Die Corona-Lage am Donnerstag in Potsdam: 434 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

Potsdam

Auch am Donnerstag sinkt die lokale Inzidenz in Potsdam weiter – im Vergleich zum gestrigen Mittwoch allerdings nur noch leicht. Allerdings gab es am Montag keine Meldungen über neue Zahlen. Die Aussagekraft des Rückgangs wird sich daher erst in den kommenden Tagen zeigen.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 434 (Vortag: 359)

Das Robert-Koch-Institut vermeldet 434 Neuinfektionen für Potsdam und damit etwas mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt auf 28.147.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.169.1 (Vortag: 1257,9 )

Im Bundesweiten Vergleich liegt Potsdam etwas unter dem Schnitt. Für Deutschland vermeldet das RKI zum Donnerstag eine Inzidenz von 1465,4.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch bei 5,0. Damit ist der Wert gegenüber dem Vortag leicht gesunken, die Warnampel bleibt jedoch auf Gelb. Unverändert ist dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der Wert weiterhin bei 10,7 – die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam wurden am Mittwoch in den Krankenhäusern 53 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gezählt, davon mussten drei Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Zunächst hatte die Stadtverwaltung Potsdam weitaus höhere Zahlen gemeldet, diese aber im Laufe des Tages korrigiert. Der Großteil der Corona-Fälle (32) wurde gestern Morgen aus dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum gemeldet

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Angst vor Einsamkeit: Eine neue Studie der Stadt Potsdam zeigt, wie sehr die Potsdamer unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden. Während die jüngeren Potsdamer sich vor der Einsamkeit fürchten, leiden vor allem Eltern unter der Doppelbelastung von Kinderbetreuung und Homeoffice.

► Corona-Helfer in Potsdam: Eigentlich wollte Theo Tirkot Informatik studieren. Doch dann ging der 19-Jährige direkt von der Schule in die Potsdamer Corona-Hilfe: Bei den Impfeinsätzen des DRK erlebte er das Schwinden der Nachfrage im Sommer und die kraftraubende nächste Welle hautnah.

► Gute Arbeitsmarkt-Prognose: Brandenburg rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Nach einer Prognose der Bundesagentur für Arbeit könnte der Rückgang dort stärker ausfallen als in den anderen Bundesländern, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur, Ramona Schröder. „Wir rechnen trotz der Corona-Einschränkungen mit einer Fortsetzung des Aufschwungs am Arbeitsmarkt in Brandenburg“, sagte Schröder bei einem Treffen mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). Gleichzeitig werde es in mehreren Branchen bereits schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.

► Zahl der Impfwilligen nimmt ab: In den vergangenen Wochen ist in Brandenburg die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus stark zurückgegangen. Mitte Dezember habe es noch rund 188.000 und Anfang des Jahres 129.000 Impfungen innerhalb einer Woche gegeben, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gestern. Diese Zahlen seien in der letzten Januarwoche auf 76.000 und in der vergangenen Woche auf 33.500 gesunken. Damit liegt Brandenburg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mit einer Quote von 67,7 Prozent der zwei Mal Geimpften unter den Bundesländern weiterhin an vorletzter Stelle vor Schlusslicht Sachsen. Bundesweit liegt diese Quote bei 74,6 Prozent. In Brandenburg haben bislang 47,8 Prozent der Bürger eine Auffrischungsimpfung bekommen. Auch hier belegt Brandenburg im Ländervergleich den vorletzten Platz vor Sachsen. Bundesweit haben bereits 54,7 Prozent der Bevölkerung eine sogenannte Booster-Impfung erhalten.

► Zahl der Demonstranten nimmt ab: Nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist das Demonstrationsgeschehen mit Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen in Brandenburg leicht rückläufig, die Zahl der Teilnehmer ist zurückgegangen. Bereits seit vier Wochen sei entgegen dem Bundestrend in Brandenburg kein nennenswerter Aufwuchs bei der Zahl der Teilnehmer und der Demonstrationen mehr zu beobachten, berichtete Stübgen am gestrigen Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Die Polizei zählte am vergangenen Montag in ganz Brandenburg rund 18.000 Teilnehmer – einige Hundert demonstrierten auch in Potsdam. Aber auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt gingen dieses Mal augenscheinlich weniger Impfpflicht-Gegner auf die Straße als bei den Demonstrationen zuvor. So genannte „Spaziergänger“ wurden gar nicht gesehen.

Wer ist besonders betroffen?

Nach Recherchen von Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, spiegelt sich die abschwächende Inzidenzkurve in allen Altersgruppen in Potsdam wider. Vor allem der Rückgang in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen ist deutlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dort um 571 Punkte auf aktuell 2585.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline