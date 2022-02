Potsdam

Im Frühjahr 2022 gehört die Omikron-Variante des Coronavirus mittlerweile zum Alltag. „XY hat es nun auch erwischt“ – diese Nachricht aus dem Freundes- und Verwandtenkreis über Corona-Infektionen hören wir alle immer wieder. Viele Potsdamerinnen und Potsdamer sind selbst infiziert, stecken als Kontaktpersonen in Quarantäne oder betreuen jemanden in Isolation – oder haben es erst hinter sich. Mit dem heutigen Tag sind es 30.020 nachgewiesene Covid-19-Fälle in Potsdam seit Ausbruch der Pandemie. Täglich wächst diese Zahl.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 368 (Vortag: 382)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 368 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam – das sind 14 weniger als am Vortag.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1371,7 (Vortag: 1350,3 )

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist im Vergleich zum Vortag mit einem Wert von 1371,7 gestiegen. Es lässt sich somit sagen: Von 100.000 Menschen in Potsdam sind 1371,7 aktuell an Covid-19 erkrankt.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am gestrigen Montag unverändert bei 5,8. Die Warnampel bleibt auf Gelb. Leicht angestiegen ist dagegen der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert – wird jeweils mit einem Tag Verzögerung veröffentlich – bei 11,8 Prozent. Die Ampel bleibt auch hier auf Gelb.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden zum gestrigen Start in die Woche 40 Corona-Fälle in den Potsdamer Krankenhäusern registriert, fünf davon auf einer Intensivstation. Der Großteil (27) der positiv getesteten Menschen befand sich im Ernst-von-Bergmann-Klinikum, darunter vier Intensivpatienten.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Erneute Absage: Das Tulpenfest wird auch in diesem Jahr corona-bedingt nicht stattfinden. Wie der Veranstalter mitteilte, sei „die pandemiebedingte Unsicherheit so groß, dass eine weiterführende Vorbereitung unverantwortlich wäre“.

► Corona-Demo: Am Montagabend haben in Potsdam erneut Hunderte gegen eine Impflicht demonstriert. Rund 600 Impfpflicht-Gegner zogen durch die Potsdamer Innenstadt. Auf großen Gegenprotest stießen sie dabei nicht. Nicht stattgefunden haben die angekündigten, aber nicht angemeldeten „Lichterspaziergänge“.

► Corona-Spitzenreiter: Corona-Inzidenz in Brandenburg über 1800 Potsdam (dpa/bb) - Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg wieder leicht auf 1811,8 gestiegen. Brandenburg lag damit im Ländervergleich knapp vor Bayern (1772). Den bundesweiten Durchschnittswert der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit knapp 1460 an.

► Baerbock für allgemeine Impfpflicht: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Es sei gut, dass im März die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen komme, sagte Baerbock am Montag nach einem Krankenhausbesuch im brandenburgischen Ludwigsfelde. „Sie wird aber nicht ausreichen. Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland, damit wir all diejenigen schützen, die seit zwei Jahren alles gegeben haben, das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten.“ Die Beschäftigten in den Krankenhäusern hätten in den vergangenen beiden Jahren Unglaubliches geleistet, sagte die Potsdamerin. Die Pandemie binde aber weiterhin sehr viel Personal und die Belastung gerade bei den Pflegekräften sei sehr hoch.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) gestern nach dem Besuch im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde. Quelle: Carsten Koall/ dpa

► Brandenburg erwartet Novavax Potsdam: Der Impfstoff Novavax soll im Laufe der kommenden Woche Brandenburg erreichen. Bis Ende März seien vier Lieferungen geplant, sagte Sprecher Gabriel Hesse vom Landes-Gesundheitsministeriums am Montag auf Anfrage. Mit Novavax sollen vorrangig Pflegekräfte und medizinisches Personal geimpft werden, die sich bislang noch nicht für eine Covid-19-Schutzimpfung entscheiden konnten. Ab Mitte März gilt nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz eine Impfpflicht für diese Beschäftigten. Eine vollständige Impfung mit dem neuen Impfstoff ist dann noch zeitnah möglich.

► Mögliche Lockerungen: Objektiv war das Risiko einer Corona-Infektion noch nie so hoch wie in diesen Tagen. Dennoch wird es am morgigen Mittwoch bei Bund-Länder-Beratungen auch um weitere Lockerungen gehen. Es komme darauf an, bei Zusammenkünften auf „die räumlichen Gegebenheiten zu achten, sich eigenverantwortlich zu testen und angemessene Hygienemaßnahmen“ zu treffen. Doch es stellt sich die Frage: Wie gut können wir die Gefahr abschätzen? Risikoforscher Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, findet „dass man in vielen Dingen dem Bürger auch mehr Urteilskraft zumuten kann und zutrauen darf.“ Im Gegensatz zu ersten Welle findet er, dass aktuell aus seiner Sicht ausreichend Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind, dass der Einzelne Risiken besser abwägen kann. Es bleibe aber eine Gratwanderung.

Ortwin Renn, Wissenschaftlicher Direktor des Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Quelle: Wolfgang Kumm/ dpa (Archiv/ 2021)

Wer ist besonders betroffen?

Über das Wochenende sind die Inzidenz-Werte in fast allen Altersgruppen in Potsdam gestiegen. Lediglich in der Gruppe der 70- bis 74-Jährigen wurde ein leichter Rückgang registriert. Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministerium wurde der stärkste Anstieg in der Gruppe der 10 bis 14-Jährigen gemeldet. Dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 2600 – deutlich über der Gesamt-Inzidenz (siehe oben).

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline