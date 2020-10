Potsdam

Am Vorabend des 30. Jahrestages der deutschen Einheit wird auf der Bühne in Potsdam der Sinn von Denkmalen verhandelt und die Frage nach ihrer Halbwertzeit gestellt.

Worum ging es?

30 Jahre nach der Wende soll eine Jury über ein Denkmal für die Friedliche Revolution entscheiden. Jede der vier Figuren steht für einen Typus und bringt ihre Perspektive ein. Ein westdeutscher Unternehmer, eine kosmopolitische Autorin, eine DDR-Bürgerrechtlerin und ein Landesbeamter haben also viel miteinander auszutragen. Und ein Engel der Geschichte brachte auch noch eine metaphysisch-geschichtsphilosophische Ebene ein.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Joachim Berger, Bettina Riebesel, Franziska Melzer und Hennig Strübbe haben als Quartett überzeugt.

Wie hat Catharina Fillers den Stoff inszeniert?

Theatralisch überhöht. Als Groteske mit absurden Momenten, aber auch mit realistischen Dialogen. Die Schauspieler durften sich oft in die Büsche schlagen und einer durfte sich auch einmal ohne erkennbaren Grund ausziehen.

Was waren die Höhe- oder Tiefpunkte des Abends?

Das ungewöhnliche Bühnenbild von Maria Wolgast, eine Kombination aus Urwald und Baumschule. Auf jeden Fall sehr viel Grün.

Fazit?

In der Debatte über Erinnerung wird immer die Gegenwart verhandelt. Erinnerungen sind immer individuell. Denkmäler sind willkürlich. Die Autorin Julia Schoch hat viele konkrete Anspielungen auf Potsdam in ihr Stück eingearbeitet. Einem Stadttheater steht so ein Stück gut zu Gesicht.

Nächste Aufführungen: 3., 8., 9., 10., 11., 17., 18., 23., 24. 25. Oktober. Hans-Otto-Theater Großes Haus, Schiffbauergasse Potsdam.

Von Karim Saab