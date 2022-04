Die Potsdamer Garnisonkirche war seine Passion: Nachruf auf Gebhard Falk

Potsdam

Der Historiker und Archivar Gebhard Falk schrieb in Potsdam Stadtgeschichte. Am 26. April 1968 war er einer von gerade einmal vier Stadtverordneten, die gegen den Abriss der Garnisonkirche stimmten. „Es war eine Handabstimmung“, berichtete er später: „Ich saß in der ersten Reihe und habe mich nicht umgedreht, weil ich nicht den Eindruck erwecken wollte, die Gegenstimmen seien das Ergebnis einer Absprache. Ich hatte natürlich auch Angst.“

Mit Löwenzahn zur Mai-Kundgebung

2006 wurde Gebhard Falk mit dem Wilhelm Foerster-Preis ausgezeichnet. Quelle: Johanna Bergmann

Aufgewachsen ist Gebhard Falk, Jahrgang 1928, im sächsischen Plauen. Am 1. Mai 1946 steckten sie den damals 17-Jährigen für eine Nacht in den Keller des Polizeipräsidiums, weil er und seine Freunde zur Mai-Feier gelben Löwenzahn statt roter Nelken am Revers trugen. Kurz darauf tritt er in die Liberal-Demokratische Partei ein, die sich für ihn mit Werten wie Selbstbestimmung, Freiheit und sozialem Denken verbindet.

Studiert hat Gebhard Falk an der Universität in Halle etwa zeitgleich mit dem späteren Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Begegnet sind sie sich nicht: „Er war in der juristischen Fakultät, ich in der historischen, da gab es nicht viel Kontakt.“ Das Staatsarchiv im Ostflügel der Orangerie von Sanssouci sollte später über Jahrzehnte seine Arbeitsstätte werden.

Kampf um Wärme fürs Hans-Otto-Theater

Von 1961 bis 1979 war Gebhard Falk in Potsdam Stadtverordneter und zeitweilig Vorsitzender der Kulturkommission, was dem heutigen Status eines Ausschussvorsitzenden entsprach. Er glaubte an die Möglichkeit, in der Kommunalpolitik Anliegen „von unten nach oben“ durchzubekommen.

Kulturpolitik im Lokalen, das war zum Beispiel der Kampf um einen Kamin samt Schornstein für das bis dahin heizungslose Theaterprovisorium in der Zimmerstraße. Und, daran anschließend, die Schlichtung eines Sichtachsenstreits zwischen dem Hans-Otto-Theater und der Schlösserverwaltung.

„Gegenstimmen waren eigentlich unüblich“

Der geplante Abriss der Garnisonkirche wurde „verheimlicht bis zur letzten Stunde“, berichtete Gebhard Falk: „Die Stadtverordneten waren zu einer Sitzung über die Perspektiven Potsdams eingeladen, und dann kam es plötzlich zu einem Zusatzantrag.“

Im September 2005 setzt Gebhard Falk (r.) den Schlussstein des ersten symbolischen Gewölbebogens für die neue Garnisonkirche. Quelle: Christel Köster

Der Liberaldemokrat stand auf und erklärte seinen Widerspruch: „Keiner darf sagen, er hätte es nicht gewusst.“ Ein Bauwerk, so der Kommunalpolitiker vor dem Plenum, dürfe „nicht unter dem leiden, was in ihm passiert ist, auch wenn das der ,Tag von Potsdam’ war“.

Sein Votum gegen den Abriss sei für ihn persönlich folgenlos geblieben, erklärte er auf die Frage nach Reaktionen oder Repressionen darauf: „Gegenstimmen waren eigentlich unüblich. Keiner wurde angesprochen. Es stehen ja auch keine Namen im Protokoll“, sagte er und setzte hinzu: „Die stehen vermutlich woanders.“

Dass mit ihm drei weitere Stadtverordnete gegen den Abriss stimmten, erfuhr er erst später, denn während der Abstimmung schaute er „weder nach links, noch nach rechts“.

„Ein starkes christliches Bekenntnis“

Fast 40 Jahre später, im März 2006, zur Verleihung des Wilhelm-Foerster-Preises der Potsdamer Urania an Gebhard Falk, würdigte der langjährige Leiter des Staats- und Landeshauptarchivs, Friedrich Beck, noch einmal dessen Mut: „Dahinter standen ein starkes christliches Bekenntnis und ein aufrechter Historiker, der Potsdam dieses Kulturgut erhalten wollte.“ Beck erinnerte auch daran, dass dieses Votum den fünffachen Familienvater leicht seine Position hätte kosten können.

In der Festveranstaltung des Bildungsvereins wurde eine lange Liste mit Verdiensten des Gelehrten vorgetragen – von Forschungen zur Revolution 1848 und zum Schicksal polnischer Zwangsarbeiter bis zur Gutachtertätigkeit zu Ortsjubiläen in der Nachwendezeit.

Das Geheimnis des roten Adlers

Der damalige Bildungsminister Holger Rupprecht erinnerte in seiner Laudatio auch daran, dass Brandenburgs Wappentier sein Aussehen dem Wirken des Heraldikers Falk verdankt. Der hatte 1990 für den roten Adler der Askanier geworben, worauf der Landtag den kurfürstlichen Adler als zweite Variante verwarf.

Im Januar 2004 war Gebhard Falk unter den 90 Erstunterzeichnern des Rufs aus Potsdam, der ein starkes Signal für den Wiederaufbau des umstrittenen Wahrzeichens setzen sollte: „Wer Zukunft gestalten will, muss die Geschichte kennen.“ Der Archivar im Ruhestand, der diesen Ruf zur Festveranstaltung in der Löwenvilla des Industrieclubs verlas, bekam den kräftigsten Beifall von allen.

Ehrenmitglied der Potsdamer Liberalen

Im September 2005 setzte Gebhard Falk vor großem Publikum den Schlussstein des ersten symbolischen Gewölbebogens für die neue Garnisonkirche. Im Juni 2021 wurde er von den Potsdamer Liberalen für seine Verdienste als Ehrenmitglied geehrt.

Am 14. April 2022 ist Dr. phil. Gebhard Falk im Alter von 93 Jahren verstorben. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet nach Mitteilung der Familie am 23. April um 14 Uhr in der Friedrichskirche Babelsberg statt. Im Sinne des Verstorbenen wird statt Kränzen um eine Spende an die Stiftung KiBa zur Erhaltung kirchlicher Bauten gebeten.

Von Volker Oelschläger