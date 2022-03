Die Hertzbergs – eine Potsdamer Familie mit Herz

Nauener Vorstadt

„Hertzberg“, sagt Patrick von Hertzberg bei der Vorstellung: „Hertzberg so wie Lungental.“ Der Unternehmer ist ein Mann, der dem Wortwitz nicht abgeneigt ist und gerne lacht. Seine Frau Caren hat fröhliche Augen und eine zupackende Art – sie ist Eigentümerin des „Café Wildau Hotel & Restaurant am Werbellinsee“. Auch Donata Gräfin von Brockdorff – eine gute Freundin der Familie, die in der Nauener Vorstadt gleich um die Ecke wohnt – kann sich nicht über Unterbeschäftigung beklagen. Die Flötistin vermittelt mit dem Verein „Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin e.V.“ angehenden Berufsmusikern Auftritte auf außergewöhnlichen Bühnen – etwa in Gefängnissen oder Krankenhäusern.

Als es aber darum ging, Geflüchtete zu unterstützen, gab es für die Drei keine Sekunde Zögern. Hertzbergs haben nicht nur ihr Herz geöffnet, sondern auch noch eine ganzes Haus – nur einen Steinwurf von ihrem eigenen Haus am Pfingstberg entfernt. Donata von Brockdorff unterstützt nicht nur bei der Betreuung der Flüchtlinge, sondern steuert auch ihre wertvollen Kontakte in die Musikwelt bei. Ganz viele der etwa zehn Gäste im Haus der Hertzbergs in der Großen Weinmeisterstraße sind nämlich Künstlerinnen: Geigerinnen aus Kiew, auch eine Mezzosopranistin aus Charkiv mit ihrer vierjährigen Tochter Olha.

Sie sind glücklich, in Sicherheit zu sein – noch dazu an so einem schönen Ort. Aber sie sehen blass aus und wenn sie von ihren Erlebnissen berichten, zittert manchmal die Stimme: „Mein Mann ist in Kiew“, erzählt Oleksandra, die mit Stieftochter Sofiia fliehen konnte. Aber Sofiias Großeltern sind noch in der Ukraine. Alle an dem gemütlichen Tisch mit der Eckbank sind im Kopf in ihrem Heimatland – auch wenn sie mit größter Tapferkeit ihre Berufe weiterzuführen versuchen.

In Potsdam ist der Beruf Anker und Trost zugleich

Geigerin Yevheniia Zeziokova und ihr Mann Shahroukh Fathizadeh – er leitet das auf Filmmusik spezialisierte „Lords of the Sound Orchestra“. Oleksandra Vasylieva, die bis vor kurzem mit dem Nationalen Symphonieorchester der Ukraine in der ganzen Welt konzertierte, spielte letzte Woche bei einem Konzert in Bremen. Und Sängerin Alisa Razmolodina wird am Sonnabend bei einem Benefizkonzert in der Nikolaikirche auftreten. Sie proben in den hellen, freundlichen Räumen ihres neuen Zuhauses.

Blick in einen der hellen Räume in dem Haus in der Großen Weinmeisterstraße. Quelle: Julius Frick

Das Helfer-Trio ist selbst überwältigt von der Hilfe, die ihre Schützlinge bekommen: Da ist der befreundete Notar, der kostenlos berät. Oder die Frisörin, die den Kindern einen schicken Haarschnitt spendiert. Eine Lehrerin, die Deutschunterricht gibt. Und das Küchenstudio, das einen neuen Backofen sponsert.

Die Flüchtlinge denken viel an das Heute und die ungewisse Zukunft und an die lieben Menschen daheim. Weniger bewusst dürfte ihnen sein, an was für einem geschichtsträchtigen Ort sie Unterschlupf gefunden haben. Denn das Haus befand sich einst im russischen Militärstädtchen. Hier war der Sitz der Zentralen Verwaltung der militärischen Spionageabwehr. Höchstwahrscheinlich war auch Kreml-Despot Wladimir Putin während seiner Zeit als Dresdner KGB-Agent vor Ort.

Viel Geschichte am Potsdamer Pfingstberg

Gleich schräg gegenüber vom Haus der Hertzbergs steht zudem die Villa Lepsius. Johannes Lepsius ist in Armenien eine Art Nationalheld. Seine Dokumentation des Völkermords an den Armeniern durch die Osmanen in den Jahren 1915/1916 schrieb Geschichte.

Das Lepsius-Haus in der Potsdamer großen Weinmeisterstraße wurde im Mai 2011 eröffnet. Das sanierte ehemalige Wohnhaus von Johannes Lepsius, zeigt als Forschungs- und Begegnungsstätte eine Ausstellung über das Wirken des Theologen, der sich für die damals verfolgten Armenier einsetzte. Quelle: Joachim Liebe

Nun sind wieder Menschen auf der Flucht. Für Caren und Patrick von Hertzberg wurden die Fernsehbilder und die Eilmeldungen zu Putins Ukraine-Krieg plötzlich ganz greifbare Realität, als es eines Abends vor ein paar Wochen an ihrer Haustüre klingelte. Draußen stand ein guter Bekannter, der Arzt Axel Fischer, der mit seiner Frau Tanja bereits einige Geflüchtete aufgenommen hatte – zudem hat das Paar die Benefizkonzerten „Mondays for Ukraine“ im Palais Lichtenau auf den Weg gebracht.

Nun stand Axel Fischer also vor der Wohnungstüre des Ehepaars von Hertzberg mit einigen seiner Schützlinge – und zwei Katzen. Das Problem: Fischer hat eine Katzenhaarallergie, weshalb er aufnahmewillige Tierfreunde suchte. „Wir haben die Katze genommen“, erzählt Caren von Hertzberg. Und die Katzenbesitzerin und deren Bekannte und noch etliche Gäste.

Gastgeber und Gäste versammeln sich gerne um den Flügel – im Hintergrund das Porträt-Foto des Vaters von Patrick von Hertzberg. Quelle: Julius Frick

Kein Grübeln, kein Hin und Her, keine Bedenkenträgerei – einfach machen. Die Entscheidung zu helfen, kam ganz spontan. Gemeinsam mit Donata Gräfin von Brockdorff krempelten sie die Ärmel hoch, um ihren Überraschungsgästen ein schönes Heim zu bieten – jenes Haus, in dem lange die Eltern von Patrick von Hertzberg gewohnt hatten. Die Eltern und die Familie des Sohnes wohnte fast Tür an Tür, alle in der denkmalgeschützten Estorff-Siedlung, wo Garten-Idyll und Architektur-Highlights der 1930er-Jahre eine Symbiose eingehen.

Das besondere Vermächtnis der Eltern

Neben der Eingangstüre des ehemaligen Elternhauses prangt ein Schild mit der Aufschrift „Karibu“. Das heißt „Willkommen“ in der Suaheli-Sprache. „Mein Vater hat auch in Tansania gelebt“, erzählt Patrick von Hertzberg. Seine Eltern waren weltoffen und hilfsbereit, nicht zuletzt wegen der eigenen Fluchterfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg. „Sie kamen aus Riga – später haben sie selbst Russlanddeutsche bei sich aufgenommen.“ Auch Musikkonzerte haben die Eltern zu Hause veranstaltet.

2019 verstarb die Mutter; im vergangenen November der Vater. Hinter dem Flügel im Wohnzimmer hängt ein wunderschönes Porträt-Foto des Vaters. Darunter üben jetzt immer die neuen Hausbewohnerinnen auf ihren Instrumenten.

Das Ukraine-Benefizkonzert findet am Samstag um 20 Uhr in der Nikolaikirche statt. Der Eintritt ist frei.

Von Ildiko Röd