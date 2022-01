Potsdam

Wenn Emmy Becker-Weigand einen Strauß bindet, wird einem fast schwindelig beim Zuschauen. In Sekundenschnelle legt sie die Blumen aufeinander, zupft und ruckelt, bis alles an einem Platz ist. „Wenn ich Sträuße binde, bin ich wie im Tunnel. Das geht fast von allein“, sagt sie. Seit 2003 betreibt sie den Eckladen an der Georg-Hermann-Allee auf dem in goldenen Lettern ihr Name prangt: Emmy.

Ihr Dialekt verrät die Wahl-Potsdamerin sofort: Ursprünglich kommt sie aus dem Spessart in Bayern. „Ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen und war die ganze Zeit von der Natur umgeben. Mir war klar, dass ich irgendetwas mit Pflanzen machen will“, sagt sie heute. Dass sie irgendwann in Potsdam landen würde, wusste sie damals noch nicht.

Mutter und Tochter arbeiten und wohnen zusammen

Als ihr Mann nach der Wende einen Job im Innenministerium in Potsdam anfing, folgte Emmy Becker-Weigand ihm in den Osten. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und der Familie ihrer Tochter Yvonne Weigand in einem großen Haus in Töplitz. Seit über zehn Jahren wohnen Mutter und Tochter nicht nur in einem Haus, sondern arbeiten auch zusammen. Eigentlich wollte Yvonne Weigand nie Floristin werden, lernte Groß- und Außenhandelskauffrau. Aber es kam doch anders: Jetzt arbeitet sie doch als Floristin, kümmert sie sich um die Zahlen des Geschäfts und nennt ihre Mutter „Chefin“.

Bei der Zusammenstellung ihrer Gestecke und Sträuße lässt sich Emmy Becker-Weigand von den Blumen selbst inspirieren. Quelle: Julius Frick

Die beiden sind ein eingespieltes Team. „Wenn es stressig wird, werde ich immer ruhiger und sie immer schneller. Dann legt meine Mutter ihren Turbogang ein“, sagt Yvonne Weigand. „Die ist selbst Zuhause immer in Bewegung. So richtig ruhig wird meine Mutter nur, wenn im Fernsehen Skispringen läuft.“ Mutter und Tochter verbringen fast jede Minute miteinander, fahren drei mal die Woche frühmorgens zum Großhandel nach Langerwisch. Damit das Zusammenspiel funktioniert, gibt es eine goldene Regel: Zuhause wird nicht über das Geschäft gesprochen.

Das Politikum der roten Nelken

Manchmal vermisst Becker-Weigand ihre Heimat im Spessart auf dem Dorf, wo jeder jeden kannte und man ständig auf der Straße ins Gespräch kam. „Potsdam ist viel anonymer. Aber dafür haben wir hier eine tolle Mischung aus Menschen aus Ost und West, aus Nord und Süd. Meine Kunden kommen von überall her“, sagt sie.

Emmy Becker-Weigand und Tochter Yvonne Weigand arbeiten nicht nur zusammen, sondern wohnen auch gemeinsam in einem Haus. Quelle: Julius Frick

Es dauerte eine Zeit bis Emmy Becker-Weigand sich Zuhause fühlte. In den ersten Jahren nach der Wende musste sie erstmal gegen Klischee ankämpfen: „Da wurde zu mir immer gesagt: ’Mensch, Sie arbeiten aber viel für eine West-Frau’.“ Auch als Floristin musste sie Neues dazulernen: Zum Beispiel darüber, was für ein Politikum rote Nelken sein können. „Das wusste ich vorher nicht. Aber bei roten Nelken scheiden sich auch immer noch die Geister: Manche hassen sie und manche lieben sie.“

Floristen sind manchmal auch Seelsorger

Ob Emmy Becker-Weigand eine Lieblingsblume hat? Sie schüttelt den Kopf. Sie kann jeder Pflanze etwas abgewinnen, es komme nur auf die Präsentation an. Die Floristin kann sogar verblühten Blumen noch etwas abgewinnen und beginnt zu schwärmen: „Die Ranunkelblüten werden dann fast pergamentartig. Aber auch Tulpen, die langsam den Kopf hängen lassen, finde ich schön.“

Als Floristin ist man nicht nur Künstlerin und Verkäuferin, sondern manchmal auch Seelsorgerin. Emmy Weigand-Becker begegnen viele traurige Schicksale. In letzter Zeit haben diese häufig mit Corona zu tun, allein in ihrem Stadtviertel seien fünf Männer im vorigen Jahr beigesetzt worden. „Es kommt oft vor, dass ich eine völlig aufgelöste Frau am Telefon habe. In solchen Fällen fahren wir auch mal zu den Kunden nach Hause. Dort können wir dann in Ruhe besprechen, welches Gesteck zu dem Verstorbenen passt“, sagt Becker-Weigand.

Seit 2003 betreibt Emmy Becker-Weigand den Laden der Georg-Hermann-Allee. Quelle: Julius Frick

Ihren Meister hat sie mit 30 Jahren an der staatliche Fachschule für Blumenkunst in Weihenstephan gemacht. Dort lernte die Floristin nicht nur, wie man ein Gesteck anfertigt und einen Brautstrauß bindet, sondern auch wann die Pflanzen blühen oder wie viel Wasser sie benötigen. „Was viele nicht wissen: Rosen brauchen ganz viel warmes Wasser. Bei kaltem Wasser lassen sie schnell die Köpfe hängen.“

Nicht nur rote Rosen zum Valentinstag

Apropos Rosen – Im Moment gehen bei Emmy Becker-Weigand schon wieder die Vorbestellungen für den Valentinstag am 14. Februar ein. Hunderte rote Rosen wird sie an diesem Tag verkaufen. „Das ist immer das Gleiche. Aber ich versuche immer die Männer zu beraten, dass die Sträuße an Valentinstag auch gerne orange oder violett sein dürfen. Darüber freuen sich die Frauen meistens viel mehr“, weiß die Floristin aus Erfahrung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Häufig bekommt Emmy Becker-Weigand gar nicht mit, wie die Beschenkten auf ihre Kreationen reagieren. In der Lockdown-Zeit war das anders: Plötzlich bekam sie Fotos und Reaktionen auf ihr Handy geschickt, weil die Menschen per Messengerdienst bei ihr Blumen bestellt hatten. Während der Laden für Kunden geschlossen war, konnten sich Becker-Weigand und ihr Team mit Lieferungen gut über Wasser halten.

Emmy Becker-Weigand ist jetzt 63 Jahre alt. Auf die Frage, ob sie daran denkt bald in Rente zu gehen, winkt sie ab: „Ich bin noch total fit. Ich könnte überhaupt nicht Zuhause herumsitzen.“ Ihre Tochter Yvonne Weigand nickt: „Meine Mutter kann gar nicht ohne die Blumen. Die wird hier irgendwann noch im Rollator durch den Laden fahren und die Vasen bestücken.“

Von Lena Köpsell