wirkung. „Im Augenblick warten wir auf die Baugenehmigung, aber wir sind guten Mutes, dass wir sie in absehbarer Zeit erhalten“, erklärt Wowra.

Der Lokzirkus an der Wetzlaer Straße – hier beginnen in wenigen Wochen die Sanierungsarbeiten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Abstimmungen mit der Denkmalpflege seien erfolgt, es gebe nur „marginale Änderungen“ an den Plänen, die im Herbst überraschend verkündet worden waren. Demnach soll 2023 das Hauptzollamt mit mehr als 500 Mitarbeitern einziehen. Die große Behörde als Mieter mache es möglich, dass das Industriedenkmal „für die nächsten Jahrzehnte aus eigener Kraft und ohne Quersubventionierung überlebensfähig“ sein werde, sagt Wowra.

Von Peter Degener