Potsdam

Die Herbstferien nahen, und es wird auf den Straßen noch eifriger „gebuddelt“ als sonst. Die Gelegenheit ist günstig, denn in Ferienzeiten fahren im Schnitt 20 Prozent weniger Autos, auf vereinzelten Streckenabschnitten in Spitzenstunden sogar bis zu 33 Prozent. Auch Schulverkehr tritt innerhalb dieser Zeit nicht auf. Die Verkehrsbelastung verteilt sich gleichmäßiger über den gesamten Tagesverlauf. Die Stadt hat jetzt eine Liste der Baumaßnahmen veröffentlicht, die in den beiden Herbstferienwochen im Hauptstraßennetz und auf den Trassen des Öffentlichen Personennahverkehrs nötig sind. Nachlesbar sind sie hier und unter www.mobil-potsdam.de.

Bereits laufende Baumaßnahmen:

Anzeige

Hochstraßenbrücken der Nutheschnellstraße L40 Bauherr: Landesbetrieb Straßenwesen (LS) Bauzeit: Dezember 2019 bis 31.12.2022 Für den Neubau der Brücken über die Friedrich-Engels- und die Friedrich-List-Straße werden diese nacheinander abgerissen und neu errichtet. Der Verkehr wird mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung auf der L40 aufrechterhalten. Die Johannsenstraße sowie der Neuendorfer Anger sind für den gesamten Bauzeitraum voll gesperrt.

Leipziger Dreieck / Friedrich-Engels-Straße Bauherr: Stadt Potsdam / EWP / ViP Bauzeit: April 2019 bis Juli 2021 Ab dem 9.10. erfolgt die Einrichtung der nächsten Bauphase am Leipziger Dreieck. In der Heinrich-Mann-Allee stehen 3 Fahrspuren zur Verfügung. In der Friedrich-Engels-Straße sind wieder alle Fahrspuren frei. Vom 16. Oktober, 16 Uhr, bis zum 19. Oktober, 4 Uhr, ist ein Schienenersatzverkehr am Hauptbahnhof wegen des Einbaus von Weichen eingerichtet. Danach stehen ab 19.10. nur noch 2 Fahrspuren in der Heinrich-Mann-Allee zur Verfügung. Staugefahr auf der Heinrich-Mann-Allee und am Brauhausberg!

Leipziger Straße Bauherr: Stadt / EWP Bauzeit: 13.07.20 bis Juli 2021 Für Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Der wird über den Brauhausberg umgeleitet, Ampelprogramme wurden angepasst. Zur Erschließung der Anlieger wurde die Einbahnstraße in der Leipziger Straße ab Templiner Straße aufgehoben und in beiden Richtungen freigegeben. Staugefahr besteht stadteinwärts in der Straße Am Brauhausberg. In der Leipziger Straße ist das Radfahren eingeschränkt möglich. Der als Gehweg ausgewiesene Abschnitt zwischen Haus Nr. 53a und Nr. 56a hat eine Länge von circa 100 Metern; Radler müssen schieben. Wer das nicht will, kann die Straße Brauhausberg nehmen.

An der Alten Zauche / Magnus-Zeller-Platz Bauherr: EWP / Stadt Bauzeit: 3.8.2020 bis März 2021 Für umfangreiche Leitungs- und Straßenbauarbeiten wird die Straße An der Alten Zauche auf Höhe Haltestelle Magnus-Zeller-Platz halbseitig gesperrt. Die Fahrtrichtung Horstweg wird über Heinrich-Mann-Allee, Horstweg umgeleitet.

Neu geplante Baumaßnahmen:

Berliner Straße Bauherr: LHP Bauzeit: 12.10. bis 25.10.2020 Wegen Straßenbauarbeiten wird die Straße Am Kanal / Berliner Straße zwischen Juliot-Curie-Straße und Holzmarktstraße richtungsweise gesperrt. Vom 12.10., 9 Uhr, bis 20.10. wird die Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Danach wird vom 20.10., 9 Uhr in Fahrtrichtung Platz der Einheit gesperrt. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Die Einbahnregelung der Juliot-Curie-Straße wird aufgehoben. Der Knoten Burgstraße / Am Kanal und der Knoten Türkstraße / Berliner Straße wird gesperrt. Anwohner können die Holzmarktstraße und Am Kanal nutzen. Während des Asphalteinbaus ist Schienenersatzverkehr für die Tram am 19.10. und am 24.10. notwendig.

Pappelallee Bauherr: EWP Bauzeit: 12.10. bis 23.10.2020 Zur Herstellung von Hausanschlüssen wird die Pappelallee zwischen Reiherweg und Kirschallee voll gesperrt. Der stadtauswärtige Verkehr wird über den Reiherweg (als Einbahnstraße) / Kirschallee umgeleitet. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die B273 umgeleitet.

Tschudistraße Bauherr: EWP Bauzeit: 12.10. bis 23.10.2020 Für den Bau eines Hausanschlusses muss die Tschudistraße punktuell halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Staugefahr im Berufsverkehr

Friedrich-List-Straße Bauherr: LS Bauzeit: 9.10. bis 13.11.2020 Aufgrund von Arbeiten zum Neubau der Hochstraßenbrücke ist es erforderlich die Friedrich-ListStraße unter der Brücke weiter einzuschränken. Hierzu müssen die Fußgänger und Radfahrer unter der Brücke gesperrt und umgeleitet werden. Es steht nur noch 1 Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Die Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße muss ebenfalls gesperrt werden.

Reiherbergstraße Bauherr: Stadt Bauzeit: 19.10. bis 23.10.2020 Für die Erneuerung der Fahrbahndecke muss die Reiherbergstraße zwischen Kuhfortdamm und Karl-Liebknecht-Straße vollgesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Kaiser-Friedrich-Straße Bauherr: Stadt Bauzeit: 13.10. bis 19.10.2020 Vom 12.10.-16.10.2020 muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Umleitung wird über Am Neuen Palais, Am Wildpark, Werderscher Damm, Kuhfortdamm geführt.

Konrad-Wolf-Allee Bauherr: Stadt Bauzeit: 13.10. bis 19.10.2020 Für Straßenbauarbeiten wird die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Ecke Robert-Baberske-Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt weiträumig über die Galileistraße/ Neuendorfer Straße/Straße zum Kirchsteigfeld.

A10, Anschlussstelle Leest Bauherr: LS Bauzeit: 12.10. bis 23.10.2020 Aktuell werden auf der A 10 Westlicher Berliner Ring (zwischen der Havelbrücke und der Anschlussstelle Potsdam) umfangreiche Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Hierzu muss die Auf- und Abfahrt Leest gesperrt werden. Der Verkehr wird für diese Zeit über die Anschlussstelle Phöben bzw. Anschlussstelle Potsdam-Nord geführt und muss dort wenden.

Erich-Weinert-Straße Bauherr: Stadt Bauzeit: 13.10. bis 15.10.2020 Für Straßenbauarbeiten soll die Erich-Weinert-Straße zwischen Drewitzer Straße und H.-MannAllee voll gesperrt werden, der Busverkehr wird über die Fr.-Wolf-Straße umgeleitet.

Horstweg Bauherr: EWP Bauzeit: 12.10. bis 23.10.2020 Für den Anschluss einer neuen Trafostation wird für eine Kabelverlegung in der Abfahrt von der L40 zum Horstweg die rechte Fahrspur gesperrt und für die Führung der Radfahrer und Fußgänger benötigt.

Steinstraße Bauherr: Stadt Bauzeit: 12.10. bis 25.10.2020 Für den Bau von Haltestellen und Leitungen muss die Steinstraße zwischen Hubertusdamm und Mendelssohn-Bartholdy-Straße vollgesperrt werden.

Von maz-online/ rai