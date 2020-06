Potsdam

Sie befindet sich drei Meter tief in der Havel, der Zünder steckt im Schlick: In Potsdam wurde am Dienstag nahe der Freundschaftsinsel eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Heute soll sie entschärft werden – und der Stadt droht ein riesiges Verkehrschaos. Es ist Bombe Nummer 203 in der Landeshauptstadt – und für Sprengmeister Mike Schwitzke aufgrund des Fundortes eine besondere Herausforderung. Unsere Reporter sind vom frühen Morgen an unterwegs und begleiten die Evakuierungsmaßnahmen.

Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen im Liveticker:

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline