Der Potsdamer Beirat für Menschen mit Behinderung hat der Stadtverordnetenversammlung (SVV) einen Negativpreis verliehen. Laut der Selbstvertretung bekommt die SVV „Die Faulige Rübe“ für inklusionsfeindliches Verhalten überreicht.

Der Preis wird ausgelobt, um auf „inklusionsfeindliche Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Miteinander“ aufmerksam zu machen. Der Potsdamer Beirat für Menschen mit Behinderung, nicht zu verwechseln mit dem inzwischen aufgelösten städtischen Behindertenbeirat, hat sich Anfang 2018 gegründet und tritt als Selbstvertretung für die gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit und ohne Behinderung ein.

Der Negativpreis soll am Mittwoch übergeben werden

„Die Faulige Rübe“, die aus Keramik gefertigt ist, wird dieses Jahr zum ersten Mal verliehen. Neben der SVV standen auch das Potsdamer Büro für Chancengleichheit und der AOK Firmenlauf 2021 zur Auswahl. Die formale Übergabe des Preises soll am Mittwoch um 16 Uhr vor dem Rathaus erfolgen, im Anschluss will der Beirat den Preis an das Büro der Stadtverordnetenversammlung senden.

Alexander Wietschel vom Beirat für Menschen mit Behinderung kritisiert die Potsdamer SVV. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Das Gros der Stadtverordneten nimmt das Thema Inklusion nicht ernst. Es gehört eigentlich zum Selbstverständnis der SVV dazu, Lösungen dafür zu finden, dass Menschen mit Behinderung an der Gestaltung der Gesellschaft teilhaben können. Das ist nicht passiert“, begründete Alexander Wietschel, der sich im Potsdamer Beirat für Menschen mit Behinderung engagiert und auch im offiziellen Inklusionsgremium der Stadt vertreten war, die Entscheidung der neunköpfigen Jury.

Wietschel sei kein Rederecht zugestanden worden

Jüngster Anlass für die Rüge ist, dass die SVV bei der Auflösung des städtischen Beirats Alexander Wietschel als einem Vertreter des Gremiums kein Rederecht zugestanden hatte. Generell ist die Jury der Meinung, dass die SVV sich wenig für die Inklusion einsetzte, das habe sich auch an der fehlenden Barrierefreiheit in der Wahl der Räume gezeigt, die dem städtischen Beirat zugewiesen wurden, so Wietschel.

Zum Hintergrund: Der über Monate zerstrittene und zuletzt unterbesetzte Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Potsdam wurde in der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2021 mit großer Mehrheit aufgelöst. Derzeit arbeitet Tina Denninger, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, ein Konzept aus, wie ein funktionierender Beirat zukünftig aussehen könnte.

Die SVV will die „Faulige Rübe“ nicht kommentieren

Pete Heuer (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, möchte die Preisverleihung der „Fauligen Rübe“ nicht kommentieren. Nur zu der von Wietschel angesprochenen Situation in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung möchte er Stellung nehmen. Die Benennung der Mitglieder des Beirates sei am 1. Dezember 2021 per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zurückgenommen worden. Zuvor habe es einen Versuch gegeben, durch „ein geeignetes Verfahren“ die Arbeitsfähigkeit des zerstrittenen Beirates wiederherzustellen.

„Nachdem dies gescheitert war, bestand vermutlich bei der Mehrzahl der Stadtverordneten kein Bedürfnis, sich erneut die ja bekannten Positionen streitender Personen anzuhören. Insofern wurde das begehrte Rederecht im Zuge einer Abstimmung nicht gewährt“, so Heuer.

Von Lena Köpsell