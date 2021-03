Neu Fahrland

Seit Jahren brüten die Amseln schon in ihrem Garten, nun gibt es ein Problem. „Die waren recht zahm, aber jetzt attackiert das Männchen unser schwarzes Auto, hackt stundenlang auf die Türen, die Windschutzscheibe und den Spiegel“, erzählt eine MAZ-Leserin aus Neu Fahrland. Den eigenen Namen will sie zwar nicht in der Zeitung lesen, doch das ungewöhnliche Verhalten des Vogels ist schon Gespräch am Gartenzaun nahe des Krampnitzsees.

Nachbarin filmte die Attacken der Amsel

Eine Nachbarin filmte die Attacken sogar. Darauf sieht man, wie der Vogel entlang der Türen hin und her läuft und kräftig auf das Auto einhackt. „Stundenlang ging das und die Amsel hat sie sich auch nicht irritieren lassen. Wenn wir näher kamen, flog sie weg und kehrte sofort zurück. Das rote Auto daneben interessierte sie dagegen nicht“, sagt die Neu Fahrländerin.

Der Potsdamer Vogelkundler Manfred Pohl ist vom Verhalten der Amsel überrascht. „Bei Amseln höre ich das zum ersten Mal, muss ich gestehen. Das ist außergewöhnlich“, erklärt er. Bei Bachstelzen und Störchen kommt das dagegen immer wieder vor. Pohl erinnert sich an den Problemstorch „Ronny“, der 2017 überregionale Bekanntheit erlangte, weil er Autos in Glambeck (Oberhavel) malträtierte.

„Im Frühling drehen auch bei Vögeln die Hormone durch“

„Die sehen sich in der Spiegelung und können nicht wie wir Menschen ausmachen, dass es nur ein Spiegelbild ein. Die sehen einen Nebenbuhler, der in ihrem Revier nichts zu suchen hat – und dann werden sie aktiv. Gerade jetzt ist das der Fall. Im Frühling drehen auch bei Vögeln die Hormone durch, als wären das Teenager“ “, erklärt Pohl. Ein Gegenmittel kennt der Vogelkundler nicht.

Selbst ein verstaubtes Auto mit wenig spiegelndem Lack hilft nicht. „Da war ein kleine Schicht Staub und Pollen drauf, aber das hat die Amsel nicht abgehalten“, sagt die Neu Fahrländerin. Ihre provisorische Rettung: „Wir haben das Auto zur Nachbarin etwas weiter weg gestellt und warten ein paar Tage ab, bis das Brutverhalten vorbei ist.“ Denn auf dem Nachbargrundstück sieht die Amsel ihr Revier nicht bedroht.

Versicherung zahlt Vogelschäden nur bei Vollkasko

Nach der nächsten Autowäsche sollen die Schäden im Lack begutachtet werden. Die Reparatur geht allerdings auf Kosten der Halter. „Solche Schäden übernimmt nur eine Vollkasko-Versicherung“, erklärt ein Sprecher des Automobilclubs ADAC der MAZ. Da können die Neu Fahrländer froh sein, dass bei ihnen kein Storch am Werk ist.

Von Peter Degener