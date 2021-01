Potsdam

Das Ensemble des Hans-Otto-Theater in Potsdam hängt in der Warteschleife. Fast alle Stücke sind durchgeprobt. Doch gespielt werden können sie höchstens im Internet.

Wegen Corona mussten Sie am Hans-Otto-Theater bislang zehn Premieren verschieben. Liegen die alle auf Halde und müssen nur noch abgefahren werden?

Bettina Jahnke: „Auf Halde“ ist genau die richtige Bezeichnung. Wir haben einen riesigen Produktionsstau. Das Problem ist, dass man die Stücke nicht einfach abfahren kann, sondern alles wieder hochholen muss. Die Schauspieler brauchen die Möglichkeit, sich wieder einzuspielen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Wie spielt sich das, wenn man etwas zur Premiere gebracht hat und dann kommt ein Shutdown? Das werden wir dann in der nächsten Spielzeit sehen.

Was macht ein Theater, wenn Sie nicht spielen, nicht mal proben können?

Die Mitarbeiter sind fast alle in Kurzarbeit. In den Werkstätten ist alles aufgeräumt. Im handwerklichen Bereich sind viele Kollegen zum Nichtstun verurteilt. Ansonsten planen und organisieren wir. Ich habe pro Tag drei bis vier Zoom-Konferenzen, weil wir alles ins Home-Office verlegt haben. Aber das Haus ist relativ still.

Und was bedeutet das finanziell?

Wir werden die Auswirkungen sicherlich erst in der nächsten und übernächsten Spielzeit richtig merken. Das werden wir kompensieren, indem wir möglichst viel spielen, sobald wir wieder öffnen können.

Unter welchen Bedingungen könnten Sie denn momentan überhaupt proben?

Bei den derzeitigen Inzidenzwerten halte ich das nicht für verantwortbar. Es müssten ja nicht nur die Schauspieler kommen. Wenn das ganze Theater wieder hochfährt, kommt es überall zu Kontakten. Es ist sehr bitter, aber vorläufig bis zum 31. Januar finden keine Proben statt.

Die bislang letzte Premiere am Hans-Otto-Theater – und die war im Mai 2020 nur online: Die Mitwisser. Eine von Philipp Löhle mit Arne Lenk, Alina Wolff (hinten v.l.) und Jakob Keller (vorne liegend). Quelle: Thomas M. Jauk

Bislang planten Sie, am 1. März wieder aufzumachen. Halten Sie das noch für realistisch?

Nein. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat ja bereits angekündigt, dass in der Hauptstadt die Bühnen bis Ostern geschlossen bleiben. Ich gehe davon aus, dass das auch bei uns so sein wird.

Und wenn Sie dann wieder proben können, wie funktioniert das dann bei den gegebenen Abstandsgeboten?

Wir haben zwei Produktionen in der Pipeline, die wir sehr gern zu Ende bringen würden. Aber alles unter Vorbehalt. Im Grunde genommen ist diese Spielzeit, was Neuinszenierungen betrifft, für uns so gut wie gelaufen. Wir orientieren uns jetzt vor allem auf das Sommertheater und das Abspielen des Repertoires, das wir angesammelt haben.

Im vergangenen Jahr ist auch das Sommertheater ausgefallen. Das wird das diesmal definitiv stattfinden?

Auf alle Fälle. Wir planen sogar noch ein zusätzliches Stück, damit wir möglichst viel draußen spielen können. Einmal „Der Diener zweier Herren“ auf der Seebühne und dann „Genie und Verbrechen“ von George F. Walker im Gasometer. Wir werden also zwei Open-Air-Bühnen bespielen.

Was ist das für ein Gefühl für eine Intendantin, wenn Sie durch die leeren Stuhlreihen im Theatersaal gehen?

Es ist furchtbar. Aber angesichts der aktuellen Inzidenzzahlen und der gesamtgesellschaftlichen Situation ist mir auch nicht wirklich nach Theater. Es geht jetzt ums nackte Überleben, und da muss man einfach versuchen, mit einem guten Nervenkostüm und auch mit Demut durch diese Zeit zu kommen.

Am vergangenen Sonnabend haben sie „Die Mitwisser“ von Philipp Löhle im Internet gezeigt. Ist das alles, was das Hans-Otto-Theater derzeit machen kann?

Ja. Wir waren auf diese Streaming-Angebote leider nicht vorbereitet. Im ersten Lockdown haben wir Mitschnitte von Generalproben kostenlos ins Netz gestellt. Aber künftig wollen wir mit einer Bezahlschranke arbeiten. Nur, viele Sachen können wir gar nicht zeigen, weil die Mitschnitte nicht gut genug sind. Die wurden für unseren Arbeitsgebrauch gemacht. Bei „Die Mitwisser“ ist die Aufnahme sehr gut. Aber andere haben nicht die Qualität, dass man das Publikum dafür bezahlen lassen könnte.

Und man muss sich ja auch eingestehen: Theater als Film ist auch nicht wirklich Theater.

Davon ganz abgesehen. Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber gerade deshalb sind wir im Kontakt mit zwei Streaming-Firmen, um wirklich gute Mitschnitte produzieren zu können. Da müssen wir noch einiges nachrüsten.

Aber müssen die Theater nicht langsam nach radikalen Alternativen suchen? Sie können ja nicht ewig warten bis Sie wieder öffnen dürfen.

Wir suchen natürlich alle nach neuen Möglichkeiten, aber Theater ist und bleibt Theater. Es ein Live-Erlebnis, das im Augenblick stattfindet. Menschen spielen auf einer Bühne, und unten gucken Zuschauer zu. Ich habe keine Idee, was wir anderes machen könnten.

Die Kollegen vom Staatstheater Cottbus haben im vergangen Frühjahr mitten in einer Produktion umgesteuert und aus einem Stück einen Film gemacht.

Dann ist es aber ein Film und kein Theater mehr.

Digitales Theater: In Oberhausen wurde „Die Pest“ von Albert Camus von den Schauspielern aus dem Home-Office gespielt. Quelle: Debo Kötting und Eva Lochner

Anderes Beispiel: das Theater Oberhausen. Dort wurden die Schauspieler aus dem Homeoffice zusammengeschaltet und haben die Pest von Camus einfach online gespielt.

Das ist dann auch kein Theater mehr. Klar, wir können vieles machen, auch digital. Aber dann sitzen wir vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Mit Theater, wie wir es kennen, hat das nichts mehr zu tun. Es ist dann ein Film oder eine digitale Version oder ein Video.

Aber verlangt die derzeitige Situation von den Theatern nicht, dass sie eine neue Sprache und neue Formate entwickeln?

Das haben wir doch gemacht. Wir haben unter Corona-Bedingungen mit 1,5 Meter Abstand gespielt – ganz ohne Berührungen. Wir haben völlig neue ästhetische Lösungen gefunden. Wir haben bei „ Maria Stuart“ eine Wand mitten ins Bühnenbild gesetzt. Schminken, Perückenaufsätze ohne Körperkontakt, Bühnenaufbau mit 20 Leuten unter Einhaltung des Abstandsgebotes. Wir haben das Theater komplett neu erfunden. Und deshalb waren wir ja auch so traurig, als wir nicht mehr spielen durften.

Und was wird zu sehen sein, wenn Sie wieder spielen dürfen?

An der Planung sitzen wir gerade. Dazu kann ich noch nichts sagen.

Und was machen Sie online, solange Sie nicht auftreten können?

Wir sind gerade dabei, ein neues Format zu entwickeln, das wir im Februar anbieten können. Aber bei den derzeitigen Inzidenzzahlen können wir einfach nicht proben. Man kann unter vielen Bedingungen Theater spielen, aber es gibt auch Grenzen.

Von Mathias Richter