Potsdam

Die Proben dürfen weitergehen. Perspektivisch ist das gerade unglaublich wichtig, wie Bettina Jahnke, Intendantin des Hans Otto Theaters (HOT) sagt. Am Mittwoch haben Bund und Länder beschlossen, dass unter anderem Kultureinrichtungen ab Montag, 2. November den gesamten November über geschlossen werden müssen. 53 Veranstaltungen fallen deswegen laut Jahnke am Potsdamer Stadttheater aus.

Am Freitag feiert das HOT mit Schillers „ Maria Stuart“ noch seine vorerst letzte Premiere, am Wochenende finden weitere Vorstellungen der Inszenierung statt, gespielt wird außerdem „89/90“, am Donnerstagabend findet noch der Auftakt der neuen Lesereihe mit Marion Brasch statt. Danach bleiben die Säle vorerst leer, geprobt wird trotzdem: „Wir hoffen, dass wir im Dezember weitermachen können, planen mit drei Premieren“, sagt Jahnke. Die Premiere von „Der Vorname“ war eigentlich für den 20. November geplant. „Wir schieben, schieben, schieben.“ Manches muss wahrscheinlich ganz in die nächste Spielzeit wandern.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Theater bleibe systemrelevat

Noch stehen nicht alle Pläne für die nächsten vier Wochen fest, ob beispielsweise Kurzarbeit im Haus sinnvoll sei, würde noch geprüft. Aber das Team sei ein bisschen routinierter als noch im Frühling, das Zurückdrehen ginge ein bisschen leichter. Sauer ist Bettina Jahnke trotzdem. Vor allem auf die „Covid-Idioten, die sich nicht an die Regeln halten“. „Die Infektionen finden nicht im Theater, sondern im Privaten statt“, sagt sie. Und genau darum gehe es jetzt: Dass die Leute zu Hause bleiben, die Kontakte minimiert werden. „Die Politik muss irgendwie reagieren, das ist klar.“

Trotzdem sei Theater systemrelevant, betont Jahnke. Sie wünsche sich eine faire Gleichbehandlung. Jetzt hieße es zunächst abzuwarten, welche konkreten Beschlüsse von Seiten der Stadt Potsdam kämen. Theaterbesucher, die schon Tickets für Vorstellungen im November gebucht haben, können diese demnächst zurückgeben oder umtauschen, wie Jahnke sagt. Wie das genau funktionieren wird, darüber wir das Theater zeitnahe auf seiner Website informieren.

Von Sarah Kugler