Die Sixtinische Madonna von Babelsberg

Babelsberg

Vielleicht hat Georg Maus (72) das Rennen von seinem Vater. Hubert Maus nämlich ist oft gerannt als junger Mann, am Ende des Krieges, bei jedem Luftalarm. Bei jedem Luftalarm beobachtete er den Himmel über den Arado-Flugzeugwerken an der Nuthe in Babelsberg; da arbeitete er, „systemrelevant“, würde man heute sagen. Er rannte los, wenn der erste Voralarm das Bombergeschwader ankündigte, raus aus dem Werk, rüber über den Übergang, über die Bahnschienen – immer ein 1000-Meter-Lauf, heim zu seiner Familie, zur Frau Maria, seiner Tochter Regina, seinem Sohn Norbert, der war erst einen Monat alt. Wenn Hubert die alte Linde sah an der Ecke vor dem Haus in der Wilhelmstraße 36, war er schon fast in Sicherheit, im Keller.

Wie oft er den Wettlauf unter Geheul der Sirenen gewonnen hatte, wusste er später nicht mehr zu sagen; und sein letzter Lauf in der Bombennacht des 14. April 1945 wäre fast der letzte geworden in seinem Leben. „Christbäume“ fielen vom Himmel, die berüchtigten Leuchtbomben, die den britischen Bomberpiloten ihre Ziele zeigten in Babelsberg. „ Hubert, komm in den Keller!“ flehte seine Frau, doch Hubert, der an der alten Linde stand, zögerte: In der Baracke des gegenüber liegenden Krankenhauses brannte noch eine Lampe; jemand hatte vergessen, das Fenster zu verdunkeln. Das Gebäude wäre ein gutes Ziel der Bomber; vielleicht waren ja noch Menschen drin. Hubert sprintete hinüber, schlug eine Scheibe ein, löschte das Licht, er blutete, wollte sich verbinden.

Anzeige

Als er wieder auf der Kellertreppe war, explodierte die erste Bombe, fällte die Linde. Die zweite traf den Eingangsbereich, die dritte vernichteten das Haus über dem Keller; nur eine Zimmerecke blieb noch stehen, darin ein Kinderbettchen mit einem Gemäldedruck darüber: Die Sixtinische Madonna von Raffael, unbeschädigt vom Bombenhagel.

Regina saß in jener Nacht im Keller zwischen ihren Eltern, eigentlich ohne Angst – ein Kind in Lebensgefahr, ohne sie zu begreifen, weil da die Eltern waren. Die Vierjährige betete immer wieder: „Liebe Gottesmutter, beschütze mich, mein Bettchen und meine Eltern.“ Sie hat es offenbar getan.

Georg Maus Quelle: Rainer Schüler

In dem Bettchen hatte erst Regine geschlafen, dann Bruder Norbert. Und als Georg geboren wurde 1948, schlief auch er darin. Wo das Bettchen geblieben ist, nachdem er zu groß geworden war dafür, weiß Georg Mau nicht mehr, aber die Madonna gibt es noch. „Meine Schwester besitzt sie noch heute“, erzählt er, „und hütet sie noch mehr als mein Vater seine 1000-Farbdias, die er nach dem Angriff bergen konnte.“ Wie die Madonna und das Bett den Volltreffer überleben konnten, ist Georg Maus vollkommen unerklärlich, es sei denn, man glaubt an Wunder. „Mich berührt das Bild eines kleinen Mädchens, vertrauensvoll zwischen seinen Eltern, das Bild eines fast unberührten Kinderbettchens und das Bild der Sixtinischen Madonna“, sagt er: „Und es lassen mich nicht die Bilder in Ruhe, die Bilder der Ruinen von damals und der Ruinen von heute. Sie sehen genau so aus, das Ergebnis verbrecherischer Kriege. Wir Eltern und Großeltern müssen unseren Kindern Vorbild sein, alles in unserer Macht stehende zu tun gegen Krieg.“

Versöhnung wollte Georg Maus betreiben zwischen den britischen Piloten und den deutschen Opfern, ein Treffen organisieren auf den Stufen der Nikolaikirche, die „Forgiveness“-Ausstellung nach Potsdam holen, die schon 300 mal zu sehen war in Europa. Er warb um Unterstützung beim Ministerpräsidenten und beim Oberbürgermeister, wurde hingehalten, wie er sagt, gab schließlich auf. „Bomberpiloten von damals dürfte es kaum noch geben“, sagt er: „Und jetzt haben wir Corona und anderes zu tun.“

Von Rainer Schüler