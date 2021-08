Potsdam

Konflikte zwischen ländlichen Ortsteilen und dem Rathaus, wichtige Personalien, überfällige Entscheidungen und der Streit um die Informationsrechte von Stadtverordneten sind einige der mehrfach wiederkehrenden Themen in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch in der MBS-Arena am Luftschiffhafen.

Insgesamt stehen gut 100 Punkte auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung, darunter 16 kleine Anfragen, 30 sogenannte Wiedervorlagen aus früheren Stadtverordnetenversammlungen sowie 42 neue Anträge von Fraktionen und Verwaltung.

Ältestenrat und Konsensliste

Allerdings ist absehbar, dass längst nicht alle Tagesordnungspunkte in dieser Sitzung auch abgearbeitet werden. Denn nach einer seit Jahren geübten Praxis entscheidet der Ältestenrat der Stadtverordneten am Vorabend, welche von den Neuanträgen ohne weitere Diskussion per Konsensliste direkt in die Ausschüsse überwiesen werden.

In einer weiteren Liste wird kurz vor Sitzungsbeginn über Anträge und Vorlagen informiert, die entweder von der Tagesordnung genommen wurden, weil sich ihr Anliegen erledigt hat, oder weil das vorbereitende Abstimmungsprozedere in Ausschüssen und Ortsbeiräten noch nicht abgeschlossen ist, also weiterer Klärungsbedarf besteht.

Nachfrage zu Klinikums-Verkaufsplänen

Massive Kritik an der Informationspolitik des Rathauses klingt in einer kleinen Anfrage der Anderen zum Konzern des kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann an. Vor einem Jahr hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Hauptausschuss erklärt, dass er eine Veräußerung der Potsdamer Mehrheitsanteile an der Klinik Bad Belzig anstrebe.

Mittlerweile hat der OB seine Meinung geändert, wie er auf MAZ-Anfrage bestätigte, während den Anderen eine Auskunft dazu verwehrt wurde. Sie reklamieren nun ihre Informationsrechte als gewählte Stadtverordnete. Das Thema ist auch relevant, weil in Bad Belzig – anders als von den Potsdamer Stadtverordneten beschlossen – auch weiterhin nach schlechterem Haustarif bezahlt werden soll.

Die Stadt im Dauerclinch mit Golm

Noch immer konfliktträchtig ist der langwierige Streit um eine vom Rathaus angeregte Teilung des Bebauungsplans „Neue Mitte Golm“. Der Ortsbeirat ist dagegen, weil er eine Zerstückelung der Ortsmitte fürchtet, fordert statt dessen einen Masterplan und pocht auf seine im Eingemeindungsvertrag von 2003 festgeschriebenen Beteiligungsrechte.

Demnach müsste zu Fragen der verbindlichen Bauleitplanung „Einvernehmen“ hergestellt, also die Zustimmung des Ortsbeirats eingeholt werden. Die Überraschung kam vor einer Woche im Bauausschuss, als die Verwaltung zur Verblüffung aller Beteiligten erklärte, dass der Eingemeindungsvertrag längst abgelaufen sei.

Ein weiterer Streit mit Golm steht etwas später mit einem Antrag der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation an, die die Deponie Golm für eine Freiflächensolaranlage freigeben will. Der Ortsbeirat ist dagegen, bekanntlich gibt es dort schon seit Jahren Pläne für eine mittelfristige touristische Nutzung der mitten im Landschaftsschutzgebiet liegenden Erhebung.

Ortsbeiräte wollen klare Regeln

Der seit den Eingemeindungen schwelende Streit zur Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den neuen Ortsteilen und dem Rathaus schlägt sich auch in zwei weiteren Anträgen nieder, die verbindliche Regelungen fordern. Der Ortsbeirat Golm fordert eine „Beteiligungsrichtlinie“.

Der Ortsbeirat Fahrland stellt einen Antrag auf regelmäßige Präsenz des Ortsteilbeauftragten im ländlichen Raum. Letzterer ließ nach einer ersten Berichterstattung der MAZ allerdings mitteilen, dass er keineswegs „Beauftragter“, sondern lediglich „Ansprechpartner für die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher direkt im Büro des Oberbürgermeisters“ sei.

Kontroverse zur Sparte Angergrund

De Kleingartensparte Angergrund in Babelsberg hat es gleich dreimal auf die Tagesordnung geschafft. Nach der Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht vom Juni legt die Verwaltung einen neuen Satzungsentwurf für eine Veränderungssperre und für einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan vor, mit dem die Kleingartenanlage langfristig gesichert werden soll.

Die CDU hält mit einem Antrag dagegen, nach dem sich die Stadt mit dem Grundstückseigentümer einigen und das Gelände für den Neubau von 650 Wohnungen frei geben soll.

Neuer Anlauf zum Jagdschloss Stern

Linke und SPD wollen von der Stadt eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Jagdschlosses Stern samt Umfeld als Naherholungsstandort und des benachbarten Kastellanhauses „vorzugsweise in Verbindung mit gastronomischer Nutzung“.

Seit Jahren werde über die Entwicklung des Areals diskutiert, 2019 habe der Bund „erhebliche Mittel zur Unterstützung zugesagt“, heißt es in dem Antrag: „Leider ist seitdem kein sichtbarer Fortschritt zu verzeichnen.“

Verzug bei Sozialer Erhaltungssatzung

Im Verzug ist das Rathaus nach Ansicht der Linken auch mit der vor einem Jahr beschlossenen Sozialen Erhaltungssatzung, mit der einer Verdrängung weniger zahlungskräftiger Anwohner im Zusammenhang mit dem Ausbau des RAW-Geländes an der Friedrich-Engels-Straße zum Innovationsquartier begegnet werden soll.

Nach mehrfacher Terminverschiebung durch den Oberbürgermeister sei mit einem Zeitverzug von nunmehr 19 Monaten zu befürchten, „dass die gewünschte Wirkung einer solchen Satzung angesichts des Fortschreitens des Planungsprozesses ... nicht mehr greift“, so die Linken.

Ortsbeirat will Stege vor Ufersperren

Mit Groß Glienicke hat ein weiterer Ortsteil aus dem Norden Anträge für die Mittwochs-Sitzung vorgelegt. Einer betrifft die Preußenhalle in der Waldsiedlung, die als Zentrum für Sport, Kultur und Bildung für 5,3 Millionen Euro saniert wird, ohne dass bisher die Frage der Verkehrsanbindung geklärt worden sei.

Im anderen Antrag geht es einmal mehr um den teilweise gesperrten Uferweg am Groß Glienicker See. Sperrgrundstücke sollen laut Ortsbeirat bis zu einer endgültigen Klärung mit Stegen auf der Seeseite umgangen werden. Einen ähnlichen Vorschlag gab es mit einem Antrag der Linken bereits für eine Komplettierung des Uferwegs am Griebnitzsee.

Verlängerung für Burkhard Exner

Kämmerer Burkhard Exner mit Potsdams Doppelhaushalt für 2020/21. Quelle: Varvara Smirnova

Wichtigste Personalie in der anstehenden Sitzung ist eine Verlängerung für Burkhard Exner (SPD) als Bürgermeister und Finanzbeigeordneter um weitere acht Jahre. Die Stadt verfüge mit ihm „über einen ausgezeichneten, fachlich versierten, krisenerprobten und in der kommunalen Familie des Landes Brandenburg bestens vernetzten Kämmerer und Bürgermeister“, heißt es in der Begründung der Vorlage. Der Volljurist Exner ist seit 2002 Kämmerer der Landeshauptstadt.

Eine Personalrochade im Präsidium der Stadtverordnetenversammlung ist nach der alljährlichen Rotation der Fraktion Die Andere nötig.

Auf Anja Heigl, die das Amt der vierten Stellvertretenden des SVV-Vorsitzenden mit ihrem Ausscheiden abgab, soll Monique Tinney folgen. Die 46-Jährige war von 2005 bis 2014 war als Ausländerseelsorgerin im Kirchenkreis Potsdam tätig und arbeitet seit 2015 als Krankenhausseelsorgerin in der Charité Berlin. Auch diese Personalie muss vom Plenum bestätigt werden.

Von Volker Oelschläger