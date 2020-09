Sacrow liegt am wasser – und war doch jahrzehntelang davon abgeschnitten, weil die Berliner Mauer durch den Ort führte. Der Regisseur Jens Arndt hat die Geschichte des Potsdamer Ortsteils in einer Doku der Reihe „Geheimnisvolle Orte“ neu erzählt, die am Montag in der ARD gezeigt wird.