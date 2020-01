Schickes Pink, grelles Grün oder verträumtes Blau: Beim diesjährigen „Unterwegs im Licht“-Festival zeigte sich Potsdam am Samstagabend wieder von seiner leuchtenden Seite. Doch nicht nur die Gebäude wurden in ein strahlendes Gewand gekleidet, auch echte Lichtgestalten waren in den Straßen unterwegs.