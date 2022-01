Die Potsdamer Waldstadt hat eine neue Stadtteilkoordinatorin

Waldstadt

Die Potsdamer Waldstadt hat jetzt eine Stadteilkoordinatorin: Anna Seegers will für eine bessere Vernetzung der verschiedenen Kultur- und Bildungseinrichtungen im Kiez sorgen und diese unter den Waldstädtern bekannter machen.

Anna Seegers ist bereits die zweite Stadtteilkoordinatorin in Potsdam, in Bornstedt kümmert sich Christian Kube um den Kiez. Der Wunsch nach der Schaffung einer Koordinierungsstelle für die Waldstadt kam unter anderem aus dem Netzwerk „Für EINE Waldstadt“, das bereits seit rund zehn Jahren aktiv ist. Darin sind unter anderem lokale Akteure wie Wohnungsgenossenschaften, Schulen, Vereine, Unternehmen und Bürgerinitiativen organisiert. Angestellt ist Seegers bei der Volkssolidarität, die Teil der Trägergemeinschaft des Netzwerkes ist.

Anna Seegers ist in der Waldstadt zur Schule gegangen

Die Waldstadt kennt Anna Seegers noch von früher, sie hat hier an der Waldorfschule ihr Abitur gemacht. „Seitdem bin ich eigentlich mindestens einmal im Jahr hier zu Besuch gewesen. Ich habe noch viele Freunde hier“, sagt die 31-Jährige. Was sie an der Waldstadt besonders schätzt? „Es ist so schön grün hier und gleichzeitig ist hier sehr viel los. Fast jeder Innenhof hat einen eigenen Spielplatz, eine Ecke weiter ist der nächste Jugendklub.“

Nach der Schule zog es sie zum Studium der Kulturwissenschaften nach Magdeburg. Dort leitete sie nach dem Abschluss einen offenen Treff der Volkssolidarität. Seegers organisierte das kulturelle Angebot der Einrichtung – von Sportkursen bis Sprachunterricht. Jetzt wohnt sie wieder in Berlin Zehlendorf, von da aus ist sie in 15 Minuten in der Waldstadt.

Was macht eine Stadtteilkoordinatorin eigentlich? „Ich bin keine Kiezkümmererin und auch keine Sozialarbeiterin. Ich sehe mich eher als die Vermittlerin und das offene Ohr im Stadtteil. Meine Aufgabe ist es, die bestehenden Angebote miteinander zu vernetzen und die Bewohner der Waldstadt mit einzubinden“, sagt Seegers. Bürger, die Ideen haben oder sich einbringen wollen, können gern auf sie zukommen. Aber auch bei Problemen kann die Koordinatorin die richtigen Ansprechpartner vermitteln.

Ein Stadtteilfest soll im September stattfinden

Im Moment ist Seegers viel in der Waldstadt unterwegs, um alle Einrichtungen kennenzulernen und sich vorzustellen. An ihrer neuen Arbeit schätzt sie vor allem die Abwechslung: „Das ist überhaupt kein Nine-to-five-Job. Ich bin viel draußen unterwegs und treffe jeden Tag die verschiedensten Menschen.“

Erst Anfang Januar hat sie ihre neue Stelle begonnen, aber sie ist schon mittendrin in der Organisation für zwei Veranstaltungen, die im Sommer stattfinden sollen. Für den 11. Juni ist die „Nacht für eine Waldstadt“ geplant, in der sich alle Initiativen und Einrichtungen des Stadtteils vorstellen. „Das kann man sich ein bisschen wie eine Mischung aus einem ,Tag der offenen Tür’ und der ,Langen Nacht der Museen’ vorstellen – mit Filmvorführungen und Spaziergängen“, erklärt Seegers. Ein paar Montage später, am 10. September, soll ein Stadtteilfest stattfinden. „Da sammeln wir gerade noch Ideen. Es wird auf jeden Fall Stände geben und eine Bühne mit Musik und Tanz“, so die Koordinatorin.

Seegers plant offene Bürgersprechstunden

Neben der Koordination der verschiedenen Einrichtungen will Seegers die sozialen und kulturellen Initiativen und Einrichtungen im Stadtteil bekannter machen. „Viele Waldstädter wissen gar nicht, wie viele Angebote es direkt vor ihrer Haustür gibt. An Engagement fehlt es der Waldstadt jedenfalls nicht“, sagt die 31-Jährige. Eine Website, die Seegers derzeit konzipiert, soll Bürgern einen Überblick über bestehende Initiativen und anstehende Termine geben.

Stadtteilkoordination Waldstadt Noch kann Anna Seegers in ihrem Büro in der Kita „Zauberwald“ keinen Besuch empfangen. Sobald es die Pandemie zulässt, will sie regelmäßig Bürgersprechstunden anbieten. Waldstädter, die sich engagieren wollen, können sich per Mail (stadtteilkoordination-waldstadt@volkssolidaritaet.de) an die Koordinatorin wenden.

Ihr neues Büro in der Kita „Zauberwald“ hat Seegers schon bezogen. Das lebhafte Umfeld gefällt ihr: „So bin ich wirklich mittendrin und sitze nicht irgendwo in einem Bürokomplex.“ Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, will sie hier auch Bürgersprechstunden anbieten für Waldstädter, die sich engagieren wollen oder Fragen zu ihrem Viertel haben.

Von Lena Köpsell