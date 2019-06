Potsdam Weltkulturerbe in Potsdam - Die Hüterin der Götter von Sanssouci Saskia Hüneke bewahrte und erforschte als Kustodin der Skulpturensammlung der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten tausende Bildwerke. An diesem Freitag geht sie zufrieden in den Ruhestand.

Inmitten ihrer Schätze – seit 1981 ist Saskia Hüneke die Kustodin der Skulpturensammlung in der Schlösserstiftung. Am Freitag geht die Kunstwissenschaftlerin in den Ruhestand. Quelle: Stefan Gloede