Hans-Otto-Theater beendet mit Online-Premiere „Die Mitwisser“ die Spielzeit 2019/2020

Es fehlt nur noch ein bestätigender Anruf der Stadt Potsdam, dann wird das Hans-Otto-Theater (HOT) die Spielzeit 2019/2020 offiziell für beendet erklären. Wie Intendantin Bettina Jahnke gestern erklärte, sind die Weichen in diese Richtung gestellt. Der deutsche Bühnenverein und die Gewerkschaften haben bundesweit eine Kurzarbeiter-Regelung für Stadttheater ausgehandelt.

3000 Euro für 24 Stunden Netzpräsenz

Am Wochenende verabschiedete sich das HOT mit einer Online-Premiere in die Zwangspause. Von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, war bei Youtube eine Video-Aufzeichnung der Boulevardkomödie „Die Mitwisser“ abrufbar. Der Mitschnitt der Generalprobe war bereits am 12. März erfolgt. Die Kosten für die Veröffentlichung im Netz bezifferte Bettina Jahnke auf insgesamt fast 3000 Euro. „Mehr als tausend Zuschauer haben sich das angesehen. Das sind fast zehn ausverkaufte Vorstellungen in der Reithalle, aber keiner hat einen Euro dafür bezahlt“, so Jahnke.

Analog und digital

Zuvor hatte Chefdramaturgin Bettina Jantzen eine wenig inspirierende Online-Einführung mit einem etwas diffusen Satz beendet: „Das ganz Tolle an diesem Abend ist, er wird ganz und gar analog stattfinden“. Aber lässt sich das über eine abgefilmte Theatervorstellung sagen? Das Stück von Philipp Löhle, das seit zwei Jahren auf deutschen Bühnen die Runde macht, führte thematisch immerhin mitten hinein ins Spannungsfeld zwischen analog und digital, Mensch und Maschine.

Jeder Mensch hat einen Assistenten

Der Autor lässt neben Herrn Glass, seiner Frau, einem Nachbarn und zwei Arbeitskollegen auch deren Smartphones als Figuren auftreten. Wie im richtigen Leben kommt der künstlichen Intelligenz immer mehr Bedeutung zu. Siri und Alexa werden hier „Herr Kwant“ genannt. Der persönliche Assistent weiß immer, wo's lang geht, liefert jedwede Information, maßgeschneiderte Kaufempfehlungen, reguliert Heizungen und überwacht auch im Schlafzimmer die Körperfunktionen. Im Stück kann Herr K. (eine Anspielung auf Kafka) sogar den Müll raustragen und die Post in Empfang nehmen.

Klamauk mit Ukulele

Marc Becker (Regie), Harm Naaijer (Bühne) und Alin Pilan (Kostüme) überraschen, da sie das gegenwartsnahe Geschehen in ein altbackenes Ambiente verlegen und verschmockt verfremden. Eine rustikale Täfelung, Tapeten- und Teppichmuster, Frisuren, Frackwesten mit Fliege versetzen den Zuschauer in vergangene Zeiten. Nur leider erweist sich die Vorlage als recht dünner Schwank. Der Autor liefert einen schönen Sketch, mehr nicht. Und so bleibt es der Regie überlassen, die Figuren auszugestalten, Komik und Klamauk aufzusatteln und die Geschichte auf abendfüllende 90 Minuten auszuwalzen. Bei Becker dürfen die Schauspieler immer mal wieder mit einer Ukulele an die Rampe treten und ohne Motivation überstrapazierte Ohrwürmer der Oma-Generation zum Besten geben. Es fehlte nur noch „O sole mio“. Einzig Gastschauspieler Johannes Lange nutzt die Gelegenheit, einen ganz eigenen Nonsens-Punk-Blues aus sich herauszuholen, ein subversiver Höhepunkt in dieser banalen Produktion.

Alte, müffelnde Welten

Welches Resümee lässt sich nach der Corona-Spielzeit 2019/20 ziehen? Intendantin Jahnke verweist noch einmal auf die anspruchsvolle und aufwändige Eröffnungsinszenierung „Das achte Leben“, die zehn Mal vor ausverkauftem Haus gelaufen sei, künftig aber nicht mehr gespielt werden könne. „Die Mitwisser“ war die dritte Produktion seit Oktober, die auf kabarettistischen Humor gesetzt hat und eine alte, müffelnde Welt heraufbeschwor. Ein verblüffend ähnliches Setting war zuvor im Musical „Cabaret“ und in „Wir sind auch nur ein Volk“ zu erleben. Intendantin Jahnke sieht in dieser Art von Volkstheater offenbar einen Schlüssel zum Erfolg. Sie sagt: „Gerade diese Stücke haben sich großer Nachfrage erfreut. Wir hatten alle Aufführungen bis Saisonende ausverkauft.“

Mit Kreativität und Fantasie

Wie könnte es nun weitergehen? Sie weiß es nicht. „Wir haben so viele Szenarien und Varianten ausgearbeitet und in der Schublade.“ Man könne zum Beispiel vor nur 80 Zuschauern im Großen Haus spielen, das 460 Plätze hat. Doch natürlich rechne sich das alles nicht mehr. Und der geforderte Corona-Abstand müsse auch hinter der Bühne eingehalten werden. „Wir wollen uns gern mit Kreativität und Fantasie der Aufgabe stellen, das Theater sichtbar zu machen“, beteuert Bettina Jahnke.

