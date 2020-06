Die Expedition der „Polarstern“: Vom Telegrafenberg in den arktischen Sommer

Potsdam/Spitzbergen

Am Nordpol ist der Sommer angebrochen. Das große Schmelzen beginnt. In der weißen Eisdecke bilden sich blaue Tümpel, bevor schließlich Löcher in die Tiefe des Polarmeeres sichtbar werden und die Schollen im Laufe des Sommers abbrechen. „Im ewigen Polartag brennt nun die Sonne auf das Eis nieder, das Leben blüht auf“, formuliert Markus Rex. Er freut sich auf das farbliche Schauspiel, wenn endlich mehr als nur Weiß zu sehen ist.

Letzter Teil der großen Expedition begann am Montag

Noch spannender aber findet der Potsdamer Polar- und Klimaforscher, was aus den Löchern im Eis heraussteigt. Denn mit dem Sommer „blüht das Leben in der Arktis auf“, sagt Rex. Aus dem Meer gelangen Gase in die Atmosphäre, wenn das Eis reißt. Was genau dort vor sich geht, ist das Fachgebiet von Markus Rex. Er leitet die Abteilung „Atmosphärenphysik“ des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Seinen Arbeitsplatz auf dem Telegrafenberg hat er für eine Kajüte auf dem deutschen Forschungsschiff „Polarstern“ vorerst aufgegeben.

Der letzte Teil der Reise ins beinahe ewige Eis begann am Montag im Adventsfjord der Insel Spitzbergen, fast 1000 Kilometer nördlich des Nordkaps. Zuvor war Markus Rex live in einer Pressekonferenz ins Bundesforschungsministerium ( BMBF) zugeschaltet. Denn das er als Chef von rund 100 weiteren Forschern aus 20 Nationen überhaupt aufbrechen kann, ist auch der Politik zu verdanken. Die Arktis-Expedition mit dem Namen „Mosaic“ läuft seit vergangenem September – und wäre beinahe der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Für die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) ist es „die größte Arktis-Expedition aller Zeiten und ein historischer Meilenstein für die Klimaforschung.“

Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern. Quelle: Alfred-Wegener-InstitutAlfred-Wegener-Institut

Doch während wegen des Corona-Virus weltweit die Forscher die Heimreise antreten mussten oder gar nicht erst aufbrechen konnten, lief „Mosaik“ bereits. Das Personal sollte eigentlich Anfang April per Flugzeug ausgetauscht werden, solange das Eis noch als Landebahn dienen konnte. Stattdessen wurden die Flüge abgesagt, die Forscher harrten aus. Den arktischen Winter über wurden zahlreiche Daten auf dem Eis, im Ozean und in der Atmosphäre gesammelt – eine Unterbrechung der Messungen würde zahlreiche Ergebnisse unnütz machen. Sie sammelten weiter bis klar sein würde, wie die Ablösung organisiert werden könnte – trotz durch den Eisdruck zerbrochener Landebahn und zusammenschmelzender Vorräte an Bord.

Zwei andere Forschungsschiffe konnten helfen

Glück im Unglück: Zwei weitere deutsche Forschungsschiffe, die „Sonne“ und die „ Maria S. Merian“, mussten durch die Pandemie ihre Missionen abbrechen. So entwickelten AWI und BMBF einen Alternativplan. Die zwei Schiffe wurden für „Mosaik“ ausgerüstet und fuhren mit Markus Rex, 100 weiteren Wissenschaftlern, 2800 Tonnen Treibstoff und dutzenden Tonnen Vorräten nach Spitzbergen, wo sie die Polarstern traffen und der Staffelstab von Rex‘ Vorgänger Torsten Kanzow an den Potsdamer übergeben wurde.

Forscher errichten im Eis eine Messstation Quelle: Alfred-Wegener-Institut. / M. Hoppmann/dpa

Kanzows Truppe hatte noch bei gefühlten Temperaturen von -60 Grad Celsius gearbeitet, sich Eisbären erwehren müssen und im arktischen Frühling mitansehen müssen, wie Instrumente vom Eis zerdrückt wurden und nicht mehr gerettet werden konnten.

Für Markus Rex steht nach der Erstarrung des arktischen Winters nun der Fluss der Energien im Vordergrund, der Energieaustausch zwischen Eis und Atmosphäre. Er wird beobachten wie große die Anteile der Wolken sind, die noch gefroren sind oder schon aus flüssigen Teilchen bestehen, wie viel Wärme Wolken und Wasser reflektieren. Rund 200 Parameter erfassen die Forscher. Die Dynamik des arktischen Sommers wird in die Klimamodelle eingearbeitet.

Der Physiker Markus Rex ist Leiter der Sektion Atmosphärenphysik am Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Meeres- und Polarforschung in Potsdam. Außerdem ist er Professor Am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam. Quelle: Awi

Ein Jahr in der Arktis – die Messungen fühlen den „Puls der Erde“

Nun wird Rex hinschauen und die Aufgabe der Mosaik-Mission, „den Puls der Erde zu fühlen“, bis Jahresende weiterführen. Er hat den Klimawandel als größte Herausforderung der Menschheit im Blick. Die akute Gefährdung durch den Corona-Virus – ein Ausbruch auf der „Polarstern“ könnte kaum angemessen medizinisch versorgt werden - sorgt ihn dagegen nicht. Alle Expeditionsteilnehmer waren vor der Abfahrt in Bremerhaven drei Wochen lang in strenger Quarantäne, wurden regelmäßig getestet. „Wir sind virusfrei unterwegs“, sagt Rex.

