Veranstaltungen und Baustellen bremsen den Verkehr in Potsdam auch diese Woche wieder aus – an folgenden Stellen müssen Sie mit Behinderungen rechnen.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärts Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Tag der deutschen Einheit 2020

Für die Feierlichkeiten zum 30. Tag der Deutschen Einheit gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen und Ausstellungen vom 5. September bis zum 4. Oktober 2020 in der Potsdamer Innenstadt. Es wird punktuelle Einschränkungen in der Innenstadt geben. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen lesen Sie unter https://tag-der-deutschen-einheit.de/.

L40

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Es besteht Staugefahr stadteinwärts. Die Abfahrt stadtauswärts zur Lotte-Pulewka-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Friedrich-Engels-Straße

Aufgrund von Ausschalarbeiten und dem Rückbau des Traggerüstes muss die Friedrich-Engels-Straße unter der Nutheschnellstraßenbrücke vom 11. September 22 Uhr bis zum 14. September 2020 um 4 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

In der Heinrich-Mann-Allee stadteinwärts stehen wieder drei Fahrspuren zur Verfügung. Das Rechtsabbiegen in die Friedrich-Engels-Straße aus der südlichen Heinrich-Mann-Allee ist verboten. In der Friedrich-Engels-Straße steht weiterhin nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Zeppelinstraße I

Für den Bau von Hausanschlüssen muss eine Fahrspur der Zeppelinstraße zwischen Nansenstraße und Schillerplatz gesperrt werden. Die stadtauswärtige Fahrspur wird über die mittlere Linksabbiegefahrspur geführt. Es steht weiterhin eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

An der Alten Zauche/ Magnus-Zeller-Platz

Wegen Leitungs- und Straßenbaus wird die Straße An der Alten Zauche zwischen Horstweg und Am Nuthetal halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Horstweg wird umgeleitet.

Babelsberger Straße / Friedrich-List-Straße

Für die Umbindung der Fernwärmeleitung ist die Ausfahrt vom Kreisverkehr in Richtung Friedrich-List-Straße gesperrt. Als Umfahrung muss die Lotte-Pulewka-Straße genutzt werden.

Konrad-Wolf-Allee

Auf Grund von Straßenbauarbeiten muss die Konrad-Wolf-Allee in Richtung Kirchsteigfeld zwischen Hans-Albers-Straße und Robert-Baberske-Straße gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Kirchsteigfeld erfolgt über die Wolfgang-Staudte-Straße.

Zeppelinstraße II

Für die Herstellung einer 300 Meter langen Busspur vor dem Ortseingang Potsdam wird der Radweg stadteinwärts zu einer Behelfsfahrbahn umgebaut. Hierzu muss der Radweg stadteinwärts gesperrt werden und wird ab Haltestelle Bayrisches Haus über den stadtauswärtigen Geh- und Radweg geführt.

Rudolf-Moos-Straße

Für den Bau von Hausanschlüssen muss die Rudolf-Moos-Straße zwischen Walter-Klausch-Straße und Fritz-Zubeil-Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt werden.

Französische Straße

Auf Grund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal voll gesperrt.

Große Weinmeisterstraße

Für Leitungsarbeiten ist die Große Weinmeisterstraße zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

Kaiser-Friedrich-Straße

Für den Bau eines Hausanschlusses muss die Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe Ehrenpfortenbergstraße punktuell halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig geführt.

