Potsdam

Schon seit Jahrhunderten zeigen sich Menschen davon fasziniert, dass Maschinen, die ja ihre Geschöpfe sind, einzelne Aufgaben genau so gut oder sogar besser erledigen können. Ein Befund, der sich im Zeitalter der Digitalisierung zu einer Normalität entwickelt hat. Das Thema steckt für Künstler, die der Gegenwart den Puls fühlen möchten, voller Anregungen.

Magische Momente

Die Musiker der Kammerakademie Potsdam spielen gewöhnlich Haydn, Mozart oder Gustav Mahler vom Blatt. Das heißt, sie üben so lange, bis sie mit ihren klassischen Instrumenten die überlieferten Notenbilder annähernd perfekt zu den Klangbilder formen, die einmal modern waren. Die Potsdamer Künstlergruppe Xenorama kundschaftet dagegen ein ganz neues Instrumentarium aus, das sich durch digitale Klangerzeugung und algorithmische Kompositionen zum Alleskönner und Neutöner aufschwingt. „Wir möchten mithilfe neuer Technologien magische Momente und poetische Atmosphäre schaffen“, lautet das Credo der fünf Männer zwischen 30 und 40 Jahren, die bundesweit schon viele eindrucksvolle Experimente abgeliefert haben und im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum beheimat sind.

Die Künstlergruppe Xenorama arbeitet im Potsdamer Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum. Ihr gehören seit 2014 Richard Oeckel, Marcel Brückner, Tim Heinze, Moritz Janis Richartz und Lorenz Potthast an. Quelle: MR/Xenorama

Im Potsdamer Waschhaus begegnen sich nun die klassischen Musiker und die avantgardistischen Medienkünstler einmal auf Augenhöhe. Eigentlich sollte ihre Zusammenarbeit in einem Livekonzert gipfeln, das auch ein besonderes Raumerlebnis bieten wollte. Doch pandemiebedingt entwickelte Xenorama nun eine akustische und visuelle 360-Grad Installation in der Waschhaus-Arena. Die 20-minütige Performance „Reflect“ handelt von den Möglichkeiten künstlerischer Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.

Die Mensch-Maschine

Schon in vergangenen Jahrhunderten konnten sich Musiker durch mechanische Spieluhren, Drehorgeln und Musikautomaten herausgefordert fühlen. Die Einführung analoger Synthesizer in den 1960er Jahren machte es dann auch noch möglich, ganze Streichorchester und Chöre per Tastendruck zu imitieren. 1978 nannte die deutsche Gruppe Kraftwerk ein bahnbrechendes Studioalbum „Die Mensch-Maschine“.

Beethoven plus KI

Heute lassen sich komplexe Werke in Echtzeit analysieren und aus dem Datenmaterial neue Kompositionen generieren. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurde auf dieses Weise schon Beethovens zehnte Sinfonie vollendet, für die es vom Meister lediglich Vorarbeiten gab. Herkömmliche Musik erscheint also in ganz neuem Licht.

Besuche im Halbstundentakt Reflect ist eine Kooperation von Kammerakademie Potsdam, Xenorama und Waschhaus Potsdam. Die begehbare Installation in der Waschhaus-Arena, Schiffbauergasse, hat vom 3. bis zum 18. Juli geöffnet. Und zwar jeden Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Aufführung zu jeder halben Stunde. Tickets können unter www.waschhaus.de/veranstaltungen/ gebucht werden.

Tim Heinze von Xenorama wirft im Gespräch sogar die Frage auf, inwieweit sich ein Musiker, der vom Blatt spielt, mechanisch wie eine Maschine verhält. Und sein Kollege Marcel Brückner spricht vom „perfekten Orchester“, das es allerdings nie geben werde, weil es Menschen nicht möglich ist, absolut identische Aufführungen herzustellen. Wie lassen sich perfekte Wiedergabe und menschliche Kreativität in Einklang bringen? „Reflect“ wagt eine Antwort, die das klassische Konzertformat sprengt.

Schlüsselwort Entität

Der Künstlergruppe geht es dabei um die spannende Frage, „ob digitale Entität zu emotionalem, poetischem Ausdruck und zu Subtilität fähig ist“. Wer sich mit den Medienkünstlern unterhält, muss sich an das Wort „Entität“ gewöhnen. Die Datenmodellierer meinen damit ein immaterielles Objekt, das sie programmieren. Konkret haben sie ihre Festplatten mit drei Kompositionen gefüttert und deren Muster mit Reaktionsmustern verknüpft.

Künstlicher Dialog

Im ersten Akt begegnet das Orchester der Entität. Die Musiker führen Hans Abrahamsens „Winternacht“ auf und die Entität hört nur zu. Im zweiten Akt begegnen sich beide, das heißt, die Maschine tritt mit den Improvisationen der Musiker in einen Dialog, die der Komponist Alban Berg im Rahmen seiner „Sinfoniefragmente“ vorsieht. Und im dritten Akt entsteht bei Gustav Mahlers „Blumine“ sogar ein musizierendes Miteinander zwischen dem Kammerorchester und der Entität.

Im 360 Grad-Panorama

Das Spektrum Maschinen-generierter Musik ist groß und reicht von Nachahmungen über klang- und soundtechnische Erweiterungen bis hin zu rhythmischen und harmonischen Ergänzungen. Der Besucher tritt in ein Sechseck aus Leinwänden. In dem 360 Grad-Panorama sind die Musiker und der Dirigent zu sehen sowie bewegte, grafische Muster, die sich automatisch aus der Musik ableiten. Führt hier auch ein Zufallsgenerator mit die Regie?

Kein Heilbringer

„Nein, Zufall gibt es bei Algorithmen nicht“, erklärt Marcel Brückner. „Die Sensoren (in unserem Fall sind das viele Mikrofone) erzeugen Pattern, auf die dann stochastische Modelle angewandt werden“ ergänzt Tim Heinze. Doch Technik sei kein Heilsbringer. Vielmehr wolle man untersuchen, wie viele algorithmische Muster in organischer Musik auszumachen sind. Bleibt die Feststellung: Der Mensch kann sich verspielen, die Maschine wohl eher nicht.

Von Karim Saab